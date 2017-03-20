О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь

|
“Что если, заглянув в будущее этой еще неродившейся девочки, мы увидим, что она целыми днями смотрит тв-шоу и больше ничего не делает? Что если она работает на куриной ферме и вообще мало контактирует с людьми? Что если она пишет ужасные стихи, которые никто никогда не читает?” Почему один pro-life-аргумент не состоятелен.
“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь

“Аргумент Бетховена” никуда не годится

Я знаю множество pro-life аргументов (Pro-life – общественное движение, нацеленное на запрет абортов), более того, часть из них я создал сам. Но не все эти аргументы одинаково хороши. Таковы законы риторики. А один часто используемый аргумент особенно опасен – это «аргумент Бетховена».

В двух словах он заключается в следующем: если бы мама Людвига Ван Бетховена была беременна сегодня, ей бы рекомендовали сделать аборт. К счастью, она не прервала беременность, и мир будет вечно наслаждаться его музыкой.

Применительно к современной ситуации: если вы прерываете беременность, возможно, вы убиваете будущего Бетховена, а значит лишаете мир возможности наслаждаться красотой его музыки. Если продолжить эту цепочку дальше, – прерывая беременность, вы возможно убиваете очередного Шекспира, нового Эйнштейна или второго Сократа.

На самом деле этот аргумент никуда не годится.

Лишая мир Сократа, вы можете лишить его второго Сталина

Во-первых, наиболее очевидная проблема «аргумента Бетховена» – его беззащитность. Его легко можно опровергнуть контраргументом – лишая мир очередного Сократа, вы с тем же успехом можете лишить его второго Сталина. Но это не единственная проблема.

С этической точки зрения, самая большая проблема – консеквенциализм. Это учение о том, что правильность или неправильность поступка следует определять на основании его последствий, а не на основании истинной природы этого поступка.

Например, с позиций консеквенциализма, воровство рассматривается как зло не потому, что это умышленное изъятие чужого имущества, а потому, что вас могут поймать и посадить в тюрьму. Далее, с позиций консеквенциализма, воровство рассматривается как благо, потому что вор может использовать украденные деньги на благо общества, в отличии от их владельца.

«Аргумент Бетховена» также выступает с позиций консеквенциализма. Допустим, просто для примера, что в результате аборта умрет ребенок, который в будущем мог бы написать мировой шедевр. Значит ли это, что право ребенка на жизнь зависит от того, получу ли я удовольствие в будущем от его музыки?

Право человека на жизнь не основано на умении писать симфонии

Аристотель пишет о различных типах дружбы, один из них – дружба ради выгоды. Этот тип дружбы основывается не на желании сделать добро другому, а на понимании тех преимуществ, которые другой может вам предоставить. Другими словами, ценность отношений определяется тем, насколько они приносят нам пользу. Очевидно, что «аргумент Бетховена» относится к отношениям ради выгоды.

Разве право человека на жизнь основывается на хрупкой вероятности, что он будет писать симфонии? Или сможет вылечить рак или другую смертельную болезнь?

Что если, заглянув в будущее этой еще неродившейся девочки, мы увидим, что она целыми днями смотрит тв-шоу и больше ничего не делает? Что если она работает на куриной ферме и вообще мало контактирует с людьми? Что если она пишет ужасные стихи, которые никто никогда не читает? Что если … что если … что если?

Ценность личности определяется тем, что ее создал Бог

Все эти «что если» неуместны. Бог создал эту девочку и вдохнул в нее бессмертную душу. И именно этим определяется ценность и достоинство ее личности.

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Важно не то, что она могла бы или не могла бы сделать, но важно кто она, и кто ее Создатель. Преднамеренное лишение жизни невинного человека – зло, и не важно напишет этот ребенок симфонию, когда подрастет, или нет.

Аргумент в защиту жизни никогда не должен основываться на том, что эта маленькая девочка сможет сделать для меня, напротив, он должен основываться на том, что Бог уже сделал для нее.

Аргументация защитников абортов часто вращается вокруг следующего вопроса: Если я рожу этого ребенка, какая жизнь его ждет? Как ни странно, «аргумент Бетховена» ставит тот же вопрос, пусть и с более благостных позиций. Мы никогда не должны использовать консеквенциализм, говоря с позиций христианства.

Перевод с английского Марии Строгановой

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда
“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда
Сергей Худиев

Плакаты с требованиями уважать право на аборт вызывают чувство сюрреализма и тяжелых галлюцинаций

Синод утвердил покаянный молебен о прощении греха аборта
Синод утвердил покаянный молебен о прощении греха аборта
Новостная служба "Православие и мир"

Текст последования будет включен в молитвословы

Жизни – да, абортам – нет!
Жизни – да, абортам – нет!
Новостная служба "Православие и мир"

В Москве прошел многочисленный митинг против абортов

Благотворительный фонд
Помочь маленькой Яне общаться с миром
Помочь маленькой Яне общаться с миром
91% собрано / 11600 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
66% собрано / 134588 руб. осталось
Статьи Дня
Дед Любимов. Человек с батарейкой
Мария Чернова

Как фермер-пенсионер возвращает к жизни людей на юге Приангарья

«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
протоиерей Александр Абрамов

Взять новый старт и обрести второе дыхание

Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи
Архимандрит Савва (Мажуко)

Почему Крест утешает? В чём его тайна? Даже если не поймёшь, прими…

самое читаемое

«Зачем вы пришли, с вами там священники разговаривают»11,139

Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица9,770

Архимандрит Андрей (Конанос): Молитва – не для тех, кто постоянно жалуется9,469

Постное письмо № 17. Завтрак буквоеда7,907

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов): Кто написал «Войну и мир»?7,467

«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»7,390

Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)6,708

Владимир Познер: инициатором повторного разговора с Евгением Смирновым был Константин Эрнст5,570

Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи3,251

Исповедь на Крестопоклонной2,892

лучшие авторы

Новостная служба24,276

Архимандрит Савва (Мажуко)22,051

Нина Архипова18,200

Татьяна Любимова11,076

Архимандрит Андрей (Конанос)9,939

Епископ Тихон (Шевкунов)7,457

протоиерей Александр Абрамов7,353

Сергей Худиев2,997

Анна Ромашко2,876

Оксана Головко2,835

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть