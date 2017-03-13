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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Когда ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем

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Поводов для того, чтобы записать эти размышления о детях, о свободе и осмысленности в принятии человеком Христа, было у меня несколько. Размышления эти личные, непростые, прошу простить, если кому-то они увидятся пререкаемыми и «неканоничными». А кого-то, может быть, подтолкнут к поиску собственных ответов на схожие вопросы…
Когда ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем
Фото: katanaks / orthphoto.net

“Мы уже некрещеного причащали, слабенький был”

Священник Сергий Круглов

Священник Сергий Круглов

Рассказывал как-то один знакомый священник:  принесли креститься младенца полугодовалого, мама его приехала к родителям  в гости издалека, из большого города, покрестить захотели именно в этом храме.

Ну что ж, батюшка видит, что мама вроде воцерковленная, крестные тоже, покрестил. Стал им после крещения объяснять, как принести младенца на причастие, а они ему : «Знаем-знаем, мы его уже причащали!» Батюшка так и обомлел: как это причащали?! А они ему: «Ну а что ж такого! Он ведь невинный младенец…  Он слабенький, болел после рождения, вот и приносили на причастие,  чтоб Бог его укрепил, а теперь вот и покрестили, спасибо вам…”

Другой повод – плачущие во время причастия дети. Причем не только у, как считается, далеких от Церкви родителей, которые уговаривают дитя, мол, «батюшка сладкую ягодку даст». Дети порой кричат возле Чаши и на руках  воцерковленных мам, пап и бабушек, вполне понимающих, что такое Тело и Кровь Христовы…

Часто становилось не по себе; так и представлялся Христос, который вместо:  «Не запрещайте детям приходить ко Мне» говорит: «Не тащите ко Мне детей насильно»…

Конечно, все эти чувства священника можно списать просто на чувствительность  душевную, пересилить, уговорить себя, что дети бывают разные, мало ли, чем-то ребенок попросту напуган или живот у него заболел, научиться ловко всунуть младенцу в рот лжицу, пока дьякон зажимает ему нос, но, тем не менее, чувства эти бывают  у меня и сейчас.

Наконец, повод недавний: в одном православном сообществе в соцсетях зашел разговор вот на какую тему: «Если мама причащается Тела и Крови Христовых , будучи беременной, то ребенок в ее утробе причащается ли тоже, или нет?» Из разных ответов опытных священнослужителей последовали два основных вывода, с каждым из которых я согласен, но которые, на первый взгляд, вроде бы несовместимы.

1. Причастие есть свободное и сознательное приобщение христианина ко Христу через вкушение Его Тела и Крови при участии в Евхаристии. Ребенок же в утробе мамы даже не крещен, тем более о его сознательном участии в Евхаристии речи идти не может.

2. Всё, что испытывает мама, отражается и на ребенке, потому в каком-то смысле приобщается, вместе с мамой, Таин Христовых и он, будучи внутри нее.

Должны ли быть “образцовые дети батюшки”

Думая об этих двух положениях, я раздумывал и о насущном, близком: о судьбах детей из православных семей и семей духовенства, и о собственных детях, коих у меня трое. Ну, дочь как раз сейчас «спасается чадородием», ей бы внука вырастить…

А о двух сыновьях, ныне старшеклассниках, которых с пеленок мама носила на причастие, которые и православный детсад посещали (хороший, кстати, был детсад «Лучик», правда, неформальный, на «птичьих правах», потому и  закрыли…), и воскресную школу при храме, и в алтаре прислуживали, на вопросы, которые иногда задают прихожане или собратья-сослужители: «Ну как ваши дети, не пойдут по духовной стезе?», отвечаю: «Вряд ли… Их свобода, невольник – не богомольник», и вопрошающие деликатно и понимающе кивают.

Действительно, как часто дети из православных семей, пока маленькие, и в храм с удовольствием ходят, и свечки ставят, и причащаются, а чуть настал подростковый возраст – всё, и не увидишь…

При том, главная заноза, которая меня мучила во всех этих размышлениях, сформулировалась так:  «Что именно меня самого уязвляет в том, что малые дети, так часто приобщаемые ко Христу в причастии Его Тела и Крови, вырастая, уходят из храма?» И наконец ответил сам себе так: моя подспудная ориентированность на результат.

Взяв веник духовный, я размел внутри себя всю эту кучу мыслей, вымел прежде всего помыслы тщеславия , мол, «у батюшки дети должны быть церковно-образцовые, что же люди-то скажут!», и поднял из мусора дельный вопрос: какой же в данном отношении «результат»  может иметься в виду? Обдув и обтерев, так сказать, вопрос о рукав, я пришел примерно вот к каким выводам .

Нельзя замерить приобщение к свету евангельскому

Результатов приобщения ребенка к Церкви Христовой, и вообще жизни во Христе, мы можем вывести два, я определю их условно. Есть результат приобщения человека ко Христу, к свету евангельскому, к воздуху Царства Христова. И есть результат приобщения его к христианской религии.

Первый результат – неочевиден. Мы не видим, какими путями растет закопанное глубоко в землю зерно, мы не можем пересказать «глаголов Духа неизреченных» земным языком в полной адекватности, не можем замерить никакими приборами, как именно Бог ради нас «изменяет естества чин». Этот результат никакой статистике недоступен.

Второй результат – более-менее очевиден: ходит человек в тот или иной храм,  постится-молится  так-то или так-то, читает такую-то духовную литературу, позиционирует себя в православной среде так-то или так-то, доступен статучёту, то есть среди такого-то количества опрошенных по тому или иному религиозному вопросу попадает во столько-то процентов тех-то.

Первый результат – для жизни вечной в ее полноте, в первую очередь. Второй – в первую очередь для сегодняшнего, земного и тленного, периода жизни. Вторым – можно похвастаться перед людьми: смотрите, как мой ребенок хорошо себя ведет  после причастия, как он ставит свечки, как он выучил молитвы, как он любит идти к батюшке под благословение, как он смирненько стоит на службе, как вдохновенно изобразил ангела на пасхальном утреннике, как он поступил в семинарию.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

Первым – похвалиться невозможно, невозможно его просто вынуть из кармана и показать, об этом  апостол Павел когда-то написал в послании к христианам фригийского города Колоссы: ««Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.  Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3, 3-4) .

Если кто-то, читая мной написанное, подумает, что я утверждаю только лишь первый результат, а второй уничижаю, в духе: «Батюшка-то протестантствует!…», тот  будет неправ.  И то нужно, и это необходимо.

Внешние формы христианской  религиозