Епархия разъяснила причины запрещения иерея Андрея Соковых в служении

12 января. ПРАВМИР. Пресс-служба Ставропольской епархии разъяснила причины запрещения священника Андрея Соковых в служении.

«Правмир» ранее сообщал со ссылкой на Указ Митрополита Ставропольского и Невинномысского, что иерей запрещен в служении на пять лет после того, как отказался от поминовения патриарха Кирилла на Божественной литургии.

По данным епархии, в июле 2016 года священник прекратил евхаристическое поминовение Патриарха Кирилла, мотивируя свои действия протестом против встречи Предстоятеля РПЦ с Папой Римским в Гаване.

«После нескольких разъяснений со стороны епархиального Архиерея и благочинного округа о том, что упомянутая встреча носила сугубо протокольный характер и не предполагала совместной молитвы, а значит не может быть основанием для обвинений священноначалия в ереси, отец Андрей согласился с приведенными доводами и обещал продолжить молитвенное поминовение Святейшего Патриарха и Правящего Архиерея», – говорится в сообщении.

«Спустя полгода отец Андрей изменил ранее данному пастырскому слову и в письменной форме на имя митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла заявил о прекращении молитвенно-канонического общения со священноначалием», – сообщает пресс-служба.

В епархии подчеркнули, что согласно ряду канонических правил, данный поступок предусматривает «извержение из сана для виновного священнослужителя».

«В целях церковной икономии (снисхождения) и в надежде на обращение отца Андрея от пути погибели духовной, данная мера была заменена на более мягкую – запрещение в священнослужении сроком на 5 лет», – говорится в сообщении.

В епархии «молится о заблудшем иерее, ожидая его искреннего покаяния и возвращения от раскола к церковному единству». В этом случае срок наложенного на него церковного прещения может быть сокращен. «Однако в случае дальнейшего противостояния с Церковью Христовой и увеличения вреда, нанесенного душам верующих, священначалием будет рассмотрен вопрос о лишении его священного сана», – предупредили в епархии.