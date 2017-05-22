О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)

|
В воскресенье вечером в Москву из Бари прибыли мощи святителя Николая Чудотворца. "Правмир" подробно рассказывает о том, как их встречали верующие в Храме Христа Спасителя. 
Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)

Вип-прохода не будет 

За ограждением, плотно сгрудившись, стоят люди: женщины, мужчины, дети, инвалиды. Улыбчивые и сосредоточенные, нарядные и с котомками за спиной. Вдоль прохода, через который буквально через час пронесут ковчег с мощами святителя Николая, выстраиваются девушки в алых блузах и костюмах цвета топленого молока – православные добровольцы. Их задача создать плотное оцепление, живую изгородь, разделяющую людской поток, но то, что девушки не в форме полиции, а в нарядной одежде и белых платках, лишь добавляет порядка, стройности и пасхального торжества толпе верующих.

– Ну вот они, vip-пропущенные. Так и знала,– думаю про себя, вспоминая диковатую сцену на улице. Небольшая горстка людей перед уже полицейским ограждением и высоким забором негодовала:«Нам сказали, что пустят, а не пускают!» «Я звонила, сказали проход без пропусков. А теперь не хотят позвать администрацию». «Я на сайте прочла, что на службу попасть можно. Ну у нас как всегда, как обычно…» «Вон, особые пошли, а то, что мы здесь с половины четвертого стоим…» – кивал еще кто-то и махал рукой в сторону журналистов, которые, сбившись в стайку, семенили за координатором пресс-службы.

…Пока не началась всенощная, нерешительно спрашиваю одну из рядом стоящих девушек о том,  как она оказалась чуть ли не перед самым алтарем на такой важной службе. «Вы платочек-то поправьте, а то в храме стоим, а он у вас сполз», – слышу в ответ и расстраиваюсь, подозрения мои как будто подтверждаются.

«Своих» неожиданно много. Они такие разные, так охотно дают интервью на камеру подскакивающим то и дело съемочным группам: «Мы стоим с утра, чтобы иметь возможность первыми встретить мощи…» «Я приехала из Рязани поклониться и попросить святителя за сына. Он у меня в тюрьме сидит». Так «свои» ли? А может просто умные девы, ну те, из притчи про светильники?

whatsapp-image-2017-05-21-at-16-38-07

Никола на картонке 

За руку меня дергает женщина: «Я видела, что вы меня сфотографировали». Так и есть. У нее на шее на суровой нитке висит ламинированная картонная икона Николая Чудотворца. Я приметила женщину сразу, но не потому, что она стоит ближе всех к ограждению. Скромный темный наряд, предельная сосредоточенность и какая-то внутренняя собранность невидимой стеной ограждают ее от назойливых репортеров, спешащих до начала службы опросить каждого, кто подвернется под руку.

Конечно, и мой взгляд бегал по лицам многочисленных молельцев, а зацепился за редкий иконописный образ Чудотворца у нее на груди. Святитель изображен по пояс, без митры. Непривычно крупный лоб, небольшая белая бородка и узкие плечи выдают редкую иконографию Николы Вешнего, день памяти которого 22 мая. Он облачен в пурпурную фелонь и белый омофор – признак архиерейской власти и символ уподобления святителя самому Христу. Оливковый глубокий фон, уж не народный ли художник изобразил так любимого в России Чудотворца?

18644260_1994877227204925_328702344_n

– Вы могли бы фотографию по почте переслать? На память, – шепчет женщина мне на ухо и тут же называет электронный адрес.

– Конечно, – отвечаю я и спрашиваю. – А вам сложно было попасть в храм? На улице народ возмущается, мол, обещали на всенощную пустить, а не пускают.

– Нет, не сложно. Я пришла в 12, когда храм был пустой, да так и осталась.

– Ого, так рано?

–Разве ж это рано? – моя собеседница кивает на соседку, ту самую, у которой практически все журналисты потребовали разъяснений кто, да почему. В руках женщины сразу две иконы святителя Николая, одна из которых украшена рамкой из мешковины. Все время, что я стою рядом, она ни разу не опустила руку с иконами. Ее натруженные с припухшими костяшками пальцев руки держат бумажные образы крестоообразно и крепко.

– Она в три утра пришла и под дверьми храма простояла, пока не попала внутрь. Так и осталась.

18679148_1994877270538254_1943680308_n

Я сразу представляю, как стрелки кружат по циферблату. Тринадцать часов в храме, а сколько еще предстоит? С минуты на минуту ковчег с мощами, который везет митрополит Волоколамский Илларион из Бари, только приземлится в аэропорту Внуково-3, потом длинный путь до города, всенощная, да и не ясно до конца, всех ли присутствующих пустят приложиться к мощам. Что же людей заставляет выстаивать длинные часы и терпеливо ждать?

_em_3793

– А вы сами почему пришли сегодня?

– Для меня это как встреча с родным человеком, понимаете? Такое чувство… вот родственник мой приехал. Ну приятно же родственника встретить, когда он приезжает? У меня с Николаем Чудотворцем так много связано…– она не досказывает фразу, потому что мы слышим первый возглас дьякона и рефлекторно оборачиваемся к алтарю.

Наверное это даже хорошо. По ее лицу, трепету, с которым она сбиваясь и смущаясь говорит о важном, сокровенном, я понимаю, что совсем не нужно слов, потому что мысль изреченная есть ложь. Проговаривая свои чувства, раскрываясь вот так неожиданно и в спешке перед незнакомым человеком, мы рискуем быть непонятыми, да и не в силах передать переполняющих нас чувств. Молчание – золото. Да, так и есть.

Луч света

Громко и разливисто дьякон начинает всенощную. В ту же минуту архиереи в торжественных пасхальных одеяниях, стоящие перед нами в два ряда ровным строем, низко наклоняют головы. Вслед за ними крестится и кланяется весь храм: миряне, монахини отдельной группой стоящие у фрески Рождества Христова. Напротив них, у «Поклонения волхвов», замечаю двух католических священников, которые с началом службы подаются вперед и прислушиваются к словам сопровождающего их православного священника.

Хор поет великолепно, как и должно петь в главном соборе столицы. Служба пролетает на одном дыхании. Спокойствие, умиротворение, благоговейная тишина. Никакого ажиотажа и суеты, никаких разговоров и даже шепота не слышно среди верующих, да и журналистов, которые теперь общаются кивками. Все знают, за чем пришли. Внутреннее напряжение не скрыть. Люди со своих мест то и дело кидают взгляд на массивные двери храма, через которые вот-вот внесут бронированный ковчег. Время от времени двери открываются, но не распахиваются, и нам остается только догадываться о происходящем за стенами.

Звонят колокола, и архиереи вместе выходят из храма встречать мощи святителя Николая. И правда, это напоминает встречу дорого гостя. По храму тут же пробегает: «Слава Богу, Слава Богу». Летающие камеры на длинных удочках, батарея видеокамер на отдельной платформе, сотни журналистов, щелкающие затворами фотоаппаратов и ждущие сенсации на отдельном островке, отгороженном от молящихся, – весь этот мир прессы устремляет внимание к входу.

Две огромные камеры, установленные над толпой на специальных площадках, своими широченными объективами напоминающие стволы пушок, разворачиваются к входу. На каждой из них – по монитору. Люди, стоящие далеко от прохода, те, что не могут видеть даже дверей храма, следят за происходящим с экранов этих настоящих телевизоров. Видно, как длинная процессия священников в красных облачениях движется по площади к входу в Храм Христа Спасителя. Их так много, что кажется, здесь представители всего московского духовенства. И в ту же минуту они проходят уже мимо нас.  «Заходят», «несут», «наконец», «Господи, помилуй» – новой волной проносится по храму.

