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Чиновники мэрии Москвы стали фигурантами дела о гибели детей на Сямозере

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20 апреля. ПРАВМИР. Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено против сотрудников департамента труда и соцзащиты Москвы из-за гибели школьников на Сямозере в июне 2016 года.
Чиновники мэрии Москвы стали фигурантами дела о гибели детей на Сямозере

Дело было возбуждено еще в январе 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает РБК.

Дело расследует главное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Поездка школьников в Карелию была организована московской мэрией, в ней приняли участие подростки из малообеспеченных семей и сироты.

Ранее Суоярвский суд Карелии приговорил фельдшера больницы, которая проигнорировала звонок детей в службу спасения, к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной.

Директор лагеря Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, суд взыскал с лагеря более 22 млн рублей компенсации.

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