Детский омбудсмен: Отобранного у гражданки Узбекистана ребенка нужно вернуть матери

«Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», – цитирует омбудсмена Sputnik.
Анна Кузнецова рассказала, что сейчас ребенок пребывает в инфекционной больнице, и мать сможет навестить дочь после оформления документов. «Наши юристы на связи с адвокатом Нилуфар (матери ребенка), которая сейчас находится в посольстве Узбекистана и занимается оформлением документов», – сообщила она.
Как сообщалось ранее, сотрудники московской полиции отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь. Женщина пришла в отделение полиции с заявлением о краже документов, в результате сама оказалась под стражей. Основанием для изъятия ребенка явилось отсутствие документального подтверждения родства.