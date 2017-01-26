У алкоголиков и наркоманов все ясно – если они не будут разбираться с внутренним конфликтом, то просто умрут. А что с остальными зависимостями? Интернет, работа, любимый человек... В культурном центре «Покровские ворота» издательство «Никея» представило книгу психолога

Распространено мнение, что настоящей зависимостью являются лишь химические зависимости – алкоголизм и наркомания, но азартные игры, интернет, отношения с близкими, еда, работа, деньги и множество других вещей тоже могут завладеть человеком. Обычно человек отрицает свою зависимость и ложно считает, что может прекратить злоупотребление своей привычкой в любой момент. Поэтому тема встречи с автором книги, священниками и представителями издательства была заявлена так: «Освободить сердце для Бога. Как преодолеть зависимость от интернета, работы, проблем в отношениях…»

Достигнуть дна и встретить Бога

Петр Дмитриевский, психотерапевт, психолог-консультант, публицист, ведущий психологических групп разных направлений, директор подросткового лагеря храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине:

– Книга написана в расчете на христианскую аудиторию, поэтому в ней много примеров того, как зависимость проявляется в церковной жизни. При этом она будет полезна и читателям, далеким от религии, так как включает размышления о возможных причинах возникновения зависимого поведения и шагах по преодолению зависимости и обретению зрелости.

Современному человеку важно знать и понимать природу зависимости, ведь некоторые ее виды в нашей культуре не только не считаются разрушительными, но даже наоборот, одобряются в обществе, как, например, сильная вовлеченность в работу и крепкая привязанность к близким.

Элементы зависимости присутствуют в жизни каждого из нас, и то, что накоплено в наркологии и трезвенническом движении, может позволить нам увидеть какие-то интересные или грустные проявления в собственной жизни. Речь идет о таких эмоциональных состояниях, как, например, зависимость от жалости к себе или зависимость от праведного гнева. Может быть зависимость от тревоги и контроля, характерный пример которых – тревога родителей за детей подросткового возраста.

Хотелось бы сказать про христианский контекст этой темы, когда люди ходят на исповедь с одними и теми же грехами, ошибками и недовольствами собой. Особенно частые темы тут – гнев и уныние.

При работе с зависимыми людьми легко впасть в две крайности – жалость и сочувствие или давление и ругань. Но при таких реакциях блокируются рост и изменение зависимого человека в сторону большей зрелости.

Надо точно понимать цель и мотивы работы с зависимостями. У алкоголиков и наркоманов все ясно – если они не будут разбираться с этим внутренним конфликтом, то они просто умрут. Обычно они начинают пусть своего выздоровления с точки очень серьезного кризиса, дна. Иногда люди начинают задумываться о своих химических, эмоциональных и поведенческих зависимостях, встретив Бога.

Из чего складывается зависимость

Анна Симкина, редактор издательства «Никея», психолог:

– Эта книга предназначена каждому человеку. И она на все времена. Могут меняться сюжеты – неважно, что именно, например, страстное погружение в интернет может быть увлечением социальными сетями или поиском бесконечной информации, после интернета появится еще что-то – но пока в нас есть этот корень зависимости, замкнутый круг никогда не разорвется.

Эта книга ценна тем, что автор показывает механизм возникновения зависимостей.

Неважно, что завладевает моим вниманием, что меня терзает, что отрывает меня от жизни, от невыдуманных, реальных отношений, и главное – от Бога. Важно, что во мне есть эта склонность – заглушать в себе любовь, полноценное дыхание живой жизни.

Владимир Лучанинов, главный редактор издательства «Никея»:

– В 90-е годы, когда я был молодым, в моем окружении было все – и алкоголь, и анаша, и вещи гораздо опаснее и серьезнее, но вот такое наблюдение: кого-то это вообще не коснулось, кто-то попробовал и пошел дальше, а кто-то умер от передозировки, кто-то сел в тюрьму за распространение наркотиков. Получается, что у людей с одинаковым воспитанием, социальным пространством происходит все по-разному. Это как-то связано с отношениями в семье? Есть ли физиологическая предрасположенность к зависимостям? И почему люди часто выбирают себе в жены или мужья людей с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью?

