Академия наук предупредила о лженаучности гомеопатии

6 февраля. ПРАВМИР. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии».

Лечение сверхмалыми дозами гомеопатических препаратов не имеет научных основ и обоснований, говорится в документе, который цитирует «Коммерсант». Ученые поясняют, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными.

В комиссии предлагают Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов лечебных свойств.

Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.

В России функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тысяч гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд рублей.

В Минздраве пообещали «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.