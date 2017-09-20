Задержан лидер организации «Христианское государство»

20 сентября. ПРАВМИР. Лидер организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Калинин задержан и доставлен в полицию.

Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина, сообщает Интерфакс.

«По подозрению в поджоге задержаны три человека – один в Москве, двое в Липецкой области», – сообщил источник в полиции.

По данным «Газеты.ru», Калинин задержан за призывы поджигать кинотеатры, решившие показывать фильм «Матильда».

11 сентября адвокат Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».

В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».

На «Христианское государство» подавали жалобы в правоохранительные органы режиссер «Матильды» Алексей Учитель, а также депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина.