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Администратор «групп смерти» Филипп Лис признал вину

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11 мая. ПРАВМИР. Филипп Будейкин, администратор «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» известный под псевдонимом Филипп Лис, признал вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства.
Администратор «групп смерти» Филипп Лис признал вину

«Октябрьский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Филиппу Будейкину до 20 августа. Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Будейкин был задержан 16 ноября 2016 года в Московской области. Его обвиняют в подстрекательстве к доведению до самоубийства.

Ранее в 10 регионах России были проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти». Все допрошенные дали показания на Филиппа Лиса о том, что тот призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов».

По данным управления СК по Петербургу, с декабря 2013 года по май 2016 года злоумышленниками были созданы восемь виртуальных сообществ. На данный момент петербургские следователи установили 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах РФ. Самоубийства еще пятерых человек не состоялись.

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