О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Детский омбудсмен: Отобранного у гражданки Узбекистана ребенка нужно вернуть матери

|
6 января. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо создать условия для возвращения гражданке Узбекистана годовалой дочери, изъятой полицейскими в Москве.
Детский омбудсмен: Отобранного у гражданки Узбекистана ребенка нужно вернуть матери
Ребёнок в инфекционном отделении 1-й Городской больницы. Фото со страницы адвоката Бахрома Исмаилова в Facebook

«Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», – цитирует омбудсмена Sputnik.

Анна Кузнецова рассказала, что сейчас ребенок пребывает в инфекционной больнице, и мать сможет навестить дочь после оформления документов. «Наши юристы на связи с адвокатом Нилуфар (матери ребенка), которая сейчас находится в посольстве Узбекистана и занимается оформлением документов», – сообщила она.

Как сообщалось ранее, сотрудники московской полиции отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь. Женщина пришла в отделение полиции с заявлением о краже документов, в результате сама оказалась под стражей. Основанием для изъятия ребенка явилось отсутствие документального подтверждения родства.

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь
В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь
Новостная служба "Православие и мир"

Отчасти повторяется печально известная история Умарали Назарова

«Просыпаюсь — ребенок у меня перед глазами»: как живет мать погибшего Умарали Назарова
«Просыпаюсь — ребенок у меня перед глазами»: как живет мать погибшего Умарали Назарова
Анушервон Арипов

Следствие по делу до сих пор не закончено, и никто за смерть мальчика не был наказан

Прокуратура: Умарали Назаров жил в плохих условиях и был болен
Прокуратура: Умарали Назаров жил в плохих условиях и был болен
Новостная служба "Православие и мир"

Депутат заксобрания собирается обжаловать ответ прокуратуры

Благотворительный фонд
Алтынай Кашкинбаева: Пережить новогодние праздники
Алтынай Кашкинбаева: Пережить новогодние праздники
91% собрано / 72700 руб. осталось
Год обучения для Насти Задруцкой
Год обучения для Насти Задруцкой
68% собрано / 38850 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
Новостная служба "Православие и мир"

Подозреваемая направлена на психолого-психиатрическую экспертизу

"
Для православных христиан наступил Рождественский сочельник
Новостная служба "Православие и мир"

Сочельник бывает дважды в год – накануне праздников Рождества Христова и Крещения Господня

"
В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь
Новостная служба "Православие и мир"

Отчасти повторяется печально известная история Умарали Назарова

Все статьи автора
Статьи Дня
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Святейший Патриарх Кирилл

Встречаем Рождество правильно: 10 советов
Епископ Иона (Черепанов)

Как настроить себя на длительную службу и провести время в храме достойно?

Доброе дело к Рождеству
Редакция портала "Православие и мир"

Правмир – это сайт, который помогает людям.

самое читаемое

Протоиерей Александр Дягилев: Если в семье нет счастья, с этим не надо мириться26,390

Две Оли18,972

Встречаем Рождество правильно: 10 советов17,274

В Москве правоохранители отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь9,320

Как правильно выбрать подарок на Рождество?8,847

Ссора с начальницей5,931

Доброе дело к Рождеству4,764

Пять книг для зимнего чтения с детьми4,134

Зачем нужен пост и что такое Сочельник?3,930

Для православных христиан наступил Рождественский сочельник3,410

лучшие авторы

Валерия Михайлова26,390

Новостная служба20,741

Алеся Лонская18,972

Епископ Иона (Черепанов)18,255

Архимандрит Савва (Мажуко)8,847

Редакция портала "Православие и мир"8,530

Оксана Головко6,399

Ася В.5,931

Инокиня Евгения (Сеньчукова)3,930

Анна Суркова1,983

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта