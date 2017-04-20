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«Единая Россия» не поддержит закон о захоронении Ленина

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20 апреля. ПРАВМИР. В руководстве «Единой России» заявили, что законопроект о перезахоронении Ленина в парламентском большинстве не обсуждался и потому не имеет перспектив на принятие.
«Единая Россия» не поддержит закон о захоронении Ленина
Ленин. Фрагмент плаката

«Обратил внимание на новость. Депутаты от «Единой России» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев присоединились законопроекту депутатов от ЛДПР Ивана Сухарева, Владимира Сысоева, Александра Курдюмова. Законопроект о перезахоронении останков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади», – написал замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

«Хотел обратить внимание: ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Это инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет. Тем более, что наша фракция стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол. Подобные инициативы вызывают по меньшей мере недоумение. И хотелось бы напомнить коллегам, что, делая те или иные заявления и поступки, важно помнить в какой партии и фракции ты состоишь», – добавил Ревенко.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается правовой механизм захоронения останков Ленина, сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле. Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», – цитирует Владимира Сысоева Интерфакс.

Согласно тексту проекта закона, в нем содержится прямая норма: «Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ с учетом предложений межведомственной комиссии».

В КПРФ расценили законопроект, как ответ на критику партией правительства.

«Мы расцениваем эту информационную атаку как ответ на критику правительства, которая звучала от КПРФ», – сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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