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Епископ Пантелеимон: «Как относиться к тому, что произошло в метро?»

Источник: Блог епископа Пантелеимона
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Этот текст был написан в 2014 году, после катастрофы на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Но он снова стал актуален сегодня, 3 апреля 2017, когда произошли взрывы в метро Санкт-Петербурга.
Епископ Пантелеимон: «Как относиться к тому, что произошло в метро?»
Фото: Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности

Мы выражаем глубочайшее сочувствие всем пострадавшим в страшной трагедии в московском метро, тем, кто сейчас находится в больницах, всем родственникам погибших.

Тяжело и трудно пережить неожиданную смерть близкого человека или тяжелое увечье. Только что люди были рядом с тобой, разговаривали, поехали на метро — и вдруг с ними происходит то, что в корне меняет их жизнь.

Церковь старается помочь. Священники, сестры милосердия утешают, оказывают психологическую помощь, приносят подарки, цветы, исповедуют и причащают желающих.

Священникам очень часто задают вопрос: как относиться к тому, что произошло?

Нужно понимать, что в мире, в котором мы живем, заложена неизбежность смерти. Древние люди, которые жили еще до Христа, говорили, что память о смерти — это высочайшая мудрость.

Если человек об этом не помнит и живет так, как будто смерти нет, сам этот вопрос не снимается. Рано или поздно — в метро, в больнице, в машине, у себя дома — мы столкнемся с этой личной трагедией.

Но есть другой путь — не ухода от вопроса, а попытки его решения. Если человек не изгоняет из своего сознания понятие смерти, если он благодарит Бога за дар жизни и пользуется этим даром прежде всего для того, чтобы научиться любить и жить для других, — то тогда он знает и чувствует, что душа не умрет. Она — душа — будет жить вечно. И тогда нам легче будет пережить этот переход от жизни в теле, которая имеет и свои радости, и свои скорби, трудности — к жизни иной, к жизни с Богом.

Мы знаем случаи, когда люди, оказавшись в такой ситуации, оставались живы благодаря милости Божией. Когда была авария на Саяно-Шушенской ГЭС, один человек, который недавно крестился, причащался Святых Христовых Таин, остался жив, потому что смог уцепиться за какую-то лампочку и провисел на ней, пока его не спасли.

Очень важно наше обращение к Богу. Когда мы искренне взываем к нашему Небесному Отцу, мы фактически выходим из мира слепой случайности.

Иногда спрашивают: «Зачем молиться о больных? Зачем вообще молиться в таких ситуациях, ведь Бог и так знает, что они нуждаются в помощи?» Один подвижник последнего времени объясняет это так: если мы не молимся за больного, то болезнь будет развиваться естественным образом. В молитве же мы призываем Господа вмешаться в естественное течение жизни этого мира и ниспослать Свою помощь.

Когда мы молимся о наших близких, когда мы благословляем своих детей, которые выходят из дома, когда мы стараемся сами пребывать с Богом в молитве — тогда уменьшается риск этих непредвиденных ситуаций. Господь может нам подсказать, как из них выйти, как уберечься самим и как уберечь своих близких.

Конечно, никто не может дать стопроцентных гарантий. Вспомним историю о том, как тысячи лет назад на людей упала Силоамская башня (Лк. 17:4). Господь сказал, что погибшие тогда люди не были грешнее всех других, которые жили в Израиле.

Но даже если произойдет несчастный случай, человек, обращенный к Богу, может встретить его достойно. Для него это будет не катастрофа, а прежде всего испытание, преодолев которое, он научится большей любви и мужеству. И даже если это закончится смертью, человек перейдет от этого временного существования, в котором много проблем, много трудностей, которое далеко не безбедно для нас, которое отягчено страданиями, — человек перейдет к вечной радости.

Попросим у Бога даровать здравие и спасение всем пострадавшим, тем, кто сейчас находится в больницах. Помолимся о всех погибших, о прощении их грехов и упокоении их душ. Будем помнить, что у Бога все живы, а Любовь побеждает смерть.

Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)

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