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Как одна девушка растопила сердце неистового язычника

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Летопись не донесла до нас, какими словами Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял из страха смерти, полностью изменило его.
Как одна девушка растопила сердце неистового язычника
Архиепископ Иона (Черепанов)

«Когда узнал об Иоанне и Марии Устюжских, то понял: вот они — святые, которым нужно молиться об укреплении семьи. Чтобы семья была по-настоящему христианской, брак — богоугодным, а человек в браке спасался сам и супругу своему помогал идти ко спасению…» Архиепископ Иона рассказал «Правмиру» о том, за что полюбил благочестивое семейство Ивана да Марьи и почему по крупицам собирал о них сведения, чтобы воссоздать их необычную икону.

СПРАВКА. Летом 2017 года в историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона передал в дар уникальную икону. Образ святых праведных Иоанна и Марии Устюжских написан иконописцем Юрием Трикуленко на основании деталей из жития этой удивительной пары — специально для размещения над местом, где почивают их святые мощи.

С чего все началось

У меня есть традиция летом ездить на свою, как говорится, историческую родину. Хоть родился я и вырос в Киеве, но все мои предки — многие поколения — жили на севере России в Архангельской области. Каждый год я стараюсь обязательно навестить родных: как живых, так и тех, кто уже отошел ко Господу. Ведь мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы, поэтому и приезжаю помолиться на могилах любимых прабабушки, бабушек и дедушек.

Ныне здравствующие мои родственники живут в городе Кóтлас на юге Архангельской области. Свой статус Котлас получил при Временном правительстве в 1917 году, а до этого был просто большим селом, которое стремительно развивалось: сюда провели железную дорогу, устроили речной порт. Город относительно новый, а я очень люблю церковную старину — как часть предания Православной Церкви. К моему счастью, рядом расположены два древних центра исторического наследия: Сольвычегодск и Великий Устюг.

Сольвычегодск — бывшая вотчина знаменитых Строгановых, купеческого рода, который внёс значительный вклад в развитие города и особенно церковного искусства. «Строгановское шитье» и «строгановское письмо», создававшиеся в мастерских этих выдающихся меценатов, не могли превзойти другие умельцы ни в те времена, ни, тем более, в последующие.

Второй город, Великий Устюг, известен еще с домонгольского периода. Здесь сохранилось множество церквей и монастырей, хотя сам городок небольшой, с населением 30 тысяч человек. В Устюге просияли удивительные святые. В первую очередь, знаменитые Прокопий и Иоанн Устюжские — юродивые, высокой жизни и чудесам которых невозможно не поражаться. Также и Киприан Устюжский, основатель Михайло-Архангельского монастыря, и новомученики, пострадавшие за веру уже в советское время, и те святые, о которых, собственно, и пойдет речь — святые праведные Иоанн и Мария.

Великий Устюг. Фото: av4 / arch-heritage.livejournal.com

Первое знакомство

Как ни странно, но не могу вспомнить тот момент, когда впервые о них узнал. Просто как-то отпечаталось в памяти, что их мощи почивают под спудом в Вознесенском храме Великого Устюга — одном из старейших каменных храмов города, построенном ещё в XVII веке. Сейчас там действует музей с замечательной экспозицией древнерусского искусства. Сама церковь имеет необычную архитектуру: под одной крышей в ней собраны восемь или девять приделов, а благодаря заботе и уходу музейных работников выглядит она очень нарядно и достойно для находящейся здесь святыни.

Но хорошо помню, насколько поразило меня их жизнеописание. Официально небесными покровителями православной семьи считаются благоверные Петр и Феврония Муромские. Однако в моем сердце их история отклика почему-то не находила. Когда же узнал об Иоанне и Марии Устюжских, то понял: вот они — святые, которым нужно молиться об укреплении семьи. Чтобы семья была действительно христианской, брак — богоугодным, а человек в браке спасался сам и супругу своему помогал идти ко спасению.

История их удивительна. Когда хан Батый пронесся разрушительным смерчем по южным частям Руси, северные князья поняли, что лучше договориться о позорной дани, чем допустить полное разорение городов, как в случае с Киевом, Рязанью и другими. Великий Устюг был одним из тех, кто платил дань монголо-татарам и не подвергся разорительному нашествию кочевников.

Для сбора дани в город был прислан баскак по имени Буга. Как правило, наместники хана по праву сильного вели себя абсолютно бесцеремонно и доводили народ до ненависти не только поборами, но и наглым, циничным поведением. Буга вел себя точно так же, чем совершенно настроил горожан против себя. И когда однажды он силой взял себе в наложницы молодую красивую Марию, дочь знатных и достойных родителей, терпению народа пришел конец. Весь город поднялся и двинулся к дому, где проживал Буга, чтобы убить его и освободить девушку.

Известно, что монголо-татары очень жестко устанавливали и поддерживали свои порядки — примерно так же, как фашисты во время оккупации. Те в ответ на убийство партизанами немецкого солдата расстреливали мирных граждан, а на диверсии отвечали массовыми репрессиями и казнями. И монголо-татары предавали город полному разорению, если там убивали баскака.

Мария это прекрасно знала и понимала, что случится, если Бугу убьют. Буга тоже, как говорится, струхнул. Конечно, за его смерть потом отомстят, но сам-то он не хотел прощаться с жизнью. И Господь этой юной девушке дал мужество совершить поистине самоотверженный поступок.

Она берет Бугу за руку, выходит к вооруженным людям и говорит: «Я люблю этого человека, а он готов стать христианином и вступить со мной в законный брак». Тот подтверждает ее слова: «Да, я готов».

Люди, увидев, что дело приняло неожиданный оборот, пожали плечами и разошлись. Город был спасен.

Талант укрощать сердца

Летопись не донесла до нас, какими словами Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял из страха смерти, полностью изменило его. Впоследствии он прославился милосердием, любовью к нуждающимся, заботой о храмах Божиих.

Однажды во время охоты на Сокольей горе недалеко от города, он прилег на траву и уснул. В сонном видении ему явился святой Иоанн Предтеча и повелел на этом месте строить монастырь. Буга, в Крещении Иоанн, послушался, и в скором времени они с Марией устроили здесь монастырь в честь Крестителя. И хотя обитель возникла в XIII веке, но, в отличие от многих других, просуществовала вплоть до недавнего времени и лишь при советской власти была закрыта. Сейчас, к сожалению, на её территории находится щетинная фабрика.

Иоанн и Мария вели благочестивую жизнь. Известно, что в их дом любил приходить праведный Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый. Они дружили с преподобным Киприаном, основателем Михайло-Архангельского монастыря. Жили супруги действительно по-христиански, а после смерти их похоронили при Вознесенском храме. Тогда церковь была деревянной, но со временем на её месте возвели большой каменный собор, и могила оказалась в одном из приделов под спудом.

Почему я считаю, что именно эти святые являются небесными покровителями семьи? Очень распространена ситуация, когда жене приходится иметь дело с неукротимым, необузданным характером супруга. Она старается как-то изменить ситуацию, но порой действует подобными методами, и в этом случае, как говорится, находит коса на камень.

Однако ни истериками, ни руганью человека не изменишь. Поэтому я точно знаю, что если в семье существуют какие-то неурядицы, непонимание, конфликты, прежде всего, нужно молиться, и в молитвах обращаться и к этим святым.

Ведь Мария сумела найти добрые, мудрые слова, которые растопили совершенно дикое и необузданное сердце Буги. Конечно, произошло это по благодати Божией, Господь дал Марии такой талант — сделать из язычника любящего, благоговейного и благочестивого христианина.

Поэтому и супругам, которые вступают в брак, а тем более тем, у кого существуют сложности во взаимоотношениях, нужно обязательно просить молитв этой благочестивой четы, чтобы Господь дал мудрость и рассудительность во взаимоотношениях.

 

Икон Иоанна и Марии не сохранилось ни одной

Уже традиционно в местные храмы на моей исторической родине я стараюсь привозить небольшие подарочки. В этом году решил подарить икону святых Иоанна и Марии Устюжских — чтобы на том месте, где под спудом почивают их мощи, было иконописное изображение.

Встреча с сотрудниками Великоустюжского музея-заповедника летом 2017 года

Перед тем как это осуществить, провел разведку. Пообщался с сотрудниками музея — удивительно благоговейными, богобоязненными людьми, которые относятся к своему служению с большим трепетом. В их лице я встретил очень теплое отношение, и к идее написать икону специалисты Великоустюжского музея-заповедника отнеслись с большим энтузиазмом.

Встреча с сотрудниками Великоустюжского музея-заповедника летом 2017 года

Встал вопрос, как святых изобразить. Древних икон не сохранилось ни одной, поэтому пришлось их иконографию создавать с нуля. В словесных описаниях иконописного подлинника значится, что Иоанн «имеет бороду, как у Иоанна Богослова». Но у апостола борода большая и окладистая, а ведь Буга был представителем кочевых племен. Кочевники отличаются как раз скудностью растительности на лице, а значит, «Иоанно-Богословской» бороды у Буги никак не могло быть.

В итоге на новой иконе Иоанн представлен в традиционном парадном костюме кочевника с чертами лица, напоминающими о его восточном происхождении. Почему решили изображать его не в русской или иной одежде? Потому что, вероятнее всего, он остался при должности, иначе не смог бы вести широкую благотворительную деятельность, о которой повествует житие. И хотя, как и евангельский Закхей-мытарь, внутренне Иоанн изменился, но работу свою выполнял и, соответственно, носил «мундир». Праведная Мария изображена в костюме знатной горожанки того периода, а на заднем фоне написан Вознесенский храм, где под спудом почивают их святые мощи.

Нынешним летом я привез и подарил образ музею-заповеднику, и теперь, хоть в храме-музее и не совершается Божественная литургия, но верующие люди имеют возможность прославить Господа, взирая как на древние иконы, так и молясь у иконы на месте погребения этих, к сожалению, пока ещё малоизвестных, но великих святых.

 

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