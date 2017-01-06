Детский омбудсмен: Отобранного у гражданки Узбекистана ребенка нужно вернуть матери

6 января. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо создать условия для возвращения гражданке Узбекистана годовалой дочери, изъятой полицейскими в Москве.

Ребёнок в инфекционном отделении 1-й Городской больницы. Фото со страницы адвоката Бахрома Исмаилова в Facebook

«Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», – цитирует омбудсмена Sputnik.

Анна Кузнецова рассказала, что сейчас ребенок пребывает в инфекционной больнице, и мать сможет навестить дочь после оформления документов. «Наши юристы на связи с адвокатом Нилуфар (матери ребенка), которая сейчас находится в посольстве Узбекистана и занимается оформлением документов», – сообщила она.