Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)

23 марта. ПРАВМИР. Торжественную церемонию освящения отреставрированной Кувуклии – часовни над Гробом Господним в Иерусалиме – провели патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Иерусалимский Феофил.

В церемонии приняли участие представители Армянской и Римско-католической церквей, которые совместно с православным Иерусалимским патриархатом опекают святыню.

«Восстановление Кувуклии касается не только православной церкви, но и всего мира. Святыня останется будущим поколениям», — сказал патриарх Феофил.

Реставрация длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро.

В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Кроме того, реставраторы прорубили окно, которое впервые позволит посетителям храма взглянуть на гробницу Спасителя, отмечает ТАСС.

«Работы эти были вызваны к жизни объективными обстоятельствами, поскольку опасность разрушения, даже гибели людей, которые присутствуют там, была реальной. Подвижные слои, на которых стоит Кувуклия, в любой момент могли вызвать ее разрушения», — сообщил глава Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), его цитирует РИА Новости.

В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году. В предпасхальную субботу в Кувуклии происходит схождение Благодатного огня.