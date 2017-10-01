Клайв Льюис: “Я вижу проблески во тьме”

Свидетельство трогательной дружбы писателя Клайва Стейплза Льюиса и монаха Джованни Калабриа, которые ни разу в жизни не виделись, но надеялись на встречу после смерти.

Фрагменты переписки на латыни Клайва Стейплза Льюиса и дона Джованни Калабриа, ныне святого Католической церкви, из книги “Соединенные духом и любовью. Латинские письма”, вышедшей недавно в издательстве “Никея”.

Модлин-колледж

Оксфорд

20 сентября 1947 года

Досточтимый отец,

благодарю тебя за твое второе письмо от 15 сентября.

Времена, как ты говоришь, действительно сатанинские. Но я вижу некоторые проблески во тьме.

Общие опасности, общие тяготы, общие ненависть и презрение почти всех людей к стаду Христову могут, по благодати Божьей, весьма содействовать уврачеванию наших разделений. Ведь те, кто претерпевают то же самое от тех же самых за Того же Самого, едва ли могут не любить друг друга.

Я вполне готов поверить, что Господу угодно (после того как мы отвергли более мягкие лекарства) собрать нас воедино этими преследованиями и притеснениями. Сатана, несомненно, не что иное, как молот в руке великодушного и сурового Бога.

Ведь все вольно или невольно творят волю Божию: Иуда и Сатана как орудия, Иоанн и Петр – как дети.

Даже и сейчас мы видим большее милосердие, или, во всяком случае, меньшую ненависть между разделенными христианами, чем сто лет назад, и главная (после Бога) причина этого, как мне кажется, – усилившаяся гордыня и бесчеловечность неверующих. Гитлер, не догадываясь о том и сам того не желая, весьма помог Церкви!

Книги, которые ты мне обещал прислать, я ожидаю с благодарностью. Больше никакие мои сочинения не переведены на итальянский, а то бы я послал их тебе.

Если бы эта порожденная гуманистами чума, прозванная «Возрождением», не разрушила латынь (хоть сами они утверждали, что возрождают ее), мы и теперь могли бы переписываться со всей Европой.

Я по-прежнему прошу твоих молитв, любезный отец. Прощай,

К. С. Льюис

***

Модлин-колледж

Оксфорд

3 октября 1947 года

Досточтимый отец,

благодарю тебя за две книги («Amare» и «Apostolica Vivendi Forma»). Я не нашел имени автора, но, полагаю, они написаны членами вашей общины. Пока что я не мог взяться за них: нет ни минуты свободного времени, поскольку юноши возвращаются в колледж после каникул, и мы, учителя, ощущаем на себе праотеческое проклятие: «В поте лица твоего»[1] и т.д. Мы ожидаем будущих досугов, дабы насладиться чтением ваших книг.

Прощай и всегда помни меня в твоих молитвах,

К. С. Льюис

***

Модлин-колледж

Оксфорд

25 ноября 1947 года

Любезный отец, хотя итальянский язык Боярдо и Ариосто для меня проще и лучше мне знаком, чем язык современных сочинений, я с удовольствием прочел «Ut omnes unum sint». Со многим в этой книге я согласен. Но кое с чем не могу согласиться, и об этом немного напишу с сыновней откровенностью, каковой ты, я уверен, от меня ожидаешь.

Относительно всемогущества Слова Божьего я согласен, в той мере, в какой оно есть Слово повелевающее. Относительно же всемогущества Его слова как молитвы – возражаю. Ведь на это можно ответить, что сам Он не получил того, о чем молил в Гефсиманском саду. А кроме того, разве не ужасна истина, что свободная воля злого человека может противостоять воле Божьей? Ведь Он некоторым образом умалил Свое всемогущество самим фактом создания свободного существа и, как мы читаем, в некой стране Он не мог творить чудеса, поскольку у людей недоставало веры[2].

