Грипп: как лечиться и можно ли не заболеть?

В России эпидемия гриппа – уже официально. Многие сады и школы закрывают на карантин, на форумах объединенными усилиями выясняют, в каких московских аптеках можно найти препарат Тамифлю, пассажиры общественного транспорта надевают маски. «Правмир» поговорил с кардиологом, кандидатом медицинских наук, доцентом Антоном Родионовым о том, как распознать грипп, уберечь от заболевания родных и избежать осложнений.

Как не заболеть

– Сейчас мы читаем десятки часто противоречащих рекомендаций того, «как лечить грипп». Но по-настоящему всех волнует вопрос «как не заболеть?».

– Единственная доказанно работающая специфическая профилактика – это вакцинация. Человечество ничего другого работающего пока не придумало. Во всем мире вакцинацию рассматривают как способ, позволяющий, конечно, не на 100% предотвратить, но существенно снизить вероятность заболеваний.

Тут можно возразить, что грипп каждый год мутирует. Это действительно так – раз в год или в два года он меняется. Но вместе с ним меняются и вакцины, а также проводятся исследования, прогнозирующие, какой штамм вируса будет в этом году.

У тех, кто провакцинировался в этом году, есть все шансы не заболеть, потому что ВОЗ угадала с вакцинным штаммом.

В прошлом году было непопадание, поэтому заболевали даже привитые люди.

– А можно заразиться от самой прививки? Или может привитый человек заразить непривитых?

– Почему-то этот вопрос очень часто задают. Совершенно точно: от прививки заразиться нельзя. Во всем мире сейчас используют только «убитую» или инактивированную вакцину, в которой структура вируса необратимо нарушена, так что он уже не способен вызывать заболевание, но при этом дает иммунный ответ.

Если человек говорит «я привился и все равно заболел» – это тот самый случай, когда «после» не значит «вследствие». Могли не угадать с вакцинным штаммом в этом году, могли неправильно хранить вакцину. Многие покупают ее сами, в аптеке. Уколоть-то несложно, тоненькая иголка, укол в плечо. Но вакцина – очень капризный продукт, во время ее транспортировки нужно строго соблюдать холодовую цепь. Если купил вакцину, положил ее в сумку, вез в метро, а потом на день забыл на шкафу – все, можно выкидывать.

– Сейчас, в разгар эпидемии, еще имеет смысл прививаться?

– Только на будущий год, про этот уже не говорим, эпидемический порог перейден.

Но хорошо бы в сентябре-октябре этого года вспомнить – пора прививаться.

Для того, чтобы вакцина сработала, должно пройти хотя бы две, а лучше три недели, чтобы был полноценный иммунный ответ.

Кстати говоря, особое внимание стоит уделить беременным – это группа риска, начиная со второго триместра, беременных можно и нужно вакцинировать против гриппа. У нас все говорят: «Как же? Ну это же беременная! На неё же дышать нельзя!». Можно дышать. И вакцинировать её можно. Потому что если беременная заболеет гриппом, то потом хлопот не оберешься.

– А если привиться уже не получилось, что делать?

– Всё остальное относится к так называемой неспецифической профилактике. Методы очень простые, дешевые, доступные каждому. Только осуществить их на практике сложно.

Главная заповедь: старайтесь не бывать в местах большого скопления людей!

Как это сделать? Не ходить в театр, не ходить в кино, не ходить на выставки… Честно говоря, мало людей, настолько повернутых на своем здоровье, чтобы отказаться от нормальной жизни и социальной активности.

– Сейчас мамы озабочены вопросом, водить или не водить детей в сад и школу.

– Не водите, конечно, если у вас есть, с кем ребенка можно оставить. Со школой сложнее, там программа учебная. А в сад – не стоит водить, особенно если есть зарегистрированные случаи заболеваний.

– А правда, что надо часто мыть руки, чтобы снизить риск заболевания?

– Отличная рекомендация. И грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции помимо известного воздушно-капельного пути передаются «контактным» способом. К примеру, больной человек чихнул, прикрыв рот рукой, на ней – частички слюны с возбудителем. Он этой рукой взялся за дверную ручку, спустя несколько минут за эту ручку берется другой человек, а потом у него зачесался нос. Все, через слизистые оболочки вирус может попасть в организм.

Мойте руки, умывайтесь и промывайте нос водой под краном.

Нужно воспользоваться общественным транспортом? Не снимайте перчаток в метро и автобусе. Для того, чтобы руки обрабатывать в дороге, можно купить спиртовой антисептик в аптеке. Это работает.

– А оксолиновая мазь, антибактериальные и антивирусные спреи?

– Абсолютно бессмысленно, даже странно, что прах оксолиновой мази еще кто-то помнит. То, что она не работает, было известно еще во время моей учебы. Сугубо советская рекомендация – якобы взаимодействующее вещество обладает каким-то противовирусным действием, плёнку в носу создает. Это преданье старины глубокой, и всерьез на это полагаться нельзя.

Про антивирусные спреи я в первый раз слышу и боюсь, что это обычная реклама.

Больной гриппом в доме

– Если кто-то заболел дома, есть ли шанс у остальных не заболеть?

– Шанс не заболеть есть всегда.

Нужно ограничить контакт с заболевшим человеком.

По возможности его нужно поместить в отдельную комнату и регулярно ее проветривать.

– И кварцевать?

– Я не уверен, что бытовые кварцевые лампы могут как-то серьезно повредить вирус гриппа. Проветривать достаточно, при этом на больном должна быть маска. Входящему в комнату к больному человеку тоже стоит ее надеть. Это тот редкий случай, когда есть смысл надевать маску и на здорового человека. Чем больше этих слоев будет, тем лучше. Но это совершенно не распространяется на идею предохраняться масками вообще в общественном транспорте, это бессмысленно.

– Вокруг масок развернулись настоящие бои. Носить, не носить, здоровому, больному?

– Основное правило, на котором настаивают специалисты во всем мире – маска надевается на больного человека. Или на врача, который осматривает заболевшего, находится с ним в непосредственном контакте. Конечно, это правило можно распространить и на родственников заболевшего.

Просто так носить маски на улице, в общественном транспорте – совершенно бессмысленно.

От проникновения вируса они не защищают, маски экранируют мокроту и частицы слюны.

– А через третьи лица вирус может передаваться? Папа сходил на работу, пожал кому-то руку, денег принес – и вместе с ними вирус гриппа.

– Вирус гриппа не очень устойчив и месяцами на купюрах не лежит. С другой стороны, мы с вами контактный способ уже обсудили – а чем деньги лучше дверной ручки? Мойте руки после пересчета денег.

– Есть ли лекарственная профилактика, когда в доме есть заболевший?

– Просто так лекарства пить не нужно, но, если дома кто-то заболел – можно и фармакологию привлечь. Лучше всего использовать препарат Реленза (занамивир)

– Которой в Москве уже нет.

– Все остальные препараты, Арбидол, Кацогел, всевозможные иммуномодуляторы, -фероны, витамины, реальной доказательной базы не имеют.

Даже витамин С, который, вроде уж, безопасный, который веками рассматривали как способ профилактики и лечения, в самых разнообразных клинических исследованиях никакой эффективности не доказал.

Грипп или ОРВИ?

– Когда ты уже заболел, как понять – это грипп или нет?

– Тут как в известной фразе «Преступником человека признать может только суд». Формально диагноз «Грипп» должен ставиться только на основании лабораторного исследования.

– Где его сделать?

– Теоретически – в центрах санэпиднадзора. Практически исследование проводится тем, кто в стационар попадает. Просто так, в поликлиниках, насколько я знаю, никто никому анализы не делает.

– А коммерческие службы?

– Наверное. Для исследования нужно взять соскоб из полости носа и выделить возбудитель. Но клинически, конечно, мы представляем, как отличить грипп от ОРВИ.

