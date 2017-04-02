О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Бацилла блуда и Мария Египетская

|
Существует ли "вирус блуда", которому подвержены только какие-то особые люди? Об этом в рассказе Елены Есауловой.
Бацилла блуда и Мария Египетская

Гружёная пакетами из супермаркета экономист Людмила Петелькина устало плелась с работы, в голове её злыми осами жужжали мысли. Она вновь и вновь прокручивала в голове картинки сегодняшнего дня и злилась так, что шипела едкие укоры вслух, не обращая внимания на недоумённые взгляды прохожих. Люсины обличения лились на соседку по кабинету Наталью, с которой они давно работали вместе.

Они никогда не были близкими подругами — поклонница глянцевых журналов и гороскопов Наташка, щедро делившаяся подробностями своей жизни со всеми миром и вдумчивая спокойная Люся, считавшая себя совсем иного поля ягодой. Она любила  литературу и канал «Культура», а в последнее время часто посещала православный храм. Однако, при всей разнице в мировоззрении сотрудницы ладили — болтали на общие для замужних дам кулинарно-воспитательные темы.

…Утром, по своему обыкновению придя в офис рано, Люда с удивлением обнаружила в кабинете вечно опаздывающую коллегу. Наташа перед зеркалом докрашивала кровавой помадой красивый рот, в тон помаде алела шёлковая блузка, узкая юбка плотно облегала пышные бёдра, чёрные буйные кудри женщины были выпрямлены и спадали полотном.

makiyaz

— Ты чё это, Наташ, на «Модный приговор» съездила? — вопросила Люся. — Или у Алиски утренник в садике?

Наташа в ответ только глупо хихикала и продолжала краситься.

— А, у вас с Виктором годовщина! — предположила Люся, углядев большую тёмно-красную розу в стеклянной кабинетной вазе. — Поздравляю! Какой же Витя молодец.

— Витя?! — возмущённо фыркнула Наташа и продолжила с каким-то остервенением, — от него дождёшься, ага! Да я вообще забыла, когда он разговаривал со мной в последний раз о том, что мне интересно! Только и знает, что о своей политике клятой рассуждать, да на рыбалке пропадать. В театр бы хоть раз вывел! Шубе второй год! Туфли никакущие! Ни комплимент сделать, ни подарок подарить!

Роза совсем от другого человека. Вот он — реальный мужик, в интернете познакомились. Он знает, как с женщиной обращаться. Состоятельный, самостоятельный, стильный, умный! Ему, как и мне, всегда с отношениями не везло. Говорит, впервые в жизни так полюбил. Обещал свадьбу на Бали устроить.

Люся аж села от такого заявления.

— Ты что, мать, совсем крышей поехала? — едва вымолвила она. — Вы же с Виктором сто лет уже вместе. Он неплохой муж. К детям хорошо относится, тебе помогает. Не пьёт! Нельзя же вот так — одним махом всё разрушить!

— Нельзя-а-а? — иронически протянула Наташка, — а кто же мне запретит, интересно? Может, Бог твой, которого никто не видел? Да у меня, может, впервые в жизни чувства появились. Хотя, где тебе понять-то, святоша. Живёшь серой мышью, ни одеться, ни повеселиться, вся в книжках своих. Всё боишься попов рассердить, которые только людей ограничивают, а сами — что хотят, то и творят. Не умеешь радоваться, так людям мозг не выноси проповедями, поняла?

Наталья схватила сумку и выбежала из кабинета, что есть силы саданула дверью, злобно зацокала каблучками по коридору.

Ошеломлённая Люся сидела, осмысливая происходящее. Глядя на разрушенные семьи окружающих, она часто думала, что народ повально сошёл с ума, заразился невидимым блудным вирусом. Она вспоминала одиноких и разведённых одноклассниц и одногруппниц, верных жён, брошенных непутёвыми мужьями, а в душе её поднималась ярость на Наташку. Этой кукле вполне вменяемый, работающий, верный и трезвый муж не подходит, видите ли! Не хватает ей, понимаете ли страстных речей и цветов…

Скрепя сердце, Люся сумбурно помолилась перед маленьким образком Богородицы, прося вразумить грешницу-соседку и, вздохнув, погрузилась в многочисленные дела.

Наташка прицокала лишь к полудню, принеся с собой терпкий запах мужского одеколона и демонстративно крутя фирменным пакетиком из косметического магазина. С Люсей она не разговаривала, зато каждый час ворковала по мобильнику, как только часы показали 5 вечера — тут же умчалась.

…Люсе оставалась плестись до остановки десяток метров, как вдруг кто-то кто осторожно тронул её за плечо.

— Печенька, привет, куда катишься? Узнала?

Едва заслышав низкий хриплый голос, она поняла, кто именно её окликнул. Мужественное лицо, разбойничья улыбка — это был он, Миша из параллельного класса. Тотчас Люся пожалела, что собираясь на работу, не нашла времени привести себя в порядок, так как надо было поднимать и вести в сад мальчиков. Она надела сарафан до пола и растоптанные балетки, не освежила голову — наспех сделала хвост, перетянув волосы резинкой.

Брутальный Михаил — известный школьный хулиган, спортсмен и гитарист, с которым у Люси в юности когда-то была большая, но чистая любовь, всегда действовал на женщину гипнотически. Они расстались много лет назад, но с тех пор мистически часто сталкивались на улицах немаленького города. Каждый раз ощущения Люси повторялись. Стряхивая наваждение, она промолвила:

— Верно, качусь, потолстела и постарела.

— Дура ты, Печенькина ( Миша всегда переиначивал её фамилию), — ласково протянул Миша. — Ты красивая, какая бы ни была. Знай и помни.

Поговорив чуть-чуть о малозначащих вещах и обменявшись вопросами, они ещё постояли, оттягивая момент прощания. Чуть поодаль маячила Мишина жена с ребёнком на руках, бросая в их сторону тревожные взгляды.

— Телефончик-то дашь?

Люся с сожалением отрицательно покрутила головой.

— А и не надо, я и так помню, — нарочито весело сказал Мишан. — Ну, давай, Печенька, пока, обижать будут — обращайся.

Миша всегда заканчивал разговор именно так. Он повернулся и направился к супруге, которая тут же вручила ему малыша и повисла на рукаве другой стороны. Люся со своим пакетами втиснулась в душный переполненный автобус. По пути домой она гнала от себя навязчивые мысли о том, что было бы, если она не отказала Мише, когда он предлагал выйти за него замуж. Ей рисовалась жизнь, состоящая из романтики, цветов и подарков, задушевных разговоров и полной гармонии. И хотя умом она понимала, что и в браке с прекрасным Мишей ей пришлось бы преодолевать трудности, душа упорно транслировала дурман сладких иллюзий.

«Что ж такое со мной», — с тоской размышляла Люся, пытаясь прервать сентиментальную фата-моргану. — «Бацилла блуда. Видимо от Наташки подхватила». С мужем у Люси всё было не идеально. Но она считала сами мысли о другом человеке непорядочными и недостойными христианки.

— И где была? — хмуро встретил Люсю муж, вынося из ванной свежевымытого Коленьку в полотенце.

Depositphotos_1204607_m

— Есть уже ой как хочется, — кричал из кухни будущий первоклассник Лёвка.

Ни слова не говоря мужчинам, Люся надела передник и приступила к ежевечерним хлопотам. Когда домашние уснули — встала на молитву. Прочтя наскоро положенное из молитвослова, она стала своими словами просить Господа сохранить брак глупой Наташки. Но мысли терялись и рассеивались — из головы так и не шла встреча с человеком, с которым «всё могло бы быть, но не случилось».

Она бросила взгляд на маленькую иконку святой Марии Египетской, стоявшую в уголке импровизированного домашнего иконостаса. Когда-то она прочла житие этой святой с трепетом, уважая великий подвиг бывшей блудницы. Но сама Люся к преподобной Марии никогда не обращалась, в глубине души считая себя порядочной женщиной, не имеющей проблем, подобных наташкиным.