Ковчег на носилках, высоко подняв над собой, несут четверо архиереев. «Смотрите свет какой, красота, чудо», – тут же слышу за спиной еще чей-то возглас. Решаю, что включили дополнительное освещение в соборе, тем более, что день пасмурный и небо затянуто тучами. Но обманываюсь. Действительно, солнечный луч пробивается сквозь окна под барабаном храма и освещает процессию.

whatsapp-image-2017-05-22-at-09-42-58

Тут же весь храм начинает петь стройно, торжественно, одним дыханием. С новой строкой славословия святителю Николаю будто прибавляется и прибавляется голосов. Это незабываемое ощущение единения случается, когда понимаешь, что рядом люди в духе с тобой. Рядом стоят те, кто готов разделить радость встречи без оговорок и умствований.

На машине времени

Мне вспоминается, что накануне привоза в Москву мощей святителя Николая, только ленивый не высказался о своем отношении. Не скажу, что высказывания были почтительными. Неверующие высмеивали, а равнодушные с улыбкой замечали: «О, Николай к нам на гастроли?» «Да это же первобытная магия, анимизм. Это у вас что-то от культа предков?» «Символический материализм?» «Не вижу смысла в почитании мощей. Мне кажется это Средневековьем». «Продолжаете гонку за реликвиями?» и так далее, и тому подобное. Но возражать таким людям никогда не хочется. Не хочется отвечать на вопросы с упреком, на глумливые реплики в адрес тех кто с 22 мая будет выстаивать  многочасовые очереди к мощам.

Пусть желающие разобраться в природе почитания – разбираются. Пусть рассуждающие о причинах, приведших людей к мощам – рассуждают. Пусть спорящие на тему спекуляции, политизации и коммерциализации на мощах – спорят.  Да пусть даже остаются при своем мнении. Их право. Для меня православие  – религия свободы духа, а не ограничения суждений. Уверена, бессмысленно что-либо говорить и втолковывать, доносить и биться на копьях, во всяком случае, я не стану…

_em_3968

Однажды, с семьей мы были в черногорском Которе. Времени на прогулку было мало и мы буквально галопом пронеслись по центру, заглядывая в храмы, музеи, мастерские, лавки старьёвщиков. В одной из церквей священник, услышав, что сына зовут Лука, убедившись что мы русские, православные, повел за ограждение к алтарю, где стоял небольшой ковчег с мощам. Конечно, мы знали, что в этом храме хранятся мощи евангелиста Луки, но очень спокойно отнеслись к этой информации. Без фанатизма и особо не рассчитывали к ним прикоснуться, тем более в спешке, из-за которой часто благоговением и не пахнет. Но когда священник открыл перед нами стеклянный ковчег, когда указал на мощи Луки, то возможность прикоснуться к ним вот так, вдруг, непосредственно– превратилась для меня в билет на машину времени. В возможность на мгновение прикоснуться к вечности, к останкам того, кого почитаешь, кому благодарен за его вклад в твою веру, кому даже немножко завидуешь, что он был удостоен сделать то, чего никогда тебе сделать не удастся…

_em_4157

Если не употреблять диковатые формулировками, которыми так и сыплют те, кто называют себя интеллектуалами –  «выломали ребро», «кусок кости» – если не опускаться до описания материального, а увидеть след вечности, возможность прикосновения к ней, то сразу света становится больше и дышать как-то свободнее. Так и хочется сказать всем: Дорогие, оставьте разговоры о мертвецах и прахе, говорите о святом, который, наконец, добрался до нас, до Москвы, ведь его так всегда любили и почитали на нашей земле. Святитель Николае, моли Бога о нас!

Слово Патриарха

Служба закончилась, и архиереи, за ними настоятели храмов, монахини, миряне стали притекать к мощам и на елеопомазание к патриарху. «Просим вас, молитесь и крестится заранее, не задерживайтесь, пожалуйста, у мощей» , – тихо и каждого просили православные добровольцы и юноши из группы «Сорок сороков». Никто и не задерживался. Ни у кого не оставалось сомнения, что «событие, которое происходит на наших глазах и при нашем участии, ­– как сказал патриарх – по- настоящему событие историческое, исполненное многими смыслами» для каждого.

_em_4174

Мне запомнились слова Патриарха и о том, что Святитель Николай – очень русский святой, пусть ни по происхождению, ни по культуре с нами не связанный, а также о том, что нам, действительно, необходимо его присутствие, «чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но чтобы великие, непреходящие божественные истины не уходили из жизни современного человека». Многие, кто выходил из храма, к кому журналисты снова подходили за комментариями, отказывались о чем-либо говорить и лишь улыбались. И это было очень понятно и пронзительно.

_em_4778

«Перед мощами святителя, – сказал Патриарх –  мы будем молиться не только о себе, и странах, объединенных Русской Православной Церковью в единую семью. Мы будем молиться обо всем мире, чтобы святитель Николай приклонил милость Божию и сохранил веру Христову в жизни наших современников. Мы верим, что святитель Николай, которого почитает и Восток и Запад, предстоит в молитве перед Богом за всех нас.

Хотел бы выразить надежду на то, что пребывание мощей Святителя и Чудотворца поможет современникам почувствовать его присутствие в своей жизни. И особенно молюсь о нашей молодежи, которая подвергается чрезвычайному давлению на уровне ложных и опасных идей. Сегодня нужна особая концентрация мысли, особая сила христианских убеждений, чтобы сохранить себя как часть Церкви, а для тех, кто таковой еще не является, открыть духовную красоту христианской общины. Верю, что Святитель поможет многим найти свой путь к Богу. Его молитвами да хранит Господь народ наш и Церковь нашу и помогает в прохождении непростых исторических путей христиан Востока и Запада. Аминь».

_em_3751

_em_3834

_em_3905

_em_3947

_em_4177

_em_4687

_em_4845

_em_4913

_em_4942

_em_4998

_em_5059

_em_5284

_em_5327

_em_5639

Фото: “Православие и мир”

Видео: Виктор Аромштам

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан
Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан
Новостная служба "Православие и мир"

Льготный проход к святыне будет организован для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)
Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)
Новостная служба "Православие и мир"

В храме будет совершено всенощное бдение

Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)
Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)
Редакция портала "Православие и мир"

Своими историями делятся читатели «Правмира»

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
17% собрано / 3906150.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
69% собрано / 72750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Николин день: отважиться и написать образ святителя
Дарья Рощеня

Как Николай Чудотворец соединяет художников и что из этого выходит

"
Александр Шморель: Я выполнил свою миссию в этой жизни
Дарья Рощеня

30 последних листовок студенческого сопротивления “Белая Роза”

"
Лагерь смерти Дахау: литургия начнется в 10 утра
Дарья Рощеня

Омытая кровью страница истории, которую немцы сознательно не переворачивают

Все статьи автора
Статьи Дня
Когда святитель Николай хватается за меч
Архимандрит Савва (Мажуко)

Архимандрит Савва Мажуко о бесстрашии и любви святого

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей
Алла Мождженская

В России таких детей всего 18. Засыпая, они перестают дышать

Прощай, немытая Россия?
Илья Аронович Забежинский

А чего это у вас все дома тут такие непокрашенные?

самое читаемое

Святые мощи: как отличить подделку?7,285

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)4,887

«Святитель Николай» – путешествие по миру Чудотворца (ВИДЕО)3,824

Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан3,566

Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Россию (+ФОТО)3,097

Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным3,077

А раньше вору руки отрубали, и вообще я тебя в милицию сдам!2,716

Прощай, немытая Россия?2,301

Забудьте о темных закоулках, войдите в дверь жизни2,179

Святой Престол выразил солидарность с УПЦ в связи с попытками принятия дискриминационных законов2,005

лучшие авторы

Новостная служба30,751

Оксана Головко7,300

Митрополит Иларион (Алфеев)3,830

Дарья Рощеня3,096

Марина Кравцова2,726

Илья Аронович Забежинский2,424

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)2,187

Святейший Патриарх Кирилл1,838

Архимандрит Савва (Мажуко)1,364

Алла Мождженская1,206

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть