19 детей из детского сада на юге Москвы пострадали от укусов ос

Речь идет о детском саде №2680, который находится по адресу: улица Ереванская, дом 13а.
«Укусили 19 детей и двух взрослых. Предварительно, госпитализация не понадобилась», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Он добавил, что осиное гнездо нашли под полом веранды.
Спасателям пришлось использовать специальную защитную одежду для вывоза осиного гнезда, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.