О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

«Игра обычная, стратегическая, или просто убить всех»

|
«Он сует пистолет в карман, который тут же значительно оттопыривается. Рукоятка видна хорошо. Очевидно, парень уверен, что эта небольшая деталь придает его хрупкой взрослеющей фигуре лихой и дерзкий вид». Корреспондент «Правмира» Дарья Рощеня в тихом московском переулке наткнулась на мальчика с пневматическим оружием.
«Игра обычная, стратегическая, или просто убить всех»

В тихом переулке паренек, которому на вид лет пятнадцать, не больше, низко наклонившись над асфальтом, заряжает пистолет. Вокруг, кроме нас, никого. Очень быстро понимаю, что оружие пневматическое. У меня на глазах подросток один за другим закладывает шарики в магазин пистолета и захлопывает его с гулким звуком. Пистолет из светло-оливковой пластмассы, но совсем как настоящий, даже дуло со стальным отливом.

Я реагирую автоматически, реплика буквально вырывается сама собой:

– Ого, какая штука страшная.

– Да, – одобрительно отзывается он, понимая, что я не наезжаю, а проявляю вполне живой интерес, да и вообще расположена к общению. Он тут же стремительно двигается вперед, но дорожка между низкими свежепокрашенными заборчиками узкая, сворачивать некуда, нам по пути.

А я не отстаю:

– Страшное оружие у тебя.

– Еще бы, – говорит он, демонстрируя рану на ладони, и тут же поясняет, что неудачно выстрелил сам в себя. Рана неглубокая, скорее ссадина, даже не кровоточит, но видно, что прикосновение к поврежденной коже болезненно.

– А как же защита? Не помогла?

– Нет… Ее не было. Это случайность.

Я уже готова ему поверить. Он сует пистолет в карман, который тут же значительно оттопыривается.

Рукоятка видна хорошо. Очевидно, парень уверен, что эта небольшая деталь придает его хрупкой взрослеющей фигуре лихой и дерзкий вид.

– Ты вот так просто в кармане носишь оружие?

Мой попутчик в ответ молчит, показывая всем видом, что вопрос неуместен. Понятно же, что просто носит, просто в кармане.

– Может быть, играешь в пейнтбол? – не унимаюсь я. От волнения все слова перепутались, и ничего оригинальнее в голову мне не приходит. Но паренек тут же оживляется, понимая, что перед ним все-таки не мамаша, которая тянет за руку свою маленькую дочку с тяжелым портфелем, – перед ним человек с пониманием.

– Нет, в страйкбол, эйрсофт. Знаете?

– Ого, не слышала о таком. Игра? – окончательно позорюсь я.

– Типа того. Играем на «заброшках».

Он кивает головой на здание бывшей больницы, мимо которой мы торопливо проходим. Больницу расформировали, а здание больше года стоит с вынутыми рамами, разрушенным парадным входом, постепенно обрастая граффити и всяким мусором. Глядя на нее, я впечатлена. Знакомые стены неожиданно приобретают для меня вид небезопасный. Я не задумывалась, что этот архитектурный памятник в одночасье может превратиться в поле брани.

– Какие-то стратегические игры? Ты играешь с друзьями, командой?

Парень мнется, он даже притормаживает и на мгновение в воздухе повисает пауза.

– И в команде, и один, бывает, играю.

– Так что это за игра? Что за цель?

– Обычная, стратегическая. Или просто убить всех.

– Еще страшнее. Но ты сейчас же не играешь, а пистолет в кармане.

Парень шагает вперед, при этом угадывает мое направление и явно готов продолжать разговор. Он модный, из семьи с достатком: в обтягивающих джинсах-скини, новенькая плащевая куртка с капюшоном цвета песков Сахары, черная тонкая шапочка, из-под которой выбиваются локоны темных волос. Легкая усмешка прячется где-то в уголках рта, как будто предвосхищает мой бестактный вопрос.

– Так ты себя чувствуешь увереннее?

Он отвечает не сразу. Достает из кармана большой полукилограммовый пакет с пластиковыми пульками. Это шарики довольно большого диаметра, миллиметра три-четыре. И хотя они легкие, мешок, явно купленный где-то на «Али-экспресс» и вскрытый только что там, в переулке, смотрится увесистым.

– Тебе важно ходить с пистолетом в кармане?