30imartaiAlexiusi2011

— Ты помоги мне пожалуйста, — вполголоса говорила она, глядя на икону. — Запуталась я что-то. Думаю непонятно о ком. А у него ведь тоже семья, дети, может я для человека искушение. Преподобная Мария, моли Бога о мне…И о всех нас, блудных и грешных. Из глаз Люси сами собой потекли слёзы. Она опять вспомнила свой поток мыслей о Мише и вдруг начала жалеть неверующую Наташку, которая считала обольщение — великой любовью, не имея сил и желания противиться опасному соблазну. Она осознала, что бацилла блуда — это не вирус, который передаётся от непорядочных людей к порядочным, а болезнь души, страсть, которой подвержены все мы, какими бы хорошими и нравственными себя не считали. Успокоенная Люся легла спать, а наутро, собираясь на работу, положила в сумку иконку святой Марии Египетской.

С соседкой по кабинету они через какое-то время вновь стали общаться, в основном на рабочие темы. Она больше не поучала и не упрекала Наталью, продолжавшую крутить роман, старалась не осуждать женщину даже мысленно. Всякий раз, когда та хватала мобильник и с придыханием протяжно «алёкала», Люся мысленно просила святую Марию Египетскую помочь Наташе сохранить семью и уберечь соседку от блуда.

Через пару месяцев роман с неизвестным бизнесменом пошёл на спад. Наталья нервничала, грустила, говорила по телефону всё реже и всё более раздражённым тоном. А однажды утром Люся вновь застала Наталью ни свет ни заря на работе. На сей раз она была без косметики и без причёски.

— Что-то случилось? — не удержалась Люся.

— Витьку моего в больницу увезли на скорой, — еле слышно растерянно бормотала Наталья. — Язва открылась, операция нужна. Это из-за меня всё. Я его довела, почти не разговаривала. А он же молчит всегда, не упрекнёт, а внутри-то знаю, переживает. Вот и домолчался. Как я теперь буду? Господи, прости!

Наташка уронила голову на руки и искренне зарыдала.

После работы Люся и Наташа зашли в ближайший храм и заказали молебен о здравии Виктора. Наташа долго стояла перед большой храмовой иконой, всхлипывала и неумело крестилась. Когда мужа выписали из больницы, Наташа пригласила Люду отпраздновать — выпить кофе с тортом в ближайшем кафе. И когда та подарила ей икону святой преподобной Марии Египетской — приняла с благодарностью.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Я словно боялась удара ремнем по спине»
«Я словно боялась удара ремнем по спине»
Олеся Павлюк

История о том, как перестать заискивать перед Богом

Тихая Серафима
Тихая Серафима
Юрий Меркеев

Каждый год накануне Рождества в ней срабатывает какой-то странный механизм

Таинственный ктототам
Таинственный ктототам
Дмитрий Емец

Котопультой древние люди пуляли котов в крепость, коты орали, жители не могли выспаться и сдавались!

Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
93% собрано / 25800 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
68% собрано / 54050 руб. осталось
Статьи Дня
“Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна”
протоиерей Александр Абрамов

В следующие две недели враг предложит нам мнимое человеколюбие

Стыдно ли быть рабом Божиим
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 29. Чего ждет Христос, называя нас так унизительно

Почему грешница оказалась впереди апостолов?
Священник Константин Камышанов

Священник Константин Камышанов о том, как быть честным с самим собой и…

самое читаемое

Открытый урок35,698

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»14,249

«Просто смотри на Ее икону и лечи свои раны»8,710

Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления8,144

Долететь до Бога на одном сухаре. Шутки старца Паисия7,969

«Я словно боялась удара ремнем по спине»7,819

Донести свой крест до Рая5,485

«Я альпинист, но не могу без пива!»5,204

«Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю»4,479

5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени3,807

лучшие авторы

Татьяна Краснова35,640

Ксения Кнорре Дмитриева24,364

Новостная служба19,850

Архимандрит Савва (Мажуко)16,393

Наталия Константинова13,942

Редакция портала "Православие и мир"13,832

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев8,899

Старец Паисий Святогорец7,952

Олеся Павлюк7,799

Монахиня Евфимия (Аксаментова)5,687

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть