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Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне

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3 апреля. ПРАВМИР. В Петербургском метрополитене произошел один взрыв в тот момент, когда поезд следовал между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне

Взрыв произошел, когда поезд отъехал от станции и состав частично находился на перегоне. Поезд доехал до следующей станции и там остановился, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось о двух взрывах. По всей видимости, это было связано с тем, на станции «Сенная площадь» наблюдалось задымление, а на «Технологическом институте» очевидцы видели искореженный вагон поезда.

«Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва», – сообщил источник.

Смольный ранее сообщил, что в результате взрыва в Петербургском метрополитене в понедельник днем погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.

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