Бог хотел дать нам ребенка, и мы решили не сопротивляться

Хезер Авис и ее муж Джош три года пытались завести ребенка, пока врач не сказал, что их единственный выход – ЭКО. Пара не знала, что бесплодие станет для них внезапным путем к счастью. Сейчас они родители троих приемных детей, двое из которых с синдромом Дауна, и считают себя счастливчиками.

Мы не рассматривали ЭКО

Через четыре года после свадьбы Хезер и ее муж Джош решили завести первого ребенка. Хезер удивилась, что беременность не наступила сразу же, а после восьми месяцев попыток она уже была в панике.

Хезер и Джош потратили три года на обследования и лечение. Во время лечения женщина перенесла инфекцию, которая сделала ее навсегда бесплодной. Когда акушер-гинеколог сообщил, что их единственный шанс родить собственного ребенка – это ЭКО, Хезер и Джош задумались об усыновлении. «Мы уверены, что жизнь начинается с зачатия, поэтому не рассматривали ЭКО», – говорит Хезер.

Хотя супруги обсуждали усыновление в будущем, они в первую очередь хотели завести собственных детей, учитывая молодость и хорошее здоровье. «Мы знали, что усыновление – это хорошо, но морально не были готовы. И поначалу мы просто пытались удовлетворить мое желание стать матерью», – объясняет Хезер.

Настроившись стать родителями здорового малыша, пара отправилась в дорогостоящее агентство по усыновлению. Случайно – или это был Божественный промысл – через 10 месяцев они впервые услышали о маленькой девочке Макин, которая позже стала их первым ребенком.

Зачем сопротивляться Богу

«Нам ее даже не предлагали – у нее был синдром Дауна, врожденный дефект сердца и проблемы с легкими. Впервые о девочке мы узнали от социального работника» – рассказывает женщина. – «Мы уехали на отдых в Грецию, но все наши разговоры возвращались к ней».

Хезер вспоминает, что они постоянно обсуждали причины, по которым не могли взять девочку к себе, но ни одна из них (в том числе ее проблемы со здоровьем и особые потребности) не была веским аргументом для верующих людей. «Мы не хотели сказать «да», но и не могли сказать «нет», поэтому наш ответ был больше похож на слабый шепот», – говорит она.

«Слава Богу, все особенности здоровья девочки перестали быть проблемой для меня, как только я стала матерью», – говорит Хезер. Процесс усыновления сделал ее «ближе к Богу», рассказывает она. – К моменту второго усыновления мы наконец поняли, что Бог хотел нам дать ребенка, так зачем сопротивляться ему?”

«Есть сотни тысяч детей, которым нужны родители, и мы – родители, эти два кусочка пазла идеально сочетаются друг с другом», – рассказывает она. Теперь у Хезер и Джоша трое детей – у них под опекой находится еще одна девочка Трули и мальчик Август, у которого тоже синдром Дауна.

Бог не исправляет вещи, которые и так целы

Для многих перспектива стать родителем или опекуном особого ребенка может быть сложной (даже страшной), несмотря на все убеждения. Но для Хезер Авис и ее мужа их три ребенка – отражение Христа, благодаря Которому они получили честь быть родителями.

«Я считаю, что Бог с любовью поместил дополнительную хромосому в каждого из моих детей с синдромом Дауна. Сейчас совсем немногие могут получать удовольствие от присутствия таких людей в своей жизни. Они живут с таким мужеством и храбростью, и у них есть свой взгляд на мир, который был бы мне недоступен, не будь их», – рассказывает женщина. Хезер считает, что они с мужем – действительно счастливчики, потому что им даны эти дети.

Недавно Хезер опубликовала книгу, где рассказывает, как расширялась ее семья, как она воспитывает детей с особыми потребностями и где признает, что у Бога есть наилучшие планы для нашей жизни, даже если иногда они сложны и беспорядочны. Отзывы на книгу в основном хорошие, и она считает, что причина этого – ее искренность. «Я настоящая, в книге такая же, как и в жизни, и не приукрашиваю сложные моменты», – говорит Хезер.

Последнее верно. Для Хезер и Джоша, как и для всех приемных семей, радость усыновления часто сопровождалась слезами, и они честно признаются в этом. «Но любовь требует от нас полной отдачи, а это приводит к горю и риску. В конце концов, усыновление всегда начинается с какой-то трагедии, и это невозможно обойти. Но Бог не исправляет вещи, которые и так целы. Он исправляет только то, что сломано».

Источник: Aleteia.org

Перевод Анны Резниковой