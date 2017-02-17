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Что в Эрмитаже не покажут? (тест)

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165 лет назад открылся для посещения один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев России и мира – Государственный Эрмитаж. Каждый культурный человек должен хоть раз посетить его и знать хотя бы самые знаменитые его экспонаты. А вы знаете? Давайте проверим!
Что в Эрмитаже не покажут? (тест)
Фото: Юрий Молодковец, серия "Эрмитажные коты" / VK/event77672681

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