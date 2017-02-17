Что в Эрмитаже не покажут? (тест)
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С помощью химического анализа грунта в Эрмитаже выяснили, что картина была написана в конце XVIII или…
Специалисты воссоздали предметы декоративно-прикладного искусства и отреставрировали иконостас с сохранением отдельных элементов.
Реставрация шедевра длилась более двадцати лет. Живопись очистили от десяти поздних наслоений. Имя автора реликвии не…