– У меня еще есть ружье, пистолет другого калибра (конечно же, я не запомнила названия), винчестер.

ui-57ad9a54e8ab90-54349386

Он перечисляет свой значительный арсенал. У меня по коже пробегает мелкая дрожь, а перед глазами всплывают полки американских оружейных магазинов. Я буквально смахиваю это наваждение и спрашиваю:

– И далеко бьет?

– Точно не знаю, но скорость у него 90 метров в секунду. Посчитайте.

– Нехило так, – приободрившись и с пониманием дела говорю я.

– Да, нормально. Картон пробивает, банку алюминиевую, пластиковую тоже может насквозь пройти, если ей некоторую устойчивость придать.

– Эйрсофт – это так популярно? Как узнал об этом?

– Как все, в интернете. Просто на глаза попалось.

Я почему-то не очень ему верю и задаю очередной глупый вопрос.

– Ты милитарист? Или просто любишь оружие? Разбираешься в нем? В армию собираешься?

Я задаю свои вопросы, как стреляю из пулемета (и кто тут милитарист?). Чувствую, что время не терпит, и так легко идти и разговаривать с незнакомой тетей пареньку может надоесть. Мой вопрос вызывает уже открытый смех.

– Еще чего?! Унитазы зубной щеткой чистить? Без меня, пожалуйста.

Я не спрашиваю, откуда у него столько денег, мне достаточно того, что родители парня обо всем знают и одобряют его. Он сам признался.

– Играешь с одноклассниками?

– Нет, у меня эйрсофтом только один парень интересуется.

Вообще, он мог бы этого и не говорить. Я почему-то уверена, что больше никто в его классе подобными вещами не увлечен, да и не производит он впечатление человека, у которого есть друзья.

Он такой модный одинокий волк. Даже не волк, а зверь неведомой новой породы, которому оттопыренный карман узкой курточки, увесистый, пусть и пластмассовый, пистолет придает не только мужественности в глазах окружающих, он придает уверенности в себе.

Я тут же вспоминаю недавнее видео из Приозерска со школьниками, игравшими в войнушку на дороге. И сердитого дядьку-бизнесмена, который устроил десятилеткам показательную воспитательную экзекуцию. Кстати, суровый правдолюбец арестован аж на два месяца по статьям «хулиганство» и «незаконное лишение свободы». А маленький мальчик, неудачно пострелявший по двигающимся мишеням, лежит в больнице с сотрясением мозга и заиканием, которое стало следствием перенесенного стресса.

Я вспоминаю дебаты вокруг этой истории и два лагеря, на которые, как обычно, разделяется мир: за и против. В защиту ребенка и в осуждение правдолюбца. В защиту борца за мирное небо над головой и против халатного попустительства родителей невоспитанного подростка. Вспоминаю, вспоминаю… парень истории не знает.

– …Ну и тогда водитель одного из проносящихся мимо джипов притормозил, легко толкнул, правда машиной, одного из пацанов, а потом заставил мальчика стоять на коленях до приезда милиции.

Но моему собеседнику совсем не интересен финал истории. Он уже понял, к чему я клоню, и потому короткой репликой прерывает меня.

– Да, я знаю, что за это можно серьезно получить.

Я удивлена. Он явно обсуждал риски игры с кем-то из взрослых, а может быть, из сверстников. Неожиданно наши пути расходятся. Кажется, что мальчик сказал мне все, что мог и хотел. Он приветливо улыбается, желает всего хорошего.

– Сколько тебе лет?

– Четырнадцать.

– Ну бывай, до встречи, – говорю я и выдыхаю напряжение.

Мы идем с дочкой дальше и синхронно произносим: «Жесть».

– Мам, я реально боялась, что он вынет пистолет и выстрелит. У него такое лицо (надо сказать, что очень красивое, с тонкими чертами и легкими следами утомленности) и, знаешь, бесовщина какая-то в глазах.

Но еще мне кажется, что я только что прошла сквозь стену в мир, в который мне давно закрыт вход. Как будто приподняла тяжелый полог и за пять минут ухватила глазом столько, сколько была не готова. Дочка, несколько испуганная, на мою реплику вслух: «Боже, я совсем не знаю этих подростков» глубокомысленно замечает: «Мама, ты разговаривала с ним не как взрослая, а как будто тебе самой четырнадцать лет».

Начиная с какого возраста и какое оружие могут иметь при себе подростки? Кто несет ответственность за последствия их действий?