Я не уверен, что причиной раскола служит один только грех. Согласен, что раскола без греха не бывает, однако одно утверждение не обязательно следует из другого. Среди ваших Тетцель, среди наших Генрих VIII были людьми погибшими; прибавь к ним, если хочешь, папу Льва из ваших, а из наших Лютера (хотя сам я относительно обоих держусь более мягкого мнения). Но что мне думать о вашем Томасе Море и о нашем Уильяме Тиндейле?Не так давно я прочитал все сочинения и того и другого[3]. Оба кажутся мне в высшей степени святыми людьми, всем сердцем любящими Господа: я недостоин развязать ремень обуви ни тому, ни другому. Тем не менее они противоречат друг другу, и (что мучит и изумляет меня) это противоречие, как мне кажется, проистекает не от их грехов и незнания, а от их добродетели и глубины веры. И больше всего они расходятся в том, в чем каждый из них особенно силен. Я верю, что суд Божий об этом расхождении сокрыт глубже, чем тебе кажется: ибо суды Божии – бездна. Там, где ты пишешь, что папа – это «il punto d’incontro» («точка встречи» – итал.), ты близок к тому (да позволит мне сказать это твоя благосклонность), что логики зовут «petitio principii» («предвосхищением основания» – лат.). Мы ни в чем не расходимся сильнее, чем в вопросе авторитета папы: из этого несогласия проистекает почти все остальное.

Там, где ты пишешь, что все мы должны как можно скорее противопоставить общему врагу (или врагам – «имя им легион»)[4] единство любви и христианского образа жизни, я всем сердцем согласен с тобой. Прения скорее усугубляют расколы, нежели врачуют: общее дело, молитва, мужество, общие (если Богу будет угодно) смерти за Христа умножатся. Сказал Господь: «Если кто будет творить волю Отца, познает учение» (я передаю смысл своими словами, не имея сейчас под рукой латинского перевода Нового Завета)[5]. Творя истину, которую уже знаем, мы возрастаем в истине, которой пока не ведаем. Тогда мы, несомненно, обретем единство: ибо истина едина.

Будем молиться друг за друга – и за Францию, которая сейчас находится в опасности[6]. Прощай, в Господе,

К. С. Льюис

Перевод с латыни Николая Эппле и Бориса Каячева

Об авторах

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) — британский ученый, писатель, поэт, богослов. Принадлежал к Англиканской Церкви. Был близким другом Дж. Р. Р. Толкина. Оба они были активными членами литературной группы, известной под названием «Инклинги». Более 30 лет преподавал историю английской литературы в Оксфорде, затем в Кембридже. Автор книг «Просто христианство», «Чудо», «Страдание», «Письма Баламута», цикла «Космическая трилогия» и других. Однако самое известное произведение К. С. Льюиса — «Хроники Нарнии».

Джованни Калабриа (1873–1954) — итальянский католический священник, основатель Конгрегации бедных служителей Божественного Провидения. Активно занимался благотворительностью, особенно детьми-сиротами. Большое значение придавал участию мирян в жизни Церкви. Вел активную переписку с представителями различных конфессий. Был беатифицирован в 1988-м и канонизирован в 1999 году папой Иоанном Павлом II.

[1] Быт. 3: 19.

[2] См. Мк. 6: 5.

[3] Льюис разбирает полемику Томаса Мора и Уильяма Тиндейла в своей книге «Истории английской литературы XVI века», над которой он работал в эти годы.

[4] См. Мк. 5: 9

[5] Ин. 7: 17. Синодальный перевод: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю».

[6] В апреле 1947 года генерал Де Голль основал право-консервативную партию «Объединение французского народа», чтобы противостоять усилению коммунистов. В мае под давлением США коммунисты покинули правительство, а в октябре ОФН победила на муниципальных выборах. В день, предшествующий написанию этого письма, премьер Роберт Шуманн сформировал новое французское правительство.