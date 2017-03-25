Храм на Миусском кладбище передан Церкви

Храм в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на старинном Миусском кладбище передан в собственность Церкви.

В числе переданных объектов также Северный и Южный дома причта, входящие в исторический ансамбль кладбища, уточняется в сообщении финансово-хозяйственного управления Церкви.

В храме три престола. Главный — мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Приделы: южный — святителя Митрофана Воронежкого, северный — иконы Божией Матери «Знамение».

Храм был основан во второй половине XVIII века. Миусское кладбище было учреждено во время эпидемии чумы 1770-1771 годов за Камер-Коллежским валом близ Миусы, от которой и получило свое название. Здесь хоронили в основном купцов, ремесленников и мещан из соседних районов.

Первая небольшая деревянная церковь Веры, Надежды, Любови и Софии была освящена в 1773 году. В 1823 году на средства купца И. П. Кожевникова взамен деревянной построили каменную в стиле ампир.

В начале 1920-х годов в храме неоднократно служил святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.

В 1922 году из уцелевших храмов и монастырей изымаются церковные ценности. Разорение храма на Миусском кладбище пришлось на 5 апреля, когда было изъято «4 пуда 4 фунта 25 золотников золотых и серебряных изделий». 1 января 1933 года в храме служили «живоцерковники».

В 1934 году храм закрыт, крест сбит, колокольня сломана до первого яруса. За апсидами, по бокам купола и над трапезной сделаны уродливые пристройки. В здании храма разместился цех оборудования «Медучпособие» Минздрава РСФСР.

Русской Православной Церкви храм возвращен в 1990 году. И 28 сентября здесь возобновлены богослужения. Под руководством настоятеля храма, протоиерея Бориса Присяжнюка (+2011) был воссоздан архитектурно-художественный облик храма начала ХХ века. Заменена крыша, которая теперь полностью покрыта медью, заняли свое место иконы в киотах, расписаны стены.

В храме пребывает особо чтимая чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

С 2012 года храм является Патриаршим Подворьем.