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Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком

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Чему научило Сямозеро. Безопасность детских лагерей обеспечивается не бумагооборотом, а подготовкой взрослых.
Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком
Flickr/RIte Of Passage Journeys

Сообщества организаторов детского туризма пытаются договориться с чиновниками Минобрнауки РФ: «Поспешные решения приведут лагеря к коллапсу»

Отныне за организацию детского отдыха и безопасность лагерей отвечает Министерство образования РФ. Такими полномочиями его наделило федеральное правительство (постановление от 13 апреля 2017 года № 444). Что от перемен ждут эксперты?

После трагедии на карельском Сямозере, где погибли 14 детей, выяснилось, что в стране нет единой структуры, координирующей организацию летнего отдыха. В июне 2016 года на совещании с участием президента России Владимира Путина чиновники признались: «Каждая инстанция: МЧС, Минобрнауки, Роспотребнадзор, Минкультуры, ГИБДД и Минтранс – работает в рамках своего функционала». Глава государства поручил исправить ситуацию и выбрать орган, отвечающий за контроль и взаимодействие различных ведомств в вопросах, связанных с детским отдыхом.

В декабре прошлого года был подписан закон об организации детского отдыха (№ 465-ФЗ), устанавливающий требования для всех российских учреждений, независимо от форм их собственности. Они касаются туристических маршрутов, обеспечения питанием, отправки детей в лагеря и контроля за безопасностью.

В апреле 2017-го функции координатора передали Минобрнауки РФ. На первый взгляд это хорошо – до сих пор регионы относились к лагерям как к негосударственным учреждениям дополнительного образования и частным фирмам. За жизнь и здоровье детей нередко отвечали люди без специальной подготовки и опыта. Тематика смен и программ, бюджет лагерей и условия в них мало кого интересовали. А сейчас появился куратор.

Тогда почему сообщества организаторов детского туризма считают новый закон об отдыхе подростков и передачу полномочий координатора Минобрнауки проблемами?..

Человек всю жизнь провел на асфальте, на каблуках, а пишет законы о палаточном отдыхе…

«Вот вам один из плохих моментов: Минобрнауки хочет ввести лицензирование детских лагерей, – рассказывает «Правмиру» председатель Союза организаторов детского активного туризма СОДАТ Сергей Грицун. – Будут лицензии на образовательную и лицензии на медицинскую деятельность. В проекте ведомства все написано. Есть примерные положения о детских палаточных лагерях. И там десятым пунктом выделены эти требования. А в положении лицензирования указано, что для того, чтобы получить образовательную лицензию, надо иметь здание и сооружение. Однозначно с палаточным лагерем мы ее не получим. Такая же ситуация с лицензией на медицинскую деятельность. Мы должны иметь медоборудование в чистом поле, фактически оснащенный медицинский кабинет».

По мнению Сергея Грицуна, Минобрнауки не вполне понимает, какие виды лагерей в стране существуют и какие требования к ним можно предъявлять. Не делает различий между детским отдыхом и детским туризмом.

«В представлении чиновников если лагерь, то непременно большой корпусный, – рассуждает руководитель СОДАТа. – Но как быть с другими?

Мы надеемся, что проект – еще не данность. И вообще не дело, что за детский отдых в России отвечает Минобрнауки, а за туризм – Минкультуры. Непонятная ситуация. Лучше бы всем занимался Минкульт.

Меняя систему детского отдыха, не привлекая экспертов, можно совершить немало ошибок. Надо знать, что происходит «на земле». Вы представьте: человек, который ни разу не ступал ногами на траву, всю жизнь провел на асфальте, на каблуках, пишет законы о детском туризме. Как обойтись без специалистов, практиков?»

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Мы плодим «партизан»

Директор Центра игровых технологий Дмитрий Казьмин объясняет «Правмиру», что в системе детского отдыха есть серьезные игроки и есть «партизаны» – нелегалы, случайные люди.

«В Черноземье был случай, когда в несанкционированном, никому не известном лагере дети отравились грибами. А контролирующие органы приехали к нам – работающим официально, по закону, – вспоминает Казьмин. – Контролерам надо различать, кто есть кто. Когда в регионах происходит ЧП, начинается кампанейщина. Нет аналитики, должного уровня оценки, почему и как случилось, кто виноват. Есть стихийные запреты. Ужесточения приводят к одному: люди уходят в подполье, мы плодим количество «партизан», не думающих ни о качестве услуг, ни о безопасности подростков».

