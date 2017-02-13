“Доктор прооперировал мою игрушку, чтобы я не боялся”

«Дети сильно привязываются к своим игрушкам, а хирургическая операция – это всегда большой стресс, - объясняет доктор Грот. – Поэтому, когда дети видят, что их игрушки прошли через то же, что они, это действительно помогает им скорее восстановиться»

Доктор Тревис Грот – уролог в Детской больнице штата Висконсин. В прошлом месяце на странице больницы в Facebook была выложена фотография, на которой доктор Грот делает операцию. Вот только пациент у него особенный.

«Посмотрите, что происходит в нашей операционной, – написано под фото. – Сначала доктор прооперировал мальчика, потом его лучшего плюшевого друга. Наши врачи, медсестры и персонал стараются сделать все возможное, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в больнице в безопасности. Нужно зашить любимую игрушку или нарядиться в костюм любимого детского героя? Пожалуйста! Мы знаем, как сделать так, чтобы детям стало лучше».

Доктор Грот прооперировал 9-летнего мальчика, а потом сделал операцию его плюшевой игрушке – одноглазому монстрику Майку Вазовски, которого мальчик принес в операционную, чтобы не так бояться. Майк слегка поистрепался, и доктор с радостью «помог» ему.

«Я заметил, что у него маленькие дырки и разрывы на одной из рук, и зашил его» – говорит доктор Грот.

Когда маленький мальчик снова увидел своего Майка, он «просто просиял» – рассказали доктору родители.

Оказалось, что доктор Грот и его коллеги частенько «спасают» плюшевых питомцев маленьких пациентов.

Под фотографией из поста в Facebook тут же появилось множество комментариев от родителей, которые выкладывали смешные фото перевязанных бинтами игрушек и рассказывали, как доктор Грот помог их детям:

«Да, нашему медвежонку Элмо сделали рентген, это было десять лет назад, и он все еще с нами!».

«Мой сын очень боялся операции на мозге, когда ему было 4 года. Там нужно было надевать маску, и он испугался. Тогда врачи показали ему, что бояться совершенно нечего, надев маску на его плюшевого Патрика! Потрясающая забота!»

«Так это доктор Грот зашил обезьянку моего сына, когда мы были в больнице в прошлом месяце? Сын вернулся с повязкой на ней (потому что наполнитель стал вываливаться, а мама не умеет шить) – обезьянка была зашита! Спасибо вам, доктор Грот!»

«Дети сильно привязываются к своим игрушкам, а хирургическая операция – это всегда большой стресс, – объясняет доктор Грот. – Поэтому, когда дети видят, что их игрушки прошли через то же, что они, это действительно помогает им скорее восстановиться».

Доктора удивила такая бурная реакция после публикации больничного фото на Facebook. Он рассказал, что подобные «плюшевые операции» делают многие детские хирурги для своих маленьких пациентов.

«Просто мы хорошо знаем, насколько важно подружиться с детьми и что-то сделать для них, например, починить их игрушки», – сказал он.

Перевод с английского Марии Строгановой