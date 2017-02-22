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Картины русской духовной живописи из Третьяковской галереи представят в Ватикане

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22 февраля. ПРАВМИР. Произведения русской живописи, в том числе и духовной, из Третьяковской галереи будут представлены в 2018 году в Ватикане.
Картины русской духовной живописи из Третьяковской галереи представят в Ватикане

«В 2018 году в Ватикане будет представлена выставка произведений русской живописи, иконописи из Третьяковской галереи», — сказал Патриарх Кирилл на встрече с членами Католической церкви Италии, его цитирует РИА Новости.

Патриарх надеется, что выставка в Ватикане поможет многим «понять и почувствовать духовную традицию России».

Он также назвал выставку шедевров пинакотеки Ватикана в Третьяковке огромным вкладом в культурные и духовные связи РФ и Италии, которая позволила многим людям, в том числе и православным, понять религиозную традицию.

Эти проекты, по его словам, проводятся в рамках культового сотрудничества между Русской православной и Римско-католической церквами и имеют прямое отношение к их двусторонним связям, развитию которых послужила встреча Патриарха с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года в Гаване.

«Эта встреча, конечно, открыла в новую страницу в отношениях между нашими церквами и дала импульс развитию конкретных проектов», – добавил Патриарх.

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