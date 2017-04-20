«Единая Россия» не поддержит закон о захоронении Ленина

«Обратил внимание на новость. Депутаты от «Единой России» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев присоединились законопроекту депутатов от ЛДПР Ивана Сухарева, Владимира Сысоева, Александра Курдюмова. Законопроект о перезахоронении останков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади», – написал замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.
«Хотел обратить внимание: ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Это инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет. Тем более, что наша фракция стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол. Подобные инициативы вызывают по меньшей мере недоумение. И хотелось бы напомнить коллегам, что, делая те или иные заявления и поступки, важно помнить в какой партии и фракции ты состоишь», – добавил Ревенко.
В четверг в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается правовой механизм захоронения останков Ленина, сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).
«Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле. Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», – цитирует Владимира Сысоева Интерфакс.
Согласно тексту проекта закона, в нем содержится прямая норма: «Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ с учетом предложений межведомственной комиссии».
В КПРФ расценили законопроект, как ответ на критику партией правительства.
«Мы расцениваем эту информационную атаку как ответ на критику правительства, которая звучала от КПРФ», – сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.