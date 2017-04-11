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Задержана Светлана Дель

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11 апреля. ПРАВМИР. Многодетная мать Светлана Дель задержана полицией по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Задержана Светлана Дель

Об этом сообщает Интерфакс. Подробности выясняются.

Ранее Зеленоградский суд Москвы назначил административное наказание в виде 90 часов обязательных работ Михаилу Делю, признав его виновным в побоях детей.

В начале года стало известно об изъятии из семьи Дель 10 приемных детей. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Позже усилиями адвокатов двух детей удалось вернуть на попечение бабушки в Петербурге, остальные были переданы в Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».

Семья первоначально обжаловала действия органов опеки и расторжение договоров, но затем в суде отказалась от своих претензий, посчитав, что сможет решить дело во внесудебном русле.

Всего в семье Дель проживали 13 детей – восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

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