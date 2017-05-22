Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)

В воскресенье вечером в Москву из Бари прибыли мощи святителя Николая Чудотворца. "Правмир" подробно рассказывает о том, как их встречали верующие в Храме Христа Спасителя.

Вип-прохода не будет

За ограждением, плотно сгрудившись, стоят люди: женщины, мужчины, дети, инвалиды. Улыбчивые и сосредоточенные, нарядные и с котомками за спиной. Вдоль прохода, через который буквально через час пронесут ковчег с мощами святителя Николая, выстраиваются девушки в алых блузах и костюмах цвета топленого молока – православные добровольцы. Их задача создать плотное оцепление, живую изгородь, разделяющую людской поток, но то, что девушки не в форме полиции, а в нарядной одежде и белых платках, лишь добавляет порядка, стройности и пасхального торжества толпе верующих.

– Ну вот они, vip-пропущенные. Так и знала,– думаю про себя, вспоминая диковатую сцену на улице. Небольшая горстка людей перед уже полицейским ограждением и высоким забором негодовала:«Нам сказали, что пустят, а не пускают!» «Я звонила, сказали проход без пропусков. А теперь не хотят позвать администрацию». «Я на сайте прочла, что на службу попасть можно. Ну у нас как всегда, как обычно…» «Вон, особые пошли, а то, что мы здесь с половины четвертого стоим…» – кивал еще кто-то и махал рукой в сторону журналистов, которые, сбившись в стайку, семенили за координатором пресс-службы.

…Пока не началась всенощная, нерешительно спрашиваю одну из рядом стоящих девушек о том, как она оказалась чуть ли не перед самым алтарем на такой важной службе. «Вы платочек-то поправьте, а то в храме стоим, а он у вас сполз», – слышу в ответ и расстраиваюсь, подозрения мои как будто подтверждаются.

«Своих» неожиданно много. Они такие разные, так охотно дают интервью на камеру подскакивающим то и дело съемочным группам: «Мы стоим с утра, чтобы иметь возможность первыми встретить мощи…» «Я приехала из Рязани поклониться и попросить святителя за сына. Он у меня в тюрьме сидит». Так «свои» ли? А может просто умные девы, ну те, из притчи про светильники?

Никола на картонке

За руку меня дергает женщина: «Я видела, что вы меня сфотографировали». Так и есть. У нее на шее на суровой нитке висит ламинированная картонная икона Николая Чудотворца. Я приметила женщину сразу, но не потому, что она стоит ближе всех к ограждению. Скромный темный наряд, предельная сосредоточенность и какая-то внутренняя собранность невидимой стеной ограждают ее от назойливых репортеров, спешащих до начала службы опросить каждого, кто подвернется под руку.

Конечно, и мой взгляд бегал по лицам многочисленных молельцев, а зацепился за редкий иконописный образ Чудотворца у нее на груди. Святитель изображен по пояс, без митры. Непривычно крупный лоб, небольшая белая бородка и узкие плечи выдают редкую иконографию Николы Вешнего, день памяти которого 22 мая. Он облачен в пурпурную фелонь и белый омофор – признак архиерейской власти и символ уподобления святителя самому Христу. Оливковый глубокий фон, уж не народный ли художник изобразил так любимого в России Чудотворца?

– Вы могли бы фотографию по почте переслать? На память, – шепчет женщина мне на ухо и тут же называет электронный адрес.

– Конечно, – отвечаю я и спрашиваю. – А вам сложно было попасть в храм? На улице народ возмущается, мол, обещали на всенощную пустить, а не пускают.

– Нет, не сложно. Я пришла в 12, когда храм был пустой, да так и осталась.

– Ого, так рано?

–Разве ж это рано? – моя собеседница кивает на соседку, ту самую, у которой практически все журналисты потребовали разъяснений кто, да почему. В руках женщины сразу две иконы святителя Николая, одна из которых украшена рамкой из мешковины. Все время, что я стою рядом, она ни разу не опустила руку с иконами. Ее натруженные с припухшими костяшками пальцев руки держат бумажные образы крестоообразно и крепко.

– Она в три утра пришла и под дверьми храма простояла, пока не попала внутрь. Так и осталась.

Я сразу представляю, как стрелки кружат по циферблату. Тринадцать часов в храме, а сколько еще предстоит? С минуты на минуту ковчег с мощами, который везет митрополит Волоколамский Илларион из Бари, только приземлится в аэропорту Внуково-3, потом длинный путь до города, всенощная, да и не ясно до конца, всех ли присутствующих пустят приложиться к мощам. Что же людей заставляет выстаивать длинные часы и терпеливо ждать?

– А вы сами почему пришли сегодня?

– Для меня это как встреча с родным человеком, понимаете? Такое чувство… вот родственник мой приехал. Ну приятно же родственника встретить, когда он приезжает? У меня с Николаем Чудотворцем так много связано…– она не досказывает фразу, потому что мы слышим первый возглас дьякона и рефлекторно оборачиваемся к алтарю.

Наверное это даже хорошо. По ее лицу, трепету, с которым она сбиваясь и смущаясь говорит о важном, сокровенном, я понимаю, что совсем не нужно слов, потому что мысль изреченная есть ложь. Проговаривая свои чувства, раскрываясь вот так неожиданно и в спешке перед незнакомым человеком, мы рискуем быть непонятыми, да и не в силах передать переполняющих нас чувств. Молчание – золото. Да, так и есть.

Луч света

Громко и разливисто дьякон начинает всенощную. В ту же минуту архиереи в торжественных пасхальных одеяниях, стоящие перед нами в два ряда ровным строем, низко наклоняют головы. Вслед за ними крестится и кланяется весь храм: миряне, монахини отдельной группой стоящие у фрески Рождества Христова. Напротив них, у «Поклонения волхвов», замечаю двух католических священников, которые с началом службы подаются вперед и прислушиваются к словам сопровождающего их православного священника.

Хор поет великолепно, как и должно петь в главном соборе столицы. Служба пролетает на одном дыхании. Спокойствие, умиротворение, благоговейная тишина. Никакого ажиотажа и суеты, никаких разговоров и даже шепота не слышно среди верующих, да и журналистов, которые теперь общаются кивками. Все знают, за чем пришли. Внутреннее напряжение не скрыть. Люди со своих мест то и дело кидают взгляд на массивные двери храма, через которые вот-вот внесут бронированный ковчег. Время от времени двери открываются, но не распахиваются, и нам остается только догадываться о происходящем за стенами.

Звонят колокола, и архиереи вместе выходят из храма встречать мощи святителя Николая. И правда, это напоминает встречу дорого гостя. По храму тут же пробегает: «Слава Богу, Слава Богу». Летающие камеры на длинных удочках, батарея видеокамер на отдельной платформе, сотни журналистов, щелкающие затворами фотоаппаратов и ждущие сенсации на отдельном островке, отгороженном от молящихся, – весь этот мир прессы устремляет внимание к входу.

Две огромные камеры, установленные над толпой на специальных площадках, своими широченными объективами напоминающие стволы пушок, разворачиваются к входу. На каждой из них – по монитору. Люди, стоящие далеко от прохода, те, что не могут видеть даже дверей храма, следят за происходящим с экранов этих настоящих телевизоров. Видно, как длинная процессия священников в красных облачениях движется по площади к входу в Храм Христа Спасителя. Их так много, что кажется, здесь представители всего московского духовенства. И в ту же минуту они проходят уже мимо нас. «Заходят», «несут», «наконец», «Господи, помилуй» – новой волной проносится по храму.

Ковчег на носилках, высоко подняв над собой, несут четверо архиереев. «Смотрите свет какой, красота, чудо», – тут же слышу за спиной еще чей-то возглас. Решаю, что включили дополнительное освещение в соборе, тем более, что день пасмурный и небо затянуто тучами. Но обманываюсь. Действительно, солнечный луч пробивается сквозь окна под барабаном храма и освещает процессию.

Тут же весь храм начинает петь стройно, торжественно, одним дыханием. С новой строкой славословия святителю Николаю будто прибавляется и прибавляется голосов. Это незабываемое ощущение единения случается, когда понимаешь, что рядом люди в духе с тобой. Рядом стоят те, кто готов разделить радость встречи без оговорок и умствований.

На машине времени

Мне вспоминается, что накануне привоза в Москву мощей святителя Николая, только ленивый не высказался о своем отношении. Не скажу, что высказывания были почтительными. Неверующие высмеивали, а равнодушные с улыбкой замечали: «О, Николай к нам на гастроли?» «Да это же первобытная магия, анимизм. Это у вас что-то от культа предков?» «Символический материализм?» «Не вижу смысла в почитании мощей. Мне кажется это Средневековьем». «Продолжаете гонку за реликвиями?» и так далее, и тому подобное. Но возражать таким людям никогда не хочется. Не хочется отвечать на вопросы с упреком, на глумливые реплики в адрес тех кто с 22 мая будет выстаивать многочасовые очереди к мощам.



