Когда освящать вербу?

Субботним вечером накануне праздника Входа Господня во Иерусалим преображаются православные храмы. Прихожане, во множестве стекающиеся на службу, приносят с собой цветы и веточки вербы, так что церкви становятся похожи на распускающиеся луга.

Праздник Вход Господень в Иерусалим в народе называют Вербным Воскресением, потому что в этот праздник все люди идут в церковь с вербами. Во время всенощного бдения все люди в храме стоят с зажженными свечами и с вербами, разукрашенными цветами.

Почему верба?

Субботним вечером накануне праздника Входа Господня во Иерусалим преображаются православные храмы. Прихожане, во множестве стекающиеся на службу, приносят с собой цветы и веточки вербы, так что церкви становятся похожи на распускающиеся луга. Откуда пошел этот прекрасный обычай и каково его духовное значение?

Господь Иисус Христос вошел в Святой город за несколько дней до Своих страданий и смерти. Здесь завершил Он трехлетнее служение на поприще Мессии. Иудейскому народу, избранному Богом в Ветхом Завете, необходимо было получить от Самого Христа свидетельство о Его Божественном Достоинстве. И вот Господь входит в Иерусалим, сопровождаемый толпами народа.

Люди, чувствуя величие происходившего, от избытка сердец взывали ко Христу: “Осанна!” (что значит “благословен”) и постилали на Его пути зеленые пальмовые ветви. Издавна с такой торжественностью встречали царей и великих завоевателей, и теперь в возложении ветвей выразилось тысячелетнее чаяние иудеев о пришествии земного Царя, который восстановит престол Давидов. Народ не смог уразуметь, что Царство Христа не от мира сего…

С тех пор миновало две тысячи лет. Но каждый год мы, подобно жителям Иерусалима, приходим встречать Христа в храмы с ветвями деревьев (по церк.-слав. – с “ваийями”). В России не растут пальмы, да и другие деревья из-за суровости климата еще не распускаются, только вербы покрываются нежными мохнатыми почками. Верба – символ весны, присущего этому времени года духовного возрождения. Она таит в себе листья, но еще не выпускает, и тем дает понять, что наша радость от праздника Входа Господня неполна, но таит в себе начатки великой пасхальной радости.

Освящение верб бывает во время праздничного богослужения – Всенощного бдения. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Часто прихожане волнуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки, настойчиво требуют окропить снова и снова. Но мы должны помнить, что освящается верба благодатью Духа Святаго, поэтому неважно – попала ли на веточку капелька святой воды или литр – верба освящена. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Освященные вербы мы приносим в свои дома, где с благоговением храним, как знак проникающей благодати Божией, до следующего года. Затем ветви сжигают, заменяя на новые. (Константин Слепинин. Азы Православия)

В понедельник начинается Страстная седмица.