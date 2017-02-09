О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Фонд «Подари жизнь» проиграл суд о защите названия

|
9 февраля. ПРАВМИР. Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун проиграл суд второй инстанции в Красноярском крае по делу о защите своего названия.
Фонд «Подари жизнь» проиграл суд о защите названия

Президиум Красноярского краевого суда отказался пересмотреть дело фонда, которому нижестоящие инстанции отказали в ликвидации «двойника», пишет «Коммерсант».

Красноярский «клон» был создан предпринимателями Еленой и Олегом Чипизубовыми. Представители московского фонда утверждают, что «двойники» вводят в заблуждение граждан своей псевдоблаготворительной деятельностью.

Из материалов дела следует, что красноярские предприниматели представлялись специалистами фонда Чулпан Хаматовой, получали пожертвования, брали кредиты в банках, но благотворительностью не занимались.

Суды отказались прекратить деятельность красноярского фонда, ссылаясь на то, что такие санкции не предусмотрены законом о некоммерческих организациях и Гражданским кодексом, который охраняет лишь названия коммерческих организаций.

Издание отмечает, что за последние годы зарегистрировано около 30 благотворительных фондов «Подари жизнь». Представители фонда намерены обжаловать решение Красноярского краевого суда в Верховном суде.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Зрители концерта «Подари жизнь» собрали 21 млн рублей для больных детей
Зрители концерта «Подари жизнь» собрали 21 млн рублей для больных детей
Новостная служба "Православие и мир"

На сцену вышли группы «Чайф», «Браво», Нино Катамадзе, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и другие артисты

Фонды «Подари жизнь» и «Вера» просят Дмитрия Медведева не расширять список запрещенных к ввозу в Россию импортных медсредств
Фонды «Подари жизнь» и «Вера» просят Дмитрия Медведева не расширять список запрещенных к ввозу в Россию импортных медсредств
Новостная служба "Православие и мир"

Они просят учесть интересы пациентов

Директор фонда «Подари жизнь»: Мы будем внимательно следить за реформой списка жизненно важных лекарств
Директор фонда «Подари жизнь»: Мы будем внимательно следить за реформой списка жизненно важных лекарств
Екатерина Чистякова

Список ЖНВЛП не менялся очень давно. То, что его будут реформировать – это в любом случае…

Благотворительный фонд
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
27% собрано / 109200 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
73% собрано / 78700 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Студент-медик спас пассажирку самолета
Новостная служба "Православие и мир"

Руководство киргизского вуза, где учится студент, обещает его премировать

"
Президент РАН: мы будем настаивать на признании гомеопатии лженаукой
Новостная служба "Православие и мир"

Фортов признал, что позиция, которую занимает Академия наук, – «не жесткая»

"
Церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
Новостная служба "Православие и мир"

В IХ веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения

Все статьи автора
Статьи Дня
Дурацкая ситуация
Анна Данилова

Мы снова оказались в очень странном и глупом положении с этой «Матильдой».

«Молодые учителя зря приплясывают перед детьми»
Ксения Кнорре Дмитриева

Советский учитель о системе образования, которую мы потеряли

За что батюшка полюбил Ждуна
Священник Сергий Круглов

И почему россияне узнают в герое интернета себя

самое читаемое

В детдоме вздрогнули: «Вы соображаете, о чем просите?»168,105

Протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы упустили созидание нашей Церкви»29,701

«Другим хуже, чем тебе»: как не надо соболезновать24,171

В фондах Эрмитажа обнаружили прижизненный портрет Ксении Петербургской21,312

У вас точно есть это дома: анаферон и другие «фуфломицины»13,792

«Я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага»11,585

«А мы папу похоронили так же, как моего хомяка?»10,711

Антон Родионов: Наш Меморандум о гомеопатии ничего не изменит6,287

«В семье мальчика звали Путинушка»4,560

Ольга Синяева: «Сиротпром» снова наступает4,383

лучшие авторы

Наталия Константинова222,482

Новостная служба54,159

Настя Дмитриева36,197

Михаил Хасьминский24,169

Лидия Мониава22,555

Марина Филоник14,589

Ксения Кнорре Дмитриева13,806

Епископ Иона (Черепанов)11,585

Сергей Худиев11,409

Регина Енакаева10,711

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть