Как одна девушка растопила сердце неистового язычника

Летопись не донесла до нас, какими словами Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял из страха смерти, полностью изменило его.

«Когда узнал об Иоанне и Марии Устюжских, то понял: вот они — святые, которым нужно молиться об укреплении семьи. Чтобы семья была по-настоящему христианской, брак — богоугодным, а человек в браке спасался сам и супругу своему помогал идти ко спасению…» Архиепископ Иона рассказал «Правмиру» о том, за что полюбил благочестивое семейство Ивана да Марьи и почему по крупицам собирал о них сведения, чтобы воссоздать их необычную икону.

СПРАВКА. Летом 2017 года в историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона передал в дар уникальную икону. Образ святых праведных Иоанна и Марии Устюжских написан иконописцем Юрием Трикуленко на основании деталей из жития этой удивительной пары — специально для размещения над местом, где почивают их святые мощи.

С чего все началось

У меня есть традиция летом ездить на свою, как говорится, историческую родину. Хоть родился я и вырос в Киеве, но все мои предки — многие поколения — жили на севере России в Архангельской области. Каждый год я стараюсь обязательно навестить родных: как живых, так и тех, кто уже отошел ко Господу. Ведь мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы, поэтому и приезжаю помолиться на могилах любимых прабабушки, бабушек и дедушек.

Ныне здравствующие мои родственники живут в городе Кóтлас на юге Архангельской области. Свой статус Котлас получил при Временном правительстве в 1917 году, а до этого был просто большим селом, которое стремительно развивалось: сюда провели железную дорогу, устроили речной порт. Город относительно новый, а я очень люблю церковную старину — как часть предания Православной Церкви. К моему счастью, рядом расположены два древних центра исторического наследия: Сольвычегодск и Великий Устюг.

Сольвычегодск — бывшая вотчина знаменитых Строгановых, купеческого рода, который внёс значительный вклад в развитие города и особенно церковного искусства. «Строгановское шитье» и «строгановское письмо», создававшиеся в мастерских этих выдающихся меценатов, не могли превзойти другие умельцы ни в те времена, ни, тем более, в последующие.

Второй город, Великий Устюг, известен еще с домонгольского периода. Здесь сохранилось множество церквей и монастырей, хотя сам городок небольшой, с населением 30 тысяч человек. В Устюге просияли удивительные святые. В первую очередь, знаменитые Прокопий и Иоанн Устюжские — юродивые, высокой жизни и чудесам которых невозможно не поражаться. Также и Киприан Устюжский, основатель Михайло-Архангельского монастыря, и новомученики, пострадавшие за веру уже в советское время, и те святые, о которых, собственно, и пойдет речь — святые праведные Иоанн и Мария.

Первое знакомство

Как ни странно, но не могу вспомнить тот момент, когда впервые о них узнал. Просто как-то отпечаталось в памяти, что их мощи почивают под спудом в Вознесенском храме Великого Устюга — одном из старейших каменных храмов города, построенном ещё в XVII веке. Сейчас там действует музей с замечательной экспозицией древнерусского искусства. Сама церковь имеет необычную архитектуру: под одной крышей в ней собраны восемь или девять приделов, а благодаря заботе и уходу музейных работников выглядит она очень нарядно и достойно для находящейся здесь святыни.

Но хорошо помню, насколько поразило меня их жизнеописание. Официально небесными покровителями православной семьи считаются благоверные Петр и Феврония Муромские. Однако в моем сердце их история отклика почему-то не находила. Когда же узнал об Иоанне и Марии Устюжских, то понял: вот они — святые, которым нужно молиться об укреплении семьи. Чтобы семья была действительно христианской, брак — богоугодным, а человек в браке спасался сам и супругу своему помогал идти ко спасению.

История их удивительна. Когда хан Батый пронесся разрушительным смерчем по южным частям Руси, северные князья поняли, что лучше договориться о позорной дани, чем допустить полное разорение городов, как в случае с Киевом, Рязанью и другими. Великий Устюг был одним из тех, кто платил дань монголо-татарам и не подвергся разорительному нашествию кочевников.

Для сбора дани в город был прислан баскак по имени Буга. Как правило, наместники хана по праву сильного вели себя абсолютно бесцеремонно и доводили народ до ненависти не только поборами, но и наглым, циничным поведением. Буга вел себя точно так же, чем совершенно настроил горожан против себя. И когда однажды он силой взял себе в наложницы молодую красивую Марию, дочь знатных и достойных родителей, терпению народа пришел конец. Весь город поднялся и двинулся к дому, где проживал Буга, чтобы убить его и освободить девушку.

Известно, что монголо-татары очень жестко устанавливали и поддерживали свои порядки — примерно так же, как фашисты во время оккупации. Те в ответ на убийство партизанами немецкого солдата расстреливали мирных граждан, а на диверсии отвечали массовыми репрессиями и казнями. И монголо-татары предавали город полному разорению, если там убивали баскака.

