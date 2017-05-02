Игумения Феофания (Мискина): Наше монашеское служение в том, чтобы всем приходящим к святой Матроне Московской было хорошо и тепло

2 мая 2017 года исполняется 65 лет со дня преставления блаженной Матроны Московской. Мощи святой — одной из самых почитаемых в своем Отечестве, а ныне и во всем православном мире — уже без малого два десятилетия почивают в стенах Покровского ставропигиального женского монастыря у Покровской заставы города Москвы.

Настоятельница монастыря игумения Феофания (Мискина) в преддверии дня памяти прославленной старицы и любимой заступницы покровских сестер рассказывает об истории возрождения монашеской жизни, чудесной помощи Матронушки, сегодняшних трудах, заботах и радостях обители.

— Матушка Феофания, благословите! После долгих лет запустения Господь судил именно Вам стать во главе древнего Покровского монастыря и понести нелегкие труды по восстановлению обители. Расскажите, как все начиналось?

— 22 февраля 1995 года указом Святейшего Патриарха Алексия II я была назначена настоятельницей возрождавшегося Покровского монастыря. К тому времени в Москве уже было открыто четыре мужских и три женских монашеских обители, и поэтому, когда речь зашла о возрождении Покровского монастыря, Святейший Патриарх принял решение открыть здесь женскую обитель. Надо сказать, что территория бывшего монастыря была настолько занята разными арендаторами, что никто не брался возрождать здесь монашескую жизнь, хотя не раз собирались. В Bocкресенском храме был спортивный зал, в подвале — бильярдная, в Покровском храме — типография Моссовета, Министерство топливной энергетики, а на третьем этаже Мосфильм. Про братский корпус и говорить не приходится: в каждой комнате располагалась какая-нибудь контора, а на втором этаже «Мегаваттбанк». На храмах не было ни крестов, ни куполов. Я когда увидела все это, то не думала, как удастся возродить здесь монастырь, но полагалась на волю Божию.

Первым делом стала собирать исторические справки, ходила по архивам, даже ездила в Санкт-Петербург. Собрав необходимое, стала оформлять всю юридическую документацию. Покровский монастырь до революции был мужским, здесь несли свое служение будущие миссионеры. Наверное, по их молитвам и возродилась обитель. Вокруг храмов располагалось обширное кладбище, где были захоронены многие известные представители духовенства, купечества, дворян.

После прихода безбожной власти кладбище было ликвидировано, на его месте разбили парк отдыха для рабочих трамвайного депо, колокольню взорвали в 1926 году, братию разогнали. Окончательно обитель закрыли в 1929 году.

В начале апреля 1995 года Святейший Патриарх Алексий II постриг меня в монашество с наречением имени в честь блаженной царицы Феофании. По милости Божией, мы заселились в монастырь только 1 октября 1995 года, за две недели до праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Нам выделили первый этаж Покровского храма. Не было ничего необходимого, спали на полу. И в первую же ночь мне приснился сон, будто множество людей идут в левый придел Покровского храма (там сейчас покоятся мощи блаженной Матронушки), все в архиерейских и царских облачениях, и говорят хором: «Наконец-то! Открылось!». Видимо, кто здесь был похоронен, они мне и приснились.

На следующий день мы начали сами делать первый иконостас в этом храме в приделе в честь преподобного Нила Столобенского. Святейший Патриарх Алексий II благословил совершить чин малого освящения этого придела и подписал антиминс. Приехали помогать мои родные — папа, брат о. Александр и другие братья, днем расчищали храм, делали иконостас, ночью я сама шила облачение для престола, завесы для алтаря. С Божией помощью, успели. 13 октября 1995 года левый придел в честь преподобного Нила Столобенского освятили малым иерейским чином, отслужили всенощное бдение, а в сам день Покрова, 14 октября, была совершена Божественная литургия и первый крестный ход вокруг храма. На душе в тот день была такая радость, что не передать.