Наш собеседник приводит цифры: самому молодому детскому лагерю в его родной Воронежской области больше 36-37 лет. За последние годы там отремонтирован единственный лагерь. В 1989 году в столице Черноземья было более 280 стационарных лагерей, сегодня – 36. Морально и технически они устарели.

«Что могло бы решить проблему? Размещение детей на турбазах. Но не удается посадить администрации и контролирующие органы за один стол, чтобы прийти к компромиссу, – продолжает Дмитрий Казьмин. – Чиновники редко ищут решения. Куда чаще они меняют правила для нас. Взять хотя бы последнее – перевозку детей старше 10 лет на автобусах. Вот кто для государства более ценен: организованная группа, 5 беременных женщин, 10 детей, которым вчера исполнилось 18 лет, или двое многодетных отцов с семействами. По бумагам и регламентам выходит, что организованная группа. Должны быть единые правила безопасности перевозки людей, а у нас их делят».

По словам эксперта, в России есть организации с огромным опытом работы, им доверяют родители, их знают профессионалы. Но их сейчас уравняли в правах с новичками, дилетантами.

«Нет, я не против. Пусть лагеря проверяют, контролируют. Мы за прозрачность, – соглашается Казьмин, – но ведь муниципальные лагеря проверяют по три раза в день. Это же ненормально. Разумнее инспектировать учреждения перед открытием. Ну еще раз экспромтом, без предупреждения, во время работы. И достаточно.

Все поставлено с ног на голову. Почему справки об отсутствии судимости вожатые должны получать по новым условиям не общим списком, а индивидуально? Это же лишнее время и лишняя нагрузка.

Почему требования противопожарной безопасности иногда противоречат требованиям Роспотребнадзора?

Мы потеряем детский отдых. Посмотрите, что уже происходит с экскурсионкой – директора школ под любыми предлогами не хотят подписывать документы, отказываются от экскурсий. Боятся ответственности. Безопасность детей обеспечивается не бумагооборотом, а подготовкой взрослых».

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Документы писали на скорую руку

Руководитель регионального совета и член президиума правления Российского союза туриндустрии (РСТ), член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Ольга Санаева тоже обращает внимание на спорные моменты в законе о детском отдыхе и в предложениях Минобрнауки.

«Все-таки лагерь отличается от процесса образования, в этом мне видится большая закавыка, особенно для палаточных, экспедиционных лагерей, – комментирует документы Санаева. – Для познавательного, экскурсионного туризма лучше, когда он в Минкульте, потому что больше взаимодействия, если это рядом с музеями. Здесь само наделение обязанностями непонятно и не всегда выполнимо».

Как нам убедить чиновников?

«Сложно разделить разные понятия, смешанные в одну кучу. А Минобрнауки РФ смешало: существительные – организации детского отдыха и оздоровления, как некие юрлица, и сам процесс организации детского отдыха, – поддерживает коллег представитель компании «Коллекция приключений» Татьяна Зарубина.Соответственно смешаны формы работы: палаточный стационарный лагерь как структурное подразделение образовательного учреждения и палаточный лагерь (или поход) как форма. Проблем в этом году будет много. Сообщества, долгие годы занимающиеся детским туризмом и отдыхом, бьются, чтобы убедить чиновников. Просим хотя бы начать разбираться и не вводить поспешные нормативные документы в 2017 году, иначе детский отдых ожидает коллапс».

Татьяна Зарубина говорит, что после трагедии на Сямозере российские лагеря подвергались огромному количеству проверок, однако в большей степени от них пострадали добросовестные организации и компании. У руководителей были сложности. В этом году число проверок и претензий увеличится.

«Чиновникам, которым не хочется нести ответственность, проще все запретить.

Тяжелое положение, – характеризует ситуацию Зарубина. – Беспрерывно идут разнообразные слушания: 20 апреля – в Госдуме, 26-го – в Общественной Палате РФ. Затем Ольга Голодец будет собирать координационный совет по детскому отдыху, который полтора года не собирался, и вот наконец… Организаторы детского отдыха планируют провести пресс-конференцию в ТАСС. Пока не понятно, к чему все приведет. Уже апрель. Скоро начнется сезон. Документы нуждаются в доработке. Поспешность в принятии законов никак не повлияет на безопасность и качество детского отдыха».

Анна Бессарабова

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