Петр Дмитриевский:

– В судьбе человека, в его выборах есть большой сегмент тайны. Есть три элемента, из которых складывается зависимость:

1. Физиологические особенности психики, гормональный фон, биохимическая работа мозга, которые находятся за пределами нашего контроля.

2. Психологический пласт – тот градус впечатления, который произвел на человека эпизод употребления.

3. Тайна выбора человека, потому что в одних и тех же ситуациях и при одинаковых предрасположенностях существует таинственный выбор.

Почему люди выбирают зависимых избранников? Потому что зависимые люди привлекательны, интересны.

Это не случайно, потому что им необходимо обзавестись некоторой инфраструктурой поддержки, иначе негативные последствия употребления были бы сразу заметны и самому употребляющему, и окружающим. Как гриппу нужны насморк и кашель, чтобы дальше распространяться, так же обаяние зависимых нужно для того, чтобы их выбирали и потом обслуживали. Соответственно, будучи прогрессирующим расстройством, со временем зависимость образует ситуацию, когда не будет денег и будет нужен тот, кто купит ему дозу. Поэтому обаяние и привлекательность – спутники зависимости.

Священник Петр Коломейцев, декан психологического факультета РПУ, клирик храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине:

– Часто у девушек есть «комплекс Мальвины» – мальвинизм. От того, что эта девушка с голубыми волосами хочет сделать из неструганного «буратино» что-то существенное, повышается ее статус. Такие девушки думают, что если они подберут что-то такое неструганное, то сделают что-то очень хорошее из этой «буратины». Поэтому часто они сломя голову бросаются спасать таких людей. Удивительно, что зависимые люди долго «на дороге не валяются». После одной «мальвины» тут же находится другая.

Первый шаг: «слава Богу за все» или «слава Богу не за все»

Священник Петр Коломейцев:

– Уже само то, что человек признает себя зависимым – первый шаг из программы «12 шагов». Это значит, что человек вступил на путь преодоления зависимости. Если человек говорит, что он никакой не алкоголик: хочет – пьет, не хочет – не пьет, все у него под контролем, то ему и в голову не придет благодарить Бога.

Священник Алексей Агапов, настоятель храма Архангела Михаила в г. Жуковский Московской обл.:

– Евангельская притча о блудном сыне – это именно об этом. И еще: все, что происходит с нами, Бог знает. Все происходит по Его воле. Но кроме Божией воли есть попущение. И зависимые люди по-разному считают: если это попущение, то зачем Его за это благодарить? Но различение воли Божией и попущения Божия – это человеческое различение. И если все происходит по воле Божией, то «слава Богу за все» или «слава Богу не за все»?

Как работает программа «12 шагов»

Петр Дмитриевский:

– Первый шаг – признание собственного бессилия, т.к. часто зависимые люди уверены, что все находится под их управлением и контролем. Человек отказывается от дальнейших попыток в одиночку справляться со своей зависимостью.

Вторая важная часть работы – навык обращения за помощью, потому что это расстройство поддерживает изоляцию. Важно и в индивидуальной терапии, и в группах повторно обучить человека выстраивать отношения не на уровне использования других людей, а на уровне сердечной связи, поскольку зависимость возникает часто у людей, у которых серьезные проблемы в сердечных отношениях с другими людьми.

Одна из задач программы – пройти заново путь от младенца к подростку и взрослому, который в состоянии выдерживать эмоции разной степени интенсивности.

Священник Петр Коломейцев:

– Как не нужно работать с зависимыми: один батюшка мне говорил, что зависимому надо объяснить, что его ждет – рассказать про адские муки и, пока он не успел очухаться, взять с него клятву на кресте, что больше он не будет ничего употреблять. Но зависимость – это стратегия, которая обслуживает целый комплекс травм в человеке, это стратегия выживания. Мы знаем, что это неправильная стратегия, но у человека другой стратегии нет.

Получается, что у человека есть неправильные костыли, которые вы хотите у него отнять. А дальше что? Чтобы решиться на помощь зависимому, нужно понимать ответственность за него. Если вы считаете, что одним тыком сможете причинить человеку глубокое неотъемлемое добро на всю оставшуюся жизнь, то это неправильная стратегия. Эффект от этого может быть очень трагичный.

Текст и фото Тамары Амелиной