7 вещей, которые сделают любое утро перед школой позитивным

Готовимся к 1 сентября заранее! Что помогает школьнику и родителям избежать унылого напряженного утра перед школой? Редактор «Правмира» спросила у своей дочки, и вот какие советы у них получились.

Совет от школьницы: Вкусный завтрак

«Съесть вкусный тортик», – первое, что ответила моя третьеклассница!

Вот уж никогда не сомневалась, что это важно.

Торта каждый день быть не может, но быстрый, сытный и вкусный завтрак может сильно улучшить настроение перед школой. Для этого он должен быть горячим, питательным и немного сладким. «Я же говорила, каша!» – скажет довольная мама. «Не-е-ет, только не это!» – заноет школьник.

Однако в кашу можно добавить фрукты, орехи, корицу и даже какао – попробуйте, это работает! Или заранее расспросите, какие блюда ребенку хотелось бы видеть на столе с утра. 3-4 быстрых варианта – и вы спасены.

Совет от мамы: Веселые надписи

Нарисуйте или распечатайте несколько надписей-плакатов: «С добрым утром!», «Прекрасного дня!», «Удачи в школе», «Все будет хорошо», и развесьте их в комнате, на кухне и перед выходом из дома.

Такие пожелания настраивают всю семью на позитив и смягчают утреннее напряжение. Лишний раз упрямиться и ругаться не захочется.

Совет от… школьницы: Готовое домашнее задание

Была удивлена, когда услышала от дочери: «Нужно, чтобы задание было сделано, и ты иногда проверила».

Кажется, что детям все равно, что там с уроками, а сделанное задание больше нужно маме, но это не совсем так.

С вечера одолевает усталость, ничего не хочется делать, проверка раздражает. Но утром у ребенка может появиться беспокойство и тревога. Даже если с заданием с вечера все было не очень, лучше не усугублять это упреками еще и с утра. В начальной школе иногда нужно и «спасти» – поговорить с учителем и объяснить, почему ребенок не успел.

Совет от мамы: Продуманный гардероб

Это не только подготовленная с вечера одежда, но и достаточное количество ее смен. Тогда ребенку будет проще собрать нужные вещи к утру самостоятельно, а мама не будет злиться, что процесс одевания затянулся.

Хорошо, когда форма предполагает выбор вариантов по цветам и аксессуарам. Настроение может улучшить красивая брошь, заколка или стильный галстук.

Если ребенок пока равнодушен к тому, что надеть, или носит только любимую рубашку, можно подсказать ему, какие вещи лучше сочетаются друг с другом. Но не нужно настаивать, хорошее настроение важнее!

Совет от школьницы: Погладить кота

«Настроение лучше, когда утром приходит котик, мурлычет и настроен общаться».

Наверняка на эту тему не раз писали британские ученые, а для нас и так не секрет, что общение с животными умиротворяет, приносит радость, удовольствие и благотворно влияет на весь организм.

Все это коты и дети познают на собственном опыте. Возвращаться из школы в дом, где есть животные, тоже гораздо радостнее, особенно если в течение дня были неудачи и тревоги.

Совет от мамы: Любимая музыка

Будильник можно настроить на радио. С детского сада мы практикуем подъем под музыку, и именно с этого момента он перестал быть кошмаром для всей семьи.

Мы выбрали детскую радиостанцию, песни уже знакомы наизусть, поздравления с праздниками всегда улучшают настроение, а познавательные передачи ненавязчиво помогают мозгу проснуться и настроиться на учебу.

Но можно составить и специальный утренний саундтрек из любимых песен – ритмичных или более спокойных – под настроение.

Совет от школьницы: Добрые слова друг другу

«Люблю, когда мама желает хорошего дня перед школой».

Это и правда бесценная привычка. Добрые пожелания настраивают на позитив и приучают семью думать друг о друге.

Обратите внимание на то, что вы говорите друг другу, расставаясь с утра. «Ну, все, пошел быстрее, скоро урок!». «Давай, пока». «Чтобы перед выходом позвонил…». «Веди себя там нормально».

Очень легко сформировать доброе, позитивное расставание одной простой фразой: «Хорошего тебе дня». И в школу идти легко и приятно!