Для гриппа характерно внезапное начало, очень высокая лихорадка – выше 39-ти, иногда выше сорока. Очень тяжелая интоксикация, всем хорошо знакомые боли в мышцах, в суставах, жуткая слабость, больно глазами двигать.

Катаральные явления – сопли, горло – появляются, обычно, начиная с третьего дня. Второй распространенный диагноз – ОРВИ – это не одно заболевание, это множество разных заболеваний, протекающих по-разному. Как правило, всё сразу начинается с насморка, с болей в горле, температура чаще всего не бывает такой высокой. По симптомам, клинически можно отличить заболевания так. Но окончательная верификация должна быть лабораторной.

– Если есть ощущение, что заболеваешь, что нужно пить?

– На сегодняшний день в мире для лечения гриппа зарегистрированы только два препарата. Они входят в группу так называемых ингибиторов нейраминидазы, то есть одного из ферментов, который входит в состав вируса. Это осельтамивир (Тамифлю) или занамивир (Реленза). По поводу российских препаратов, конечно, всегда говорят, что они у нас тоже прошли клинические исследования. По моему мнению и мнению многих моих коллег, результаты этих исследований и само их качество не позволяет говорить о том, что эти препараты реально эффективны.

– А Ремантадин?

– Ремантадин – старый препарат, он действительно обладает доказанным действием. Он дешевый. Его иногда используют. Однако вирус нынешнего «свиного гриппа», то, что называется пандемический вирус H1N1 – он к Ремантадину нечувствителен. В этом сезоне Ремантадин использовать нет смысла.

– Если человек переболел вирусом H1N1 5-6 лет назад, что происходит с иммунитетом? Есть ли шанс не заболеть?

– К любому вирусу гриппа иммунитет в принципе устойчив, но фокус в том, что вирус этого сезона H1N1, несколько отличается то того, который был 6 лет назад.

Если человек переболел пять лет назад, вряд ли он на 100% защищен от того, чтобы не заболеть сейчас.

– Что делать во время болезни?

– Много пить. То, что на шершавом медицинском языке называется дезинтоксикация, то есть попытка «вымыть» токсины, компенсировать питьем потерю жидкости с потом. Вся фармакотерапия относится к препаратам симптоматического действия. Мы можем давать жаропонижающие препараты. Врачи говорят, что температура – защитное свойство организма и снижать ее просто так не надо, но когда она достигает 39, 40 градусов…

– Надо сбивать? С какого уровня?

– Детям с 38,5, взрослым – с 39. Препарат первой линии – Парацетамол, хотя известно, что при гриппе он работает не так хорошо, как при ОРВИ. Препарат второй линии –Ибупрофен.

Кроме того, можно использовать физические методы охлаждения. То есть, по-простому говоря, обёртывание влажной простыней.

Ни в коем случае нельзя, особенно это касается детей, растираться спиртом и уксусом.

Со взрослыми от этого скорее всего, ничего страшного не произойдет, но, тем не менее, надо помнить, что спирт и уксус очень хорошо всасываются через кожу. Если ребенка, особенно маленького, полностью протереть спиртом – можно получить настоящую алкогольную интоксикацию.

Не так страшен грипп, как его осложнения

– Как избежать осложнений?

– Прислушиваться и присматриваться к своему состоянию или к состоянию заболевшего. Грипп – инфекция летальная. От обычного гриппа, так называемого сезонного гриппа, которого мы не так боимся, смертность составляет порядка 0,7% – погибает семь человек из тысячи. От этого пандемического, «свиного» гриппа погибнет больше людей, там смертность составляет порядка 1,5%. То есть один-два человека из сотни заболевших могут погибнуть. Это даже при условии надлежащего лечения, это общемировая статистика.

Надо следить за уровнем сознания пациента.

Если появляются какие-то расстройства сознания, человек перестает реагировать адекватно на окружающую ситуацию – немедленная госпитализация. Пандемический грипп довольно часто дает осложнения со стороны лёгких, это называется вирусная пневмония. Причем он может дебютировать с поражения легких, а может быть поражение легких на 5-7 сутки.