Пусть желающие разобраться в природе почитания – разбираются. Пусть рассуждающие о причинах, приведших людей к мощам – рассуждают. Пусть спорящие на тему спекуляции, политизации и коммерциализации на мощах – спорят. Да пусть даже остаются при своем мнении. Их право. Для меня православие – религия свободы духа, а не ограничения суждений. Уверена, бессмысленно что-либо говорить и втолковывать, доносить и биться на копьях, во всяком случае, я не стану…

Однажды, с семьей мы были в черногорском Которе. Времени на прогулку было мало и мы буквально галопом пронеслись по центру, заглядывая в храмы, музеи, мастерские, лавки старьёвщиков. В одной из церквей священник, услышав, что сына зовут Лука, убедившись что мы русские, православные, повел за ограждение к алтарю, где стоял небольшой ковчег с мощам. Конечно, мы знали, что в этом храме хранятся мощи евангелиста Луки, но очень спокойно отнеслись к этой информации. Без фанатизма и особо не рассчитывали к ним прикоснуться, тем более в спешке, из-за которой часто благоговением и не пахнет. Но когда священник открыл перед нами стеклянный ковчег, когда указал на мощи Луки, то возможность прикоснуться к ним вот так, вдруг, непосредственно– превратилась для меня в билет на машину времени. В возможность на мгновение прикоснуться к вечности, к останкам того, кого почитаешь, кому благодарен за его вклад в твою веру, кому даже немножко завидуешь, что он был удостоен сделать то, чего никогда тебе сделать не удастся…

Если не употреблять диковатые формулировками, которыми так и сыплют те, кто называют себя интеллектуалами – «выломали ребро», «кусок кости» – если не опускаться до описания материального, а увидеть след вечности, возможность прикосновения к ней, то сразу света становится больше и дышать как-то свободнее. Так и хочется сказать всем: Дорогие, оставьте разговоры о мертвецах и прахе, говорите о святом, который, наконец, добрался до нас, до Москвы, ведь его так всегда любили и почитали на нашей земле. Святитель Николае, моли Бога о нас!

Слово Патриарха

Служба закончилась, и архиереи, за ними настоятели храмов, монахини, миряне стали притекать к мощам и на елеопомазание к патриарху. «Просим вас, молитесь и крестится заранее, не задерживайтесь, пожалуйста, у мощей» , – тихо и каждого просили православные добровольцы и юноши из группы «Сорок сороков». Никто и не задерживался. Ни у кого не оставалось сомнения, что «событие, которое происходит на наших глазах и при нашем участии, ­– как сказал патриарх – по- настоящему событие историческое, исполненное многими смыслами» для каждого.

Мне запомнились слова Патриарха и о том, что Святитель Николай – очень русский святой, пусть ни по происхождению, ни по культуре с нами не связанный, а также о том, что нам, действительно, необходимо его присутствие, «чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но чтобы великие, непреходящие божественные истины не уходили из жизни современного человека». Многие, кто выходил из храма, к кому журналисты снова подходили за комментариями, отказывались о чем-либо говорить и лишь улыбались. И это было очень понятно и пронзительно.

«Перед мощами святителя, – сказал Патриарх – мы будем молиться не только о себе, и странах, объединенных Русской Православной Церковью в единую семью. Мы будем молиться обо всем мире, чтобы святитель Николай приклонил милость Божию и сохранил веру Христову в жизни наших современников. Мы верим, что святитель Николай, которого почитает и Восток и Запад, предстоит в молитве перед Богом за всех нас.

Хотел бы выразить надежду на то, что пребывание мощей Святителя и Чудотворца поможет современникам почувствовать его присутствие в своей жизни. И особенно молюсь о нашей молодежи, которая подвергается чрезвычайному давлению на уровне ложных и опасных идей. Сегодня нужна особая концентрация мысли, особая сила христианских убеждений, чтобы сохранить себя как часть Церкви, а для тех, кто таковой еще не является, открыть духовную красоту христианской общины. Верю, что Святитель поможет многим найти свой путь к Богу. Его молитвами да хранит Господь народ наш и Церковь нашу и помогает в прохождении непростых исторических путей христиан Востока и Запада. Аминь».

Фото: “Православие и мир”

Видео: Виктор Аромштам