За выстрел ребенка в человека ответят родители

Родион Юрьев

Родион Юрьев

Комментарий юриста

Юрьев Родион Николаевич, руководитель Юридического бюро Юрьева, член рабочей группы по совершенствованию законодательства о противодействии тоталитарным сектам при Совете Федерации РФ:

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оружии» граждане имеют право приобретать без лицензии пневматическое оружие дульной энергии до 7,5 джоулей и калибром до 4,5 миллиметров только с 18 лет. Как раз к этой категории относится большинство пневматического оружия, продаваемого в магазинах. На более мощное оружие нужно оформлять разрешение.

Если несовершеннолетний получил оружие в магазине или еще где-то, можно ставить вопрос о привлечении к административной ответственности магазина, а само оружие изымать как находящееся в незаконном обороте. Заниматься этим поручено полиции.

Если несовершеннолетний выстрелит в человека и нанесет ему телесные повреждения, то ответственность за это понесет либо сам, если он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, либо его родители за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Кроме того, родители должны будут возмещать ущерб здоровью потерпевшего. Но используемое орудие, с помощью которого был нанесен вред, значения не имеет: будет ли это рогатка, лук, пневматический пистолет или какое-то другое средство, – ответственность наступает за причинение вреда, а не за его использование.

Ответственность по Уголовному кодексу зависит от степени вреда здоровью: легкий, средний и тяжкий. Возможен также тяжкий вред, повлекший смерть. Возраст привлечения по общему правилу наступает с 16 лет, но если речь идет о тяжком вреде здоровью, то с 14 лет.

Игры со стрельбой по людям выходят за рамки соревнований в силе

Комментарий психолога

Александр Шувалов

Александр Шувалов

Шувалов Александр Владимирович, кандидат психологических наук, психолог ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»:

Оружие прежде притягивало многих мальчишек и будет их привлекать впредь как атрибут мужественности и состоятельности. Это естественно в возрастном плане и нормально в гендерном отношении, как естественно и нормально стремление несовершеннолетних к взрослению и самостоятельности. Тем не менее ответ на первый вопрос в той или иной степени очевиден: свободное использование оружия подростками недопустимо.

Как в этой связи относиться к «мягкой пневматике», которая появилась благодаря распространению страйкбола? Страйкбол (или эйрсофт) популяризируется как новая разновидность спорта и представляет собой что-то вроде памятной с советских времен военно-спортивной игры «Зарница», только куда более милитаризированной и экстремальной.

Страйкбол имеет свой регламент, предполагает защитную экипировку и специальные места проведения. Игра признается травмоопасной: ушибы, перфорация щек и ушей, выбитые зубы – вот отнюдь не полный перечень наиболее распространенных повреждений. Но презентуется при этом как «игра друзей», в которой не должно быть места распрям и агрессии.

Так вот, «мягкая пневматика» как орудие игры – скорее повод оценить саму игру. Страйкбол является одним из звеньев индустрии досуга и развлечений – неотъемлемой части современной культуры потребления. Подобные игры выходят за рамки традиционных форм соперничества людей в силе, ловкости, умении, решительности без применения оружия.

Вне рамок игры – на улице, в руках у подростка «мягкая пневматика» недопустима.

Потому что просто неосторожное обращение и тем более ее намеренное применение может покалечить и самого стрелка, и окружающих его людей.

Допустимо, когда подростки знакомятся с оружием в тире под бдительным контролем инструктора, юноши получают навыки стрельбы в спортивных секциях под руководством тренера (стрелковые дисциплины, биатлон), молодые люди, достигшие совершеннолетия, осваивают оружие в рядах вооруженных сил.

Полагаю, что такие игры нового технологического уровня привлекают больше тех, кто в армию не собирается или миновал ее под разными предлогами, но алчет адреналина и брутальности. Потому что у психически адекватных мужчин, которые в армии с СКС или АК-47 и боекомплектом заступали в караул (или на боевое дежурство) и хотя бы мысленно взвешивали перспективу огня на поражение, стрельба по людям в качестве забавы воодушевления не вызовет.

Описанная ситуация представляет собой лишь один из возможных симптомов более сложной проблемы, которая, конечно, несет в себе социальный, правовой, педагогический и психологический аспекты, но, прежде всего, является проблемой духовного порядка.

Мне часто задают вопрос: «Изменилось ли психологическое состояние детей за последние 20-30 лет?» Увы, да. В 90-е годы в рамках психологической практики мы больше сталкивались с эмоциональными проблемами – тревожностью, неуверенностью, чувством вины, другими невротическими проявлениями. А к 2000-м годам нарушения эмоционального регистра стали вытесняться проблемами поведенческого характера. Постепенно в них выявилась и общая особенность – аномальный эгоцентризм.

Нормальное взросление предполагает преодоление человеком своего эгоцентризма. Оно связано с развитием способности к децентрации, любви, терпимости и самоотдаче.

Если малышам свойственен условно нормативный эгоцентризм, когда в силу особенностей детского сознания ребенок ощущает себя центром мира, то по ходу развития в процессе воспитания он отпадает подобно молочным зубам, освобождая место более зрелой мотивации, привычке соотносить свои действия и поступки с интересами других людей, готовности проявлять участие и оказывать помощь.

Аномальный эгоцентризм – серьезное духовно-психологическое отклонение – замыкает человека на собственных интересах, целях и пристрастиях, разжигает чрезмерное самолюбие и гордыню, пробуждает своенравие и самонадеянность, влечет привычку руководствоваться сугубо личной выгодой, бесчувственное отношение к другим людям, толкает к деструктивным или аутодеструктивным действиям. И масштаб этих действий может быть разный: от бесцельной стрельбы пневматикой по чужим окнам до заказных убийств и самоубийств.

Вторичные проявления таких состояний – алчность и потребительство, гедонизм и праздность, инфантильность и иждивенчество, пристрастия и зависимое поведение, раздражение и агрессия, уныние и депрессия, приземленность и опустошение.

Всему сказанному можно возразить: и раньше у мальчишек были рогатки, и они стреляли по воробьям. Действительно, рогатки были и по воробьям били. Только теперь по людям стреляют, как по воробьям, и это стало как-то обыденно…

 

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Подростки на митингах. Что происходит
Подростки на митингах. Что происходит
Ирина Лукьянова

Преподаватель Ирина Лукьянова о том, почему благополучные дети XXI века вышли на улицы

Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток
Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток
Владимир Берхин

Анонимные кураторы указывают ребенку путь к смерти, а по какой дороге ведут его родители?

Три подростка о жизни, смерти и родителях: откровенно
Три подростка о жизни, смерти и родителях: откровенно
Валерия Михайлова

"Смерть не выход, резать руки - глупость, к любому человеку можно найти подход"

Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
85% собрано / 57900 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
50% собрано / 143100 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Супруги Бурмистровы: Патриархальная семья – не единственный ориентир для христиан
Дарья Рощеня

Что делать с пугающей и странной свободой, в которой сейчас существует семья

"
“Он, взяв в руки крест, без оружия повел солдат в контратаку”
Дарья Рощеня

Все награды Русской Православной Церкви на одной выставке

"
Приемный ребенок: просто любить – недостаточно
Дарья Рощеня

О реактивном расстройстве привязанностей

Все статьи автора
Статьи Дня
Отец Анатолий, который хочет всех спасти
Владимир Липилин

Сентиментальное путешествие на кладбище со священником из Мордовии

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»
Марина Солотова

Когда с появлением младшего брата кончается детство

Подростки на митингах. Что происходит
Ирина Лукьянова

Преподаватель Ирина Лукьянова о том, почему благополучные дети XXI века вышли на…

самое читаемое

Я – тот, кто читает в алтаре ваши записки31,616

Подростки на митингах. Что происходит14,599

Постное письмо № 24. «Лествица»: комплекс неполноценности7,535

“Я не существую”: один день из жизни бездомного (+фото)6,692

Список “врагов народа” для студентов консерватории6,604

Архимандрит Савва (Мажуко): Мы же интеллигентные люди!5,621

На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох5,516

Из Лествицы откроется, что все мы смертельно больны грехом4,509

Екатеринбургская епархия: дети попали на сеанс экзорцизма по незнанию3,926

“Лествица” уходит в небо, а мы остаемся на земле3,915

лучшие авторы

Илья Аронович Забежинский31,589

Архимандрит Савва (Мажуко)27,044

Новостная служба19,762

Ирина Лукьянова14,533

Настя Дмитриева6,683

Татьяна Краснова6,598

Священник Сергий Круглов5,512

Священник Константин Камышанов4,594

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев3,912

протоиерей Александр Абрамов3,878

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть