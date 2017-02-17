Что в Эрмитаже не покажут? (тест)

165 лет назад открылся для посещения один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев России и мира – Государственный Эрмитаж. Каждый культурный человек должен хоть раз посетить его и знать хотя бы самые знаменитые его экспонаты. А вы знаете? Давайте проверим!