Жертвами стрельбы в Калифорнии стали четыре человека

15 ноября. ПРАВМИР. В американском округе Техейма (штат Калифорния) неизвестный застрелил четырех и ранил десять человек.

Мужчина угнал машину и проехал на ней через поселок Ранчо-Техейма, ведя беспорядочную стрельбу из полуавтоматитческой винтовки и двух пистолетов по домам и припаркованным машинам, сообщает ТАСС по ссылкой на Los Angeles Times. Несколько выстрелов он произвел по зданию местной начальной школы и ранил ребенка. Полицейские ликвидировали стрелка.

По данным СМИ, причиной неадекватного поведения мужчины мог послужить семейный конфликт.

Помощник окружного шериф Фил Джонстон отметил, что стрельба велась в семи разных местах. Он рассказал, что мужчина пытался пройти в здание школы, но ее сотрудники успели вовремя закрыть все двери.

Происшествие в Калифорнии уже второй случай массовой стрельбы за последние две недели. 5 ноября бывший военнослужащие Девин Келли расстрелял прихожан баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс в штате Техас. Тогда в результате стрельбы погибли 26 человек, 20 получили ранения.