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«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы

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«Правмир» продолжает серию публикаций избранных глав из новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Нагорная проповедь», которая является второй в серии под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и Учение».
«Иисус Христос. Жизнь и Учение». Избранные главы

Словом «блажен», или «блаженны», начинается целый ряд стихов в различных частях Ветхого Завета. В Псалтири мы находим достаточно длинный список блаженств, разбросанный по всей книге. Вот некоторые наиболее характерные стихи:

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей (Пс. 1:1).
Блаженны все, уповающие на Него (Пс. 2:12).
Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! (Пс. 31:1–2).
Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе (Пс. 32:12).
Блажен человек, который уповает на Него! (Пс. 33:9).
Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи (Пс. 39:5).
Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь (Пс. 40:2).
Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих (Пс. 64:5).
Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе (Пс. 83:5–6).
Блажен человек, уповающий на Тебя! (Пс. 83:13).
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи (Пс. 88:16).
Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим (Пс. 93:12).
Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время! (Пс. 105:3).
Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его (Пс. 111:1).
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его (Пс. 118:1–2).
Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! (Пс. 127:1).
Блажен народ, у которого Господь есть Бог (Пс. 143:15).
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его (Пс. 145:5).

Псалмы были основой храмового и синагогального богослужения, и их текст был хорошо известен не только Иисусу, но и Его аудитории. Некоторые псалмы, бывшие у всех на слуху, в том числе открывающий всю книгу Псалом 1 и знаменитый Псалом 118, начинаются со слов «блажен» или «блаженны». Выбор такого способа изложения в начале Нагорной проповеди был не случаен: Иисус использовал знакомые Его слушателям словесные формулы. Кроме того, псалмы были произведениями еврейской поэзии, и Иисус начинает Свою Нагорную проповедь со слов, имеющих все характерные черты поэтического текста. В частности, каждый стих псалма делится на две части, и каждый стих в заповедях Блаженств тоже делится на две части: первая начинается словом «блаженны» (μακ£ριοι), вторая словом «ибо» (ὅτι).

Христос в синагоге. Художник Gerbrand van den Eeckhout

Христос в синагоге. Художник Gerbrand van den Eeckhout

Не будем забывать и о том, что Иисус именно в Евангелии от Матфея представлен прежде всего как «сын Давидов», а Давид, как известно, был автором большинства псалмов. В этом смысле Иисус в Нагорной проповеди выступает не только как новый Моисей, но и как новый Давид — пророк и поэт в одном лице. Еще одной параллелью к евангельским Блаженствам служат Блаженства, которые мы находим в Книгах Премудрости и Притчей Соломоновых, а также в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова:

Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ (Прем. 3:13).
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум (Притч. 1:13).
Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! (Притч. 8:34).
Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду (Притч. 28:14).
Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха.
Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей (Сир. 14:1–2).
Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому (Сир. 14:21).
Блажен, кто живет с женою разумною, кто не погрешает языком и не служит недостойному себя.
Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих (Сир. 25:11–12).
Блаженна душа боящегося Господа! кем он держится, и кто опора его? (Сир. 34:15).
Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью, — и мы жизнью поживем (Сир. 48:11).
Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, — и кто положит их на сердце, тот сделается мудрым (Сир. 50:30).

Близким по содержанию к Блаженствам из литературы Премудрости является список Блаженств, содержащийся в одной из недавно найденных кумранских рукописей. Рукопись датируется периодом между 50 годом до Р. Х. и 50 годом по Р. Х., текст ее был впервые опубликован в 1991 году. Начало утрачено. Более или менее связный текст начинается со следующих стихов, в которых подразумевается Премудрость Божия:

Нагорная проповедь. Гравюра

Нагорная проповедь. Гравюра

[Блажен, кто говорит] правду с чистым сердцем и не клеветал языком своим.
Блаженны держащиеся уставов ее, и путей нечестия они не держатся.
Блаженны радующиеся о ней, и они не извергают (злые речи) на путях глупости.
Блаженны ищущие ее в чистоте рук, и они не вожделеют ее [сердцем] лживым.
Блажен человек, который достиг Премудрости, ходил в законе Господнем, и утвердил сердце свое для путей ее: он удерживается (от зла) ее наставлениями, и всегда благосклонно принимает ее наказания, и не покидает ее в горести своих мучений, и во время бедствия не оставляет ее, и не забывает ее [во дни] страха, и в смирении души своей не презирает [ее][1].

Исследователи обращают внимание на возможное терминологическое и тематическое сходство между кумранскими Блаженствами и списком Блаженств, которым открывается Нагорная проповедь[2]. Так, например, выражение «чистота рук» (כפים בור bôr kappayim) в кумранских Блаженствах напоминает выражение «чистые сердцем» (καθαροὶ τῇ καρδίᾳ) в Блаженствах евангельских. Тема радости и скорбей (испытаний) присутствует в обоих списках Блаженств. Однако этим сходство и исчерпывается. Общая тематика и направленность Блаженств весьма различны в Кумране и Евангелии. В первом случае восхваляется мудрость, проистекающая из следования закону Моисееву, тогда как во втором центральной темой является Царство Небесное. В евангельских Блаженствах речь идет о воздаянии за праведность и страдания на земле, тогда как в кумранских Блаженствах эта тема отсутствует:

Кумранские Блаженства лишены апокалиптического разворота судьбы. В них, например, бедные не становятся богатыми и не насыщаются. Они не дают читателю парадокса для раздумий… Тема Царства Небесного — вот то, что более всего отличает Блаженства Иисуса от кумранских и Сираховых[3].

[1] Оригинальный текст см. в: Discoveries in the Judaean Desert. Vol. 25. P. 115–178.

[2] Luccio P. di. The Quelle and the Targums. P. 55; Brooke G. J. The Dead Sea Scrolls and the New Testament. P. 228–234.

[3] Viviano B.T. Matthew and His World. P. 66.

 

912773Книгу митрополита Волоколамского Илариона «Нагорная проповедь» можно приобрести в магазинах:

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