19 детей из детского сада на юге Москвы пострадали от укусов ос

29 августа. ПРАВМИР. Девятнадцать детей и двое взрослых пострадали во вторник от укусов ос на территории детского сада на юге Москвы.

Речь идет о детском саде №2680, который находится по адресу: улица Ереванская, дом 13а.

«Укусили 19 детей и двух взрослых. Предварительно, госпитализация не понадобилась», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Он добавил, что осиное гнездо нашли под полом веранды.

Спасателям пришлось использовать специальную защитную одежду для вывоза осиного гнезда, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.