Жили мы в алтаре еще не освященных приделов — центрального и правого, а службы проходили в левом приделе храма. Сестры сами пели, кухня располагалась в правом приделе. Конечно, тяжело приходилось. Не было самого необходимого, даже хлеба насущного. Территория монастыря была открыта, на ней постоянно стояли машины арендаторов, бездомные люди жили рядом с храмом, по ночам жгли костры. Но Господь не оставил Своих чад. Сначала на восстановление монастыря собирали в метро. Москвичи уже узнали, что монастырь восстанавливают, и начали помогать. В храме установили стекла вместо фанеры, стали выгребать хлам, ломать толстые стеклянные перегородки, на территории сгребали опавшие листья, мусор. Когда нам наконец передали Воскресенский храм, он был настолько захламлен и обезображен, что пришлось вывезти больше ста грузовиков с мусором. Очень большой вклад в восстановление монастыря внес бывший префект Центрального административного округа А.И. Музыканский, который помог в освобождении от арендаторов, в выпуске постановлений о передаче территории и зданий монастырю.

13 октября 1996 года в 17.00 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II впервые отслужил молебен в Покровской обители. В присутствии телевидения и множества журналистов Первосвятитель обратился к властям и народу. Вскоре после этого вышло постановление о передаче монастырю территории и храмов, и уже через месяц нам передали все здания, а в начале 1997 года — и землю. Однако арендаторы покинули здания только в 1998 году.

Это было трудное, но счастливое время. Целыми днями я оформляла бумаги, ездила в метро, так как машины тогда не было, с утра уеду и только к вечеру возвращалась. С 1995 года ездила на Даниловское кладбище к блаженной Матронушке, просила о помощи в делах, возила все важные бумаги, прикладывала их к могилке. Мы с сестрами даже кормили там прихожан пирожками — только чтобы Матронушка нас услышала и помогла. Брали песочек и потихоньку от арендаторов сыпали его в помещениях монастыря. Читали акафисты Царице Небесной и святым, молились по ночам. Три года продолжалось противостояние.

Не полагаясь на собственные силы, я рассказала Святейшему Патриарху Алексию II о блаженной старице Матроне, о ее чудесной помощи всем приходящим и попросила его благословения на обретение мощей Матронушки и перенесение их в наш Покровский монастырь. Святейший благословил, и 8 марта 1998 года, в Неделю Торжества Православия, мощи Матронушки были обретены на Даниловском кладбище, а вскоре и перенесены в Покровский монастырь.

Незадолго до перенесения мощей, 4 апреля 1998 года, полным чином был освящен первый этаж Покровской церкви и подняты кресты на Воскресенском и Покровском храмах. А накануне перенесения мощей блаженной старицы Матроны Московской в нашу обитель произошло настоящее чудо: из зданий монастыря ушел последний арендатор. Помню, так тяжело было разбираться с ними, все силы потратила, и вот, наконец, они выехали. А уже на следующий день привезли мощи блаженной старицы Матроны.

Это произошло 1 мая 1998 года в 12 ч. 30 мин. Народу в тот день пришло много, стояла большая очередь к мощам. Несмотря на то, что Матронушка еще не была прославлена, люди шли и шли. Почти год готовились материалы для канонизации блаженной старицы, и вот, 2 мая 1999 года, Святейший Патриарх Алексий II возглавил чин причисления к лику святых блаженной Матроны Московской (Матроны Дмитриевны Никоновой). Сначала она была прославлена как местночтимая святая Московской епархии, но позже, по многочисленным просьбам верующих, было установлено общецерковное почитание блаженной Матроны Московской. Это произошло на Архиерейском Соборе 2004 года. Всем присутствующим владыкам (их было 180) тогда же были розданы иконы святой Матроны, написанные в Покровском монастыре, с частичкой мощей. И теперь по благословению правящего архиерея каждая епархия в своих пределах может возить частичку мощей по всем маленьким городам и деревням.

Нам, особенно в первые дни, очереди казались прямо-таки огромными (аж до середины монастырской площади!), хотя, конечно, сейчас к Матронушке такую очередь можно увидеть только в будний день, и то в плохую погоду, а уж по праздникам — тут и вовсе не счесть паломников. И что удивительно, Матронушка принимает каждого, и если Вы спросите любого человека в очереди, то Вам скажут, что Матронушка дарит людям мир, тепло, покой и радость. Она утешает как мать, жалеет, помогает в самых, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Сотни и тысячи радостных людей приходят на праздники в монастырь, чтобы поблагодарить Матронушку за помощь. А мы, монашествующие, призваны служить Богу и людям в святой Покровской обители.

— Часто на богослужениях в храмах обители рядом с монахинями можно видеть маленьких девочек в нарядных белых передниках и белых платочках. Это воспитанницы монастырского приюта?

— Да, и история создания приюта тоже связана с блаженной Матронушкой. Я в то время постоянно молилась, чтобы Матронушка «пришла» к нам, то есть чтобы в наш монастырь перенесли ее мощи. Незадолго до обретения мощей мне приснилась блаженная старица, как она ходит по монастырю, осматривает его, и потом говорит мне: «Все у вас хорошо, только вот одного не хватает: здесь нет детей-сирот, а я их очень люблю». И я стала на колени и стала просить ее: «Матронушка, дорогая, да я открою приют, Вы только придите к нам!». Вскоре после этого в монастырь стали привозить первых воспитанниц, а я стала ездить по другим приютам, смотреть, как нужно юридически оформлять детский приют.

Так, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, при монастыре был открыт детский приют, зарегистрированный в 2004 году. Приютские дети — очень способные и старательные, они быстро учатся всему полезному: умеют шить, петь, готовить, сервировать стол, играть на музыкальных инструментах… в школе изучают Закон Божий. Только нужно с ними заниматься, и обращаться с любовью и вниманием.

Судьба у этих девочек незавидная: большинство из них оказались сиротами при живых родителях. Люди каким-то образом сами узнают о приюте и привозят сюда детей, так как специальных объявлений о существовании приюта монастырь не давал. Сейчас в нашем приюте сорок воспитанниц. В 2010 году состоялся первый выпуск. Надо сказать, что мы воспитываем не будущих монахинь, а обычных граждан своей Отчизны. Наши выпускницы сейчас учатся в вузах и получают самые разные профессии: детского врача, медсестры, экономиста, архитектора, ветеринара, учителя, эксперта продуктов, социального педагога и др.

Приют рассчитан на девочек от шести до семнадцати лет, преимущественно жительниц Москвы и Подмосковья, хотя сейчас здесь живут дети из других областей. С воспитанницами занимаются сестры монастыря, имеющие специальное педагогическое образование. Перед педагогами стоит задача бережно врачевать юные души, воспитывать детей в Православии и любви к России.

Дети учатся по программе общеобразовательной школы, в классах по пять-шесть человек, организован компьютерный кабинет, а на уроках труда им преподается швейное дело, вязание, домоводство. Музыкальному образованию уделяется особое внимание. Все воспитанницы умеют петь и играть на музыкальных инструментах (фортепиано, флейта, баян и др.). Мы организовали уроки русского танца, и девочки сами шьют народные костюмы. По праздникам для прихожан монастыря устраиваются концерты и спектакли, где все роли исполняются монастырскими детьми. Девочки сами пишут сценарии, стихи и музыку для песен. До 15.00 дети учатся, вторая половина дня — свободное время: читают, вышивают, музицируют.

Помимо светского девочки получают духовное образование, участвуют в богослужениях, несут различные монастырские послушания.

Летом воспитанницы детского приюта отдыхают на монастырском подворье в Подмосковье. Хочется, чтобы они были всесторонне развиты и имели представление не только о жизни в монастыре, но и о мире вообще, и годы, проведенные в стенах обители, стали им духовной и нравственной опорой на всю жизнь.

— Матушка, расскажите, пожалуйста, о Вашем пути в монастырь.

— Я росла в благочестивой многодетной семье. Родители были верующие, и всех девятерых детей воспитывали в строгости и страхе Божием. В 1976 году мы переехали во Владимирскую область, в город Струнино, всего в 35 минутах езды от Сергиева Посада. В самом Струнино храма не было, поэтому каждую субботу, оставив на бабушку самых маленьких, вся семья ехала в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Там оставались на ночь и утром ходили на службу в храм. После школы поступила в лавру, в регентскую школу, училась уставу. По благословению духовника окончила курсы кройки и шитья, шила облачения. Очень любила святого Серафима Саровского. Ездила в Дивеево, купалась в источнике. Там тогда была просто деревня, ни о каком восстановлении Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской женской обители тогда даже не говорили.

В 1987 году я поступила в Корецкий монастырь. Там трудилась на общих послушаниях и в коровнике, а затем поставили помогать портнихе, которая шила только для архиереев. Уже через десять месяцев меня забрали в Москву помочь в Патриархии во время торжеств в честь 1000-летия Крещения Руси. Сестры, несущие послушание в Патриархии, в основном были пожилые. Работать приходилось за троих. Я была экономом, занималась снабжением, покупала продукты, работала по хозяйственной и строительной части. Шила для Святейшего Патриарха Пимена и помогала готовить во время приемов и заседаний Священного Синода, и столы накрывала… Работы было много, и помогать было некому. После смерти Патриарха Пимена я поехала к блаженной Любушке и получила благословение в Дивеево. А затем обратилась с прошением к Патриарху Алексию II направить меня в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, но он долго не отпускал, и мне пришлось еще два года нести послушание в Патриархии.

В Дивеево несла послушание в швейной, была кладовщицей церковной утвари и мебели. Все время ездила с игуменией Сергией за строительным материалом для восстановления монастыря в Москву, Уральск и другие города. Когда служил архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов), была его посошницей (стояла с архиерейским посохом во время богослужения). Дни жизни в Дивеево стали самыми счастливыми и незабываемыми. Я не жила там, а просто летала, потому что очень любила эту обитель и преподобного Серафима Саровского.

И сейчас в Покровском монастыре полностью выполняется Дивеевское правило. Так же каждый вечер ходим крестным ходом вокруг территории обители и читаем 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся». В воскресенье служим Параклис Божией Матери.

— Ежедневно монастырь посещают сотни паломников. Очередь к Матронушке стоит с шести, а то и с четырех часов утра. Матушка Феофания, расскажите, как Вы справляетесь с таким потоком людей?

— Да, ежедневно монастырь посещают от одной до пяти тысяч человек из разных регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

А в праздники и дни памяти блаженной Матроны сестрам приходится вставать очень рано. В эти дни открыты все четыре храма: Воскресенский, Покровский (второй этаж), храм Петра и Февронии. Первый этаж Покровского храма, где почивают мощи блаженной Матроны, открыт всю ночь. По причине огромного количества паломников, на монастырской площади устанавливается большой экран, на котором транслируется богослужение. Монастырь организует благотворительную трапезу на 20 000 человек (обед — каша, соленья, консервы, чай с булочкой). Также в монастыре ежедневно открыта Монастырская трапеза, где все паломники могут перекусить или пообедать. На территории монастыря имеется большая церковная лавка и несколько свечных ящиков, где прихожане могут приобрести церковную утварь и литературу. Заказать требы и купить свечи можно в любом храме обители.

По многочисленным просьбам паломников, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II мы начали восстановление монастырской гостиницы, а также часовни с молельным домом. Эти здания исторически входили в комплекс монастыря, но были снесены во время гонений на Церковь. С 2005 года шло согласование документации, и только в конце 2012-го мы начали строительные работы.

8 марта 2013 года, в день 15-летия обретения честных мощей блаженной Матроны Московской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня в основание монастырского храма-часовни в честь святых Петра и Февронии Муромских, чудотворцев. Эта небольшая часовня за оградой обители существовала еще до революции и была полностью воссоздана по историческим фотографиям. С 2014 года здесь совершаются таинства Крещения и Венчания.

В 2015 году было завершено строительство монастырской гостиницы для паломников. 23 июля 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил это новое здание, также воссозданное по историческим фотографиям. Слава Богу, теперь жители других городов и стран, желающие поклониться честным мощам блаженной старицы Матроны, смогут найти достойное пристанище в новой гостинице. Мы создали все условия, продолжая традиции монастырского гостеприимства.

— Матушка, расскажите, пожалуйста, как живет сегодня древняя Покровская обитель? Удается ли среди суеты находить время для молитвы?

