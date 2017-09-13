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Без части мозга

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Без части мозга

Депутат, вице-спикер ГосДумы Лебедев написал в своем ЖЖ:

«Недавно увидел такие кадры: девочка родилась без рук. Интересно, о чем думала ее мать? Современная медицина может компенсировать далеко не все врожденные патологии. Если человек без ног, он может передвигаться на коляске, если слепой – существуют шрифты Брайля. Но и в этом случае жизнь превращается в мучение. А если без рук? А если без части мозга?

…Не следует поощрять подобные рождения. То есть, работать надо на уровне пропаганды. На сигаретах же заставляют писать: “Курение убивает”. Почему бы не размещать в медучреждениях обязательные плакаты? Например: “Врожденные патологии – это вечные муки”…. Страдания, которых невозможно избежать и которых человек не заслужил – это гадко и недопустимо»».

Анна Данилова

Что здесь обсуждать?

Новость не в том, что есть люди, которые считают, что инвалидов надо убивать – абортировать или организовывать им доступную эвтаназию. Во взглядах «мы арийское общество для таких арийцев, как я» признаваться сейчас неловко, поэтому прикрываются они гуманистическими  лозунгами, дескать, страдают люди-то. Нет ручек у девочки – вот – страдает – не надо было ей рождаться.

В здоровом  обществе человека с такими взглядами обычно бойкотируют. Несладко приходится изданию, которое публикует такие слова, нерукопожатным становится человек, пропагандирующий приостановление жизни ввиду физической неполноценности. Недавно был уже такой случай Никоновым – он хотел эвтаназию инвалидам подарить. Имя его стало практически нарицательным, вот, до сих пор помню.

Бессмысленно рассказывать таким людям, что они только что убили десятки гениев и героев – инвалидом от рождения или в результате травм. Такие люди приговорили к смерти Ника Вуйчича, отца троих детей, мотивационного спикера, удержавшего десятки людей от самоубийства, генерала Кутузова, слепого на один глаз, Томаса Эдисона, глухого, Стивена Хокинга, Андрея Бочелли, знаменитого оперного певца, слепого от рождения, Ральфа Брауна, основатель компании Braun, родившегося с атрофией мышц, Рузвельта, Дикуля, Бетховена… Все, кто мучаются, всем приостановить жизнь, чтобы не страдали – написано на флагах этих убийств.

Бессмысленно тут про человеческое рассказывать. Ничего нового.

А знаете, я знакома с Василиной, мне повезло. У нее нет ручек, одна недоразвитая кисть с двумя пальцами. Посмотрите это видео:

Василину усыновили Крис и Эльмира Кнутсены. Первые 4 месяца Василину носили в слинге, отогревая. Когда я впервые ее увидела, она только проснулась с дневного сна. Обычно дети, просыпаясь, капризничают, какое-то время приходят в себя, иногда плачут. Василина открыла глаза и широко улыбнулась. Потом засмеялась. Она улыбалась, когда ее одевали, когда посадили играть на ковер, когда кормили полдником, когда собирали на улицу, когда она ехала гулять. Такая батарейка – зарядили и она хохочет.

Иногда она не улыбается. Если надо сделать что-то сложное – например – написать ногами ногами слово или фломастером раскрасить картинку. Она изо всех сил учится помогать по хозяйству и не отставать от братьев.

Ее мать отказалась от нее и девочка с голубыми глазами осталась одна в системе. Страдала она не из-за ручек, а из-за того, что ее предала мать. Теперь у Василины все хорошо. У нее трое братьев, старший – тоже приемный – Денис, тоже с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Прекрасно играет в регби и в шахматы…

Ник Вуйчич как-то сказал: «Раньше я думал – даже если у меня родятся дети, я никога не смогу их обнять и взять на руки. Теперь (когда у него уже двое – прим.авт.) я знаю, что могу их обнять сердцем».

Если  с сердцем – состраданием, пониманием и человечностью проблемы, то и при наличии рук и ног никого не обнимешь. Если отсутствие рук можно увидеть на УЗИ, то такие вот дисфункции мозга и сердца – увы, нет.

Но это все не новость.

Приемную мать Василины тоже периодически спрашивают на улицах, почему она е сделала аборт. В России только. В США, куда семья ездит иногда навестить бабушек, никогда. Там не замечают, что у детей нет рук. Там они просто обычные дети.

Новость тут только в том, что слова про инвалидам, которым лучше бы не рождаться, сказаны

Вице

Спикером

Государственной Думы

Российской Федерации.

Кажется, впервые за долгое время такие слова высказаны чиновником такого уровня. Парламентарий отказывает в праве на жизни части своего народа, народа, который его, возможно выбирал, и чьи интересы он должен представлять. Пропаганда приостановления жизни («Врожденные патологии – это вечные муки”»), а в некотором смысле и пропаганда самоубийства. Раз «Страдания, которых невозможно избежать и которых человек не заслужил – это гадко и недопустимо» – то что же – получил травму, сел в инвалидную коляску – не страдай – приостанови жизнь – так получается?

Вечные муки, Игорь Владимирович, бывают не от отсутствия рук, ног, зрения или слуха. Вечные муки – это муки совести. Это муки отказа от своего ребенка. Это муки убийства. Это муки ненависти и презрения. Можно быть «без части мозга» и при полностью физиологически сформированном мозге.

Игорь Владимирович, у вас сейчас два пути. Первый  – искренне и неформально извиниться перед своей аудиторией и сделать что-то весомое для облегчения «страдания детей» (провести закон об увеличении числа квот на протезирование или выбить бюджет на протезы европейского уровня для детей). Второе –  сложить с себя полномочия представителя народа в парламенте страны.

А так – ничего нового, все это слышали уже.

Фото: Анна Данилова

Видео: Крис Кнутсен

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