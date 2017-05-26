Храм УПЦ осквернен на западе Украины

26 мая. ПРАВМИР. Свято-Покровский храм Украинской православной церкви осквернен в Волынской области Украины.

Как сообщили в пресс-службе Информационно-просветительского отдела УПЦ, злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм, расположенный в селе Пирванче Гороховского района.

«Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить, осквернив храм. Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле, сделали в помещении беспорядок», – говорится в сообщении.

В последние годы на Украине участились случаи захвата православных храмов УПЦ представителями самопровозглашенного «Киевского патриархата», а также увеличилось количество актов вандализма. По данным Московского Патриархата на начало 2017 года, за последние два года Церковь потеряла более 40 храмов на Украине, которые перешли в подчинение «Киевского патриархата».