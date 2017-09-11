Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию – ВЦИОМ

11 сентября. ПРАВМИР. Более 40% россиян имеют алкоголиков среди своих близких и знакомых, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

Чаще всего россияне относят алкоголизм к категории болезней, требующих медицинского вмешательства (45%).С другой стороны, около четверти опрошенных (27%) считают это болезнью социального характера.

Существующие государственные меры по сокращению потребления алкоголя 41% опрошенных называют недостаточными (среди тех, в чьем окружении есть алкоголики, – 47%), и только 9% характеризуют их как чрезмерные. О достаточности говорят 35%.

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года(53%), рекламы алкоголя(46%), пропаганда здорового образа жизни (48%).

За уголовную ответственность за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах выступают 28%. Наименее популярными, как показал опрос, являются следующие меры: повышение цен на алкогольную продукцию (18%) и введение тотального запрета («сухого закона») – 13%.

Начало антиалкогольной кампании в стране поддержали бы 64% россиян.