Даже если острый период в 2–3 дня мы прошли, температура стала снижаться – дальше всё равно опасность сохраняется.

Не надо расслабляться, не надо выходить на работу, опасный период – 5-7 дней.

Это критическое время для развития пневмонии, которую, к тому же, чрезвычайно тяжело лечить. Противовирусные препараты работают в первые сутки только, на пятые сутки они уже работать не будут, хотя мы по протоколу должны будем их назначить. На вирусную пневмонию не влияют антибиотики, которые мы тоже, конечно, назначим. Специфического лечения не существует. Мы будем использовать какие-то противовоспалительные препараты, интерфероны и ждать, пока организм с этим делом справится.

Профилактика осложнений – своевременно начатое противовирусное лечение и то, что в старых советских книгах называлось «лечебно-охранительный режим». Не надо прыгать и скакать. Грипп инфекция серьезная, потенциально летальная. Заболел – сиди дома!

Сухой кашель для гриппа характерен. Но если он усиливается, особенно нарастает дыхательная недостаточность, то есть появляется одышка, увеличение частоты дыхательных движений даже в покое – вот это очень грозный симптом.

– А с сердцем есть какие-то специфические осложнения?

– Да, но, как правило, отсроченные. К нам очень часто приходят молодые пациенты, с достаточно серьезными нарушениями ритма. Иногда приходят люди, у которых вдруг ни с того, ни с сего развилась сердечная недостаточность. И когда мы раскручиваем эту историю, выясняется, что этот человек несколько месяцев назад перенес тяжелый грипп. Мы, конечно, не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что здесь есть причинно-следственная связь. Но зачастую мы понимаем, что этот миокардит, то есть воспаление сердца, уже иммунное, связанное как раз с перенесенным гриппом.

Эпидемия гриппа: спад или подъем?

– Какая вообще сейчас обстановка с гриппом в России? Новости непонятные. То ли есть эпидемия, то ли нет ее, кто-то говорит «пошла на спад», кто-то – что подъем еще впереди.

– Эпидемия есть и на спад она не пошла.

– Откуда узнавать достоверную информацию?

– Строго говоря, эти данные должны публиковаться на сайте Роспотребнадзора, отвечающего за санитарную и эпидемическую работу. Все это дублируется на сайте Минздрава.

Еще три дня назад мы говорили о том, что в 14-ти регионах, включая Москву, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ перейден, начинаются традиционные карантинные мероприятия. Будут ограничиваться посещения и плановые госпитализации в больницах, появятся ограничения в школах и детских садах.

– Многие не доверяют официальной медицинской информации, особенно когда она исходит от наших чиновников. Если говорят «спокойствие, эпидемии нет» – люди сразу думают, что она есть. И наоборот.

– Понимаете, когда объявляется эпидемия – это значит, что государство сейчас откупорит кубышку и начнет тратить очень много денег. Государству невыгодно объявлять эпидемию до последнего. Если она уже объявлена, шила в мешке не утаишь, эпидемия есть и этой информации можно доверять.

Мои знакомые, друзья, коллеги говорят, что очень много вызовов на дом, обращений в скорую помощь. Конечно, ситуация серьезная. Но мы переживем. Мы и в этом году тоже справимся, не вымрем, как ни странно. Уж очень средства массовой информации используют это дело как новостной повод. Каждый день по одному-два раза на эту тему я разговариваю. Друзья звонят, пишут: «Я так волнуюсь. А что же делать?».

Ну что делать? Телевизор не смотри, иди и гуляй.

– Так вроде дома надо сидеть!

– Нет, ни в коем случае. Дома не надо сидеть. В скопление людей не ходите, а так – в парк, на лыжню, воздухом дышать.

– Вот и выйдет «скопление людей»!

– Если все пойдут гулять в лес – нормально, лес выдержит.

Основные лекарственные препараты, применяемые в России для лечения ОРВИ и гриппа (по материалам книги “Лекарства: как выбрать нужный и безопасный препарат” (нажмите для увеличения)