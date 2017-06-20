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Глава Карелии призвал проверить действия выживших при ЧП на Ладоге

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20 июня. ПРАВМИР. И.о. главы Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ЧП на Ладоге стало результатом легкомысленности подростков, их действия должны оценить следственные органы.
Глава Карелии призвал проверить действия выживших при ЧП на Ладоге

«К сожалению, это тот случай, когда мы вынуждены в очередной раз констатировать легкомысленное поведение на воде, отсутствие спасательного оборудования. Озера у нас непростые – Ладога, Сямозеро – вода в них пресная, холодная, держит плохо, волна тяжелая и короткая», – цитирует Парфенчикова пресс-служба губернатора.

«Ребята, которые спаслись, – они доплыли. Это чудо. Тем не менее, будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я считаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности», – сказал глава региона.

По его словам, можно констатировать, что «это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях».

«Пятеро молодых людей: четыре юноши и девушка – отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась», – добавил и.о. губернатора.

19 июня пятеро подростков поехали кататься на лодке родственницы одного из них по акватории залива Импилахти Ладожского озера.

Лодка опрокинулась и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись. Их доставили в Сортавальскую ЦРБ с диагнозом переохлаждение.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Поиски еще троих подростков продолжаются.

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