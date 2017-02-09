Фонд «Подари жизнь» проиграл суд о защите названия

9 февраля. ПРАВМИР. Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун проиграл суд второй инстанции в Красноярском крае по делу о защите своего названия.

Президиум Красноярского краевого суда отказался пересмотреть дело фонда, которому нижестоящие инстанции отказали в ликвидации «двойника», пишет «Коммерсант».

Красноярский «клон» был создан предпринимателями Еленой и Олегом Чипизубовыми. Представители московского фонда утверждают, что «двойники» вводят в заблуждение граждан своей псевдоблаготворительной деятельностью.

Из материалов дела следует, что красноярские предприниматели представлялись специалистами фонда Чулпан Хаматовой, получали пожертвования, брали кредиты в банках, но благотворительностью не занимались.

Суды отказались прекратить деятельность красноярского фонда, ссылаясь на то, что такие санкции не предусмотрены законом о некоммерческих организациях и Гражданским кодексом, который охраняет лишь названия коммерческих организаций.

Издание отмечает, что за последние годы зарегистрировано около 30 благотворительных фондов «Подари жизнь». Представители фонда намерены обжаловать решение Красноярского краевого суда в Верховном суде.