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11 сентября и город доброты

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Небольшой канадский городок Гандер на острове Ньюфаундленд стал известен всему миру после террористической атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тогда в международном аэропорту города экстренно посадили 39 самолетов, направляющихся в США из Европы и Африки. Почти 7000 пассажиров этих рейсов приняли у себя, обеспечили едой и всем необходимым обычные жители города.
11 сентября и город доброты

Шестнадцать лет назад этот небольшой канадский городок на острове в Атлантическом океане принял почти 6700 человек – это почти удвоило его население. 11 сентября 2001 года, когда воздушное пространство Северной Америки было закрыто, в Международном аэропорту Гандера посадили 39 трансатлантических рейсов.

Простое гостеприимство местных жителей было отмечено всемирными наградами и даже вдохновило создателей бродвейского мюзикла. «Все смотрят на нас и говорят, что мы совершили необыкновенный поступок. Но я не считаю его необыкновенным, я думаю, это просто было правильно», – говорит Дайан Дэвис, бывший учитель, который помог 750 пассажирам, размещенным в начальной школе города.

В мире, который наполнен терроризмом и ненавистью, они бы сделали это еще раз. Доброта – это часть их природы, они не знают другого пути в жизни. «Мы считаем самым простым в жизни – помощь людям», – говорит мэр Клод Эллиот, который уходит в отставку после более чем 20 лет работы во главе города. – Вы не должны смотреть на цвет кожи и религию – смотрите на них как на людей».

Многие горожане здесь не закрывают двери домов и дверцы машин, все здороваются, люди знают своих соседей и всегда обращаются друг к другу со словом «дорогой».

Клод Элиот

Еда, рецепты на лекарство и никотин для гостей

Когда Гарри Тофф, исполняющий обязанности руководителя службы безопасности в международном аэропорту Гандер, увидел, что второй самолет врезался во Всемирный торговый центр, он понял, что скоро людей в городе станет больше. Местный аэропорт – ближайшая точка между Европой и США и предпочтительное место для аварийной посадки в случае медицинских и других чрезвычайных ситуаций.

Очень скоро на острове приземлились 38 самолетов.

После того, как все самолеты, многие из которых из-за веса и высокой температуры стали проваливаться в асфальт, были «припаркованы», чиновники приступили к высадке людей и разгрузке багажа. Пассажиров тщательно досматривали. «Все были подозреваемыми», – рассказывает Дес Дилон, ставший впоследствии руководителем Красного Креста в Гандере.

Дес Дилон

Но в то же время все пассажиры были гостями города. Кроме еды и воды им требовались лекарства. Многие оставили свои рецепты в багаже, получить который было невозможно. Фармацевты в городе работали круглосуточно, звоня в десятки стран, чтобы оформить новые рецепты.

Кроме того, в самолетах были курильщики, которые не могли терпеть часами. «Мы скупили все никотиновые жевательные резинки в городе», – говорит Тофф.

Добро пожаловать в Гандер, город кастрюль

Все население города занималось устройством «людей из самолета». «Мы не знали, как эти люди повлияют на нашу жизнь, если останутся – ведь они могли оказаться и хорошими, и плохими», – говорит бизнес-менеджер Линда Свитаппл. – Мы просто знали, что должны дать им жилье и позаботиться о них. Они были здесь, и они нуждались в помощи».

Поскольку самолеты с людьми часами стояли в аэропорту, горожане активно стали готовить Гандер к встрече гостей. Волонтеры готовили временные приюты: каждую школу, спортзал, церковь и лагерь, любое место, в котором можно было разместить людей. 500 гостиничных номеров Гандера были зарезервированы для пилотов и экипажа. Горожане стали приносить туалетные и постельные принадлежности, одежду, игрушки, полотенца, зубные щетки, подушки, ведь из-за мер безопасности у пассажиров не было доступа к багажу.

Жители Гандера начали готовить. Много готовить. Полки магазинов опустели. Местный гипермаркет распродал практически все: особым спросом пользовалось нижнее белье. Местный каток для хоккея превратился в самый большой в мире холодильник. «Это был город кастрюль», – вспоминает Рег Райт, президент и главный исполнительный директор международного аэропорта Гандер.

«Это будет со мной до конца жизни»

Шестнадцать лет назад смартфоны и социальные сети не были распространены, и многие пассажиры не знали точно, почему они приземлились в этом крошечном канадском городе. Они не видели террористическую атаку на США и не осознавали, что произошло.

Полицейский констебль Оз Фадж вспоминает реакцию пассажиров, которые наконец увидели видеозапись теракта: «Я слышал вздох, когда самолет врезается в башню. Я постоянно слышу этот звук, шок, когда они смотрят телевизор и потерянность на их лицах. Это будет со мной до конца жизни».

В следующие 5 дней доброжелательность жителей усиливалась. Горожане устраивали для пассажиров самолета экскурсии, охоту на лосей, водили их на сбор ягод и на барбекю. Развлекали их музыкой, приглашали незнакомцев к себе домой принять душ или даже остаться на несколько ночей. Они отказались принимать деньги, хотя позже пассажиры пожертвовали городу тысячи .

«Они не могли понять, что мы делаем, – говорит Дейв Бландон, который приютил у себя одну из семей. – Они смотрели на нас так, будто хотели потрогать нас и убедиться, что мы реальны».

Дейв и Квин Бландон

Роберт Штубер, застрявший в городе со своей женой и пожилым тестем после отмены рейса из Парижа в Сент-Луис, никогда не чувствовал здесь себя посторонним.

«Это единство показало нам, как должно выглядеть подлинное гостеприимство, – рассказывает Штубер, семья которого остановилась у Дейва Бландона. – Это просто поразило меня».  

Источник мира и второй дом

Израиль, Австрия, Испания, Польша, Франция, Филиппины, Иран, Италия, Англия, Германия, Таиланд, Бельгия, Украина, Венгрия, Уганда, Сенегал, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и почти все штаты США. В Гандере встречали гостей со всего мира и, несмотря на тяжелую ситуацию и то, что в городе никто не сомкнул глаз, – предубеждение против посторонних абсолютно чуждо его жителям.

Сегодня над церквями города подняты тысячи канадских флагов в знак приветствия четырем семьям сирийских беженцев. Пятая семья должна прибыть в следующем году.

Многие жители острова не понимают разобщённости и ненависти в других частях света. «Современному миру не хватает сегодня одной вещи – здравого смысла. Мы должны быть примером для всего мира и показать, что можно жить в гармонии независимо от того, кем мы являемся», – говорит мэр города Эллиот.

Этот урок изменил жизнь Кевина Туерфа. Шестнадцать лет назад его самолет из Парижа в Нью-Йорк приземлился в Гандере. Сегодня он автор книги «Источник мира: застрявшие в Гандере 11 сентября» и участник волонтерского движения “Pay It Forward 9/11”.

Этот остров стал для него вторым домом. «Они напоминают нам, что Америка когда-то была добра к чужакам, иммигрантам и беженцам, и нам необходимо вернуться к этому», – говорит он.

Жители города постоянно говорят, что то, что случилось в Гандере – не что-то уникальное, и указывают на жителей Техаса, которые помогали друг другу после урагана Харви. «Неважно, где вы, люди везде хорошие. Я искренне верю в это всем сердцем. Если бы это случилось там, где вы живете, вы бы обязательно помогли», – говорит житель острова Карен Миллс.

Источник – USA Today

Перевод Анны Резниковой

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