Мария это прекрасно знала и понимала, что случится, если Бугу убьют. Буга тоже, как говорится, струхнул. Конечно, за его смерть потом отомстят, но сам-то он не хотел прощаться с жизнью. И Господь этой юной девушке дал мужество совершить поистине самоотверженный поступок.

Она берет Бугу за руку, выходит к вооруженным людям и говорит: «Я люблю этого человека, а он готов стать христианином и вступить со мной в законный брак». Тот подтверждает ее слова: «Да, я готов».

Люди, увидев, что дело приняло неожиданный оборот, пожали плечами и разошлись. Город был спасен.

Талант укрощать сердца

Летопись не донесла до нас, какими словами Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял из страха смерти, полностью изменило его. Впоследствии он прославился милосердием, любовью к нуждающимся, заботой о храмах Божиих.

Однажды во время охоты на Сокольей горе недалеко от города, он прилег на траву и уснул. В сонном видении ему явился святой Иоанн Предтеча и повелел на этом месте строить монастырь. Буга, в Крещении Иоанн, послушался, и в скором времени они с Марией устроили здесь монастырь в честь Крестителя. И хотя обитель возникла в XIII веке, но, в отличие от многих других, просуществовала вплоть до недавнего времени и лишь при советской власти была закрыта. Сейчас, к сожалению, на её территории находится щетинная фабрика.

Иоанн и Мария вели благочестивую жизнь. Известно, что в их дом любил приходить праведный Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый. Они дружили с преподобным Киприаном, основателем Михайло-Архангельского монастыря. Жили супруги действительно по-христиански, а после смерти их похоронили при Вознесенском храме. Тогда церковь была деревянной, но со временем на её месте возвели большой каменный собор, и могила оказалась в одном из приделов под спудом.

Почему я считаю, что именно эти святые являются небесными покровителями семьи? Очень распространена ситуация, когда жене приходится иметь дело с неукротимым, необузданным характером супруга. Она старается как-то изменить ситуацию, но порой действует подобными методами, и в этом случае, как говорится, находит коса на камень.

Однако ни истериками, ни руганью человека не изменишь. Поэтому я точно знаю, что если в семье существуют какие-то неурядицы, непонимание, конфликты, прежде всего, нужно молиться, и в молитвах обращаться и к этим святым.

Ведь Мария сумела найти добрые, мудрые слова, которые растопили совершенно дикое и необузданное сердце Буги. Конечно, произошло это по благодати Божией, Господь дал Марии такой талант — сделать из язычника любящего, благоговейного и благочестивого христианина.

Поэтому и супругам, которые вступают в брак, а тем более тем, у кого существуют сложности во взаимоотношениях, нужно обязательно просить молитв этой благочестивой четы, чтобы Господь дал мудрость и рассудительность во взаимоотношениях.

Икон Иоанна и Марии не сохранилось ни одной

Уже традиционно в местные храмы на моей исторической родине я стараюсь привозить небольшие подарочки. В этом году решил подарить икону святых Иоанна и Марии Устюжских — чтобы на том месте, где под спудом почивают их мощи, было иконописное изображение.

Перед тем как это осуществить, провел разведку. Пообщался с сотрудниками музея — удивительно благоговейными, богобоязненными людьми, которые относятся к своему служению с большим трепетом. В их лице я встретил очень теплое отношение, и к идее написать икону специалисты Великоустюжского музея-заповедника отнеслись с большим энтузиазмом.

Встал вопрос, как святых изобразить. Древних икон не сохранилось ни одной, поэтому пришлось их иконографию создавать с нуля. В словесных описаниях иконописного подлинника значится, что Иоанн «имеет бороду, как у Иоанна Богослова». Но у апостола борода большая и окладистая, а ведь Буга был представителем кочевых племен. Кочевники отличаются как раз скудностью растительности на лице, а значит, «Иоанно-Богословской» бороды у Буги никак не могло быть.

В итоге на новой иконе Иоанн представлен в традиционном парадном костюме кочевника с чертами лица, напоминающими о его восточном происхождении. Почему решили изображать его не в русской или иной одежде? Потому что, вероятнее всего, он остался при должности, иначе не смог бы вести широкую благотворительную деятельность, о которой повествует житие. И хотя, как и евангельский Закхей-мытарь, внутренне Иоанн изменился, но работу свою выполнял и, соответственно, носил «мундир». Праведная Мария изображена в костюме знатной горожанки того периода, а на заднем фоне написан Вознесенский храм, где под спудом почивают их святые мощи.

Нынешним летом я привез и подарил образ музею-заповеднику, и теперь, хоть в храме-музее и не совершается Божественная литургия, но верующие люди имеют возможность прославить Господа, взирая как на древние иконы, так и молясь у иконы на месте погребения этих, к сожалению, пока ещё малоизвестных, но великих святых.