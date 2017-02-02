«Кинотеатры начнут гореть» – это говорят не наши

Организация «Христианское государство – святая Русь» отправила в кинотеатры Москвы больше тысячи писем с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда». «Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди», – говорится в письмах. Как относиться к такой деятельности радикальных православных активистов, и действительно ли они православные? Отвечают священники.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Угрожающие поджогами не имеют никакого отношения к православию

– Недавно я ехал на такси. Водитель, молодой человек, оказался родом из Узбекистана. У нас зашел вопрос о вере, о связи мусульманства и терроризма. Я сказал, что террористы из ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) – это мусульмане. В ответ он воскликнул:

– Нет, нет! Это не наши!

Так и эти активисты, которые грозят поджогами, они тоже – не наши, и никакого отношения к Православной Церкви не имеют.

Путь угроз, насилия, поджогов – это бесперспективный путь. Насилие порождает насилие и ни к чему хорошему не приводит. Идти по пути агрессивных темных сил – значит относиться к своей истории и к подвигу новых мучеников, защитников отечества несерьезно и неблагодарно.

Великие отцы и учителя Церкви, первые христиане жили в среде агрессивной, безжалостной, которая против них устроила тяжелейшие гонения. И молодое, малочисленное христианство сумело одержать победу и духовную, и интеллектуальную, и культурную – над античным миром, обладавшим великой историей и создавшим великую культуру.

Христиане первых веков добились этого, проявив великодушие в полном смысле этого слова: великая душа, которая покорила любовью и силой духа языческий мир.

Наши предки подобно первым христианам проявили удивительную высоту духа, которая помогла им выстоять в ХХ веке в неравной борьбе, что с гонителями христианства, что с фашистами.

Что касается фильма «Матильда», то нас поставили в дурацкое положение: ведь каждый из нас должен говорить, что фильма не видел. И я фильма не видел. Правда, трейлер я посмотрел неоднократно, фотографии к фильму изучил внимательно. Трейлер сделан вполне профессионально, поэтому суждение, хотя и не полное, о фильме сделать можно. Фильм обозначен как «исторический блокбастер». Судя по тому, что я увидел, это действительно блокбастер, поставленный по законам современного кинематографа, и здесь он вполне на высоте. Динамичный, красочный, все атрибуты блокбастера: мордобой, интимные сцены – там присутствуют. Вполне современный фильм.

Только вот почему он претендует на роль исторического кино, мне непонятно. То, что я увидел, позволяет мне назвать его «псевдоисторический блокбастер».

Одна из идей этого фильма заключается в том, что люди царской крови связаны положением и не могут делать того, чего бы им хотелось. Об этом давным-давно очень кратко, ярко и эффектно спела Алла Пугачева в песне «Все могут короли». Фильм, в который были вложены бешеные деньги, просто повторяет эту мысль, но при этом не несет ничего принципиально нового.

Однако, что касается возможности «жениться по любви», – как раз царская семья является опровержением этой не столь уж и справедливой мысли. Царственная семья оказалась в исключительно трудном положении: с вершины власти и почета она оказалась сброшенной в зависимость от страшных людей. Но ни слова упрека, ни капли уныния они не выразили, а проявили удивительную духовную высоту. Вот это – самоотверженная любовь до самого последнего вздоха.

Так что мысль о том, что короли якобы не могут жениться по любви, не всеобъемлюща: царственные супруги вступили в брак по любви, и эту любовь пронесли всю жизнь так, что их семья может служить образцом для всех других семей, царских и нецарских.

Возвращаясь к фильму «Матильда», скажу, что смотреть его я не хочу. Если попросят дать отзыв, то, к сожалению, придется. Но чем меньше о нем говорить, тем лучше, зачем его пиарить? Поэтому самая лучшая реакция на этот исторически недостоверный фильм – это его проигнорировать.

Иеромонах Макарий (Маркиш): Бандиты действуют под прикрытием христианства

– Тут можно обсуждать только один аспект. Угроза представляет собой уголовное преступление, если она реальна. Если юристы, правоохранительные органы докажут, что она реальна, она должна быть соответствующим образом квалифицирована и наказана. Называют ли они себя православными, буддистами, идолопоклонниками, огнепоклонниками, папами римскими – это совершенно неважно.

Это и нужно донести до людей. Потому что и наши мусульманские граждане от этого страдают – что под прикрытием ислама действуют бандиты. А сейчас они и под прикрытием христианства начали действовать.

Иеромонах Димитрий (Першин): От этих деятелей и их затей лучше держаться подальше

– Когда какие-то чудики угрожают поджечь кинотеатр, чтобы тот не показывал «Матильду», именуя себя при этом православными поборниками христианской государственности, возникает два вопроса: 1) есть ли разница меж ними и игиловцами? (террористическая организация, запрещенная в РФ) 2) и если есть, не являются ли они рекламными агентами оной ленты, каковая точно принесла бы куда меньшие сборы, не будь этой уголовно наказуемой демонстрации оскорбленных религиозных чувств?

В любом случае и от этих деятелей и от их затей лучше держаться подальше. Не в плане соучастия в преступлении – дураков нет. Но в плане солидарности, оправдывая негодные средства вроде бы благородной целью, отождествляя чье-то прилюдное свинство с православием, даже если общий тренд подталкивает нас к тому.

Подготовила Ирина Якушева