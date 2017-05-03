Завуч во Владимире пригрозила детям изъятием из семей за участие в митингах

3 мая. ПРАВМИР. Заместитель директора школы №15 города Владимир Татьяна Агеева пригрозила ученикам изъятием из семей за участие в оппозиционных мероприятиях, организованных Алексеем Навальным.

Во время урока русского языка Агеева сообщила детям, что участвовать в митингах имеют право лишь совершеннолетние граждане России, сообщает местное издание «Зебра ТВ», которое опубликовало аудиозапись разговора.

Агеева называла митинги Навального экстремистской деятельностью, вовлекать в которую несовершеннолетних запрещает закон.

Педагог заявила детям, что всех участвующих в акциях школьников «изымут из семьи», а их родителей «лишат права их воспитывать».

Разговор состоялся после того, как некоторые ученики опубликовали в соцсетях фотографии с открытия штаба Навального во Владимире.

Директор школы Наталья Кузнецова признала, что Агеева «не совсем верно подобрала фразы и способы воздействия на ребенка». По ее словам, «таких бесед в дальнейшем не будет».