— Конечно, ведь монах без молитвы — это не монах. Поэтому молитва — основа жизни монастыря и наше главное оружие в невидимой брани. На каждом послушании, которое мы несем, мы начинаем дело с молитвы, по возможности молимся и во время послушания. И в храме, и в трапезной, и на просфорне, и в канцелярии — все предваряет молитва.

В шесть утра совершается полунощница, затем акафисты Иисусу Сладчайшему, Покрову Пресвятой Богородицы и блаженной Матроне Московской. В половине восьмого начинаются часы и Божественная литургия, а затем трапеза и послушания. После вечернего богослужения все вновь собираются на молитву. По дивеевскому уставу, мы каждый вечер ходим вокруг обители крестным ходом с чтением молитвы «Богородице Дево, радуйся».

У монастыря есть подворье в селе Марково Раменского района Московской области. Сестры из городской суеты могут приехать туда отдохнуть, набраться сил, помолиться. На подворье есть подсобное хозяйство: огород, сад, три пруда, коровы, куры, лошади.

Конечно, жизнь насельниц городской монашеской обители, особенно столичной, гораздо труднее, чем в сельской местности. Монастырские стены являются лишь условной преградой, отделяющей сестер от мира. Жители города особенно нуждаются в духовном пристанище, где можно было бы обрести благодатный покой и умиротворение. Многие наши прихожане говорят, что приходят в монастырь просто посидеть на лавочке и, даже не приложившись к мощам блаженной Матроны из-за большой очереди, уходят окрыленными, успокоенными.

Недаром именно в городе совершала большую часть жизни свой подвиг святая блаженная старица Матрона. И сегодня нам, насельницам обители, становится отчасти понятным, насколько труден был этот подвиг: ведь люди идут самые разные, скорбящие, озлобленные, зачастую неверующие, и как же сложно утешить и успокоить каждого! Бедная Матронушка, сколько было у нее в душе терпения и любви к людям! Поэтому мы всегда обращаемся к ней с молитвой, когда становится тяжело: ведь чтобы полюбить сердцем каждого приходящего, нужно много работать над своей душой, искоренять страсти. А это христианское делание — одно из самых трудных. И наша задача здесь — стать тем «светом» и «солью» для мира, как заповедал нам Господь наш Иисус Христос. Как удалось это сделать нашей любимой блаженной Матронушке.

И по примеру Матронушки, которая откликается на просьбу каждого обращающегося к ней с верой, сестры стремятся оказать помощь всякому приходящему со своими нуждами и скорбями, стараются с терпением и вниманием отвечать на самые разные вопросы прихожан. Кроме того, насельницы ведут переписку с лицами, находящимися в местах заключения в Ивановской, Орловской, Владимирской, Новгородской областях, Республике Мордовии. Из монастыря в адрес исправительных учреждений направляются бандероли с духовной литературой, иконами, необходимыми вещами, канцелярскими товарами. Оказывается помощь и социально незащищенным прихожанам: многодетным семьям, инвалидам, тем, кто освободился из мест заключения, бездомным, беженцам, одиноким старикам.

Помогаем и вновь открытым монастырям и храмам, помня, как и нам было тяжело: жертвуем средства, церковную утварь, облачения.

Матронушка как при жизни, так и после праведной кончины, несет свое служение Богу, помогая людям, молясь за всех, кто с верой обращается к ней. И мы, насельницы обители, призваны здесь служить Богу не только молитвой, но и через сугубое служение ближним. И в этом наше монашеское делание: чтобы всем, приходящим к всероссийской старице, было хорошо и тепло.

Мы постоянно ощущаем в стенах обители благодатный молитвенный покров Предстоятеля нашей Церкви и любящего отца Святейшего Патриарха Кирилла и глубоко тронуты теплым вниманием Святейшего Владыки. Первосвятительские богослужения, совершаемые в обители, помогают нам, сестрам, и всем прихожанам почувствовать то единство Церкви Христовой, о котором говорит Апостол. Поэтому мы всем сердцем благодарим Господа за Его бесконечные милости к нашей обители и сугубо молимся о благодатной помощи Божией Его Святейшеству.

Да сохранит всех нас Царица Небесная под Своим честным омофором от всякаго зла, а Матронушка Московская да поможет своими молитвами в нелегком деле спасения наших душ. Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение!