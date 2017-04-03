Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне

Взрыв произошел, когда поезд отъехал от станции и состав частично находился на перегоне. Поезд доехал до следующей станции и там остановился, сообщает Интерфакс.
Ранее сообщалось о двух взрывах. По всей видимости, это было связано с тем, на станции «Сенная площадь» наблюдалось задымление, а на «Технологическом институте» очевидцы видели искореженный вагон поезда.
«Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва», – сообщил источник.
Смольный ранее сообщил, что в результате взрыва в Петербургском метрополитене в понедельник днем погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.