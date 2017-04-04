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Больница святителя Алексия приглашает на бесплатные консультации

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4 апреля. ПРАВМИР. Получить бесплатную первичную консультацию можно будет 8 апреля в больнице святителя Алексия в Москве.
Больница святителя Алексия приглашает на бесплатные консультации

Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья.

«Высококвалифицированные специалисты разных направлений, в том числе, редких, проведут профилактические осмотры, ответят на вопросы и при необходимости дадут рекомендации по лечению или госпитализации», – говорится в релизе медицинского учреждения.

Прием у врачей проводится без предварительной записи и специальных направлений. Наличие паспорта и полиса желательно.

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Центральная клиническая больница святителя Алексия – главное лечебное учреждение Русской Православной Церкви. Учредителем больницы является Московский Патриархат. Председатель Попечительского совета больницы – Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Больница включает в себя многопрофильный стационар на 250 мест, консультационно-диагностический центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение, отделение рентгенодиагностики с МРТ кабинетом, физиотерапевтическое и отделение восстановительного лечения.

В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Многие пациенты поступают в больницу по «Скорой помощи». Для всех больных обследование и лечение проводится бесплатно.

Осенью 2016 года в больнице начала свою работу служба паллиативной медицинской помощи, которая представлена стационаром и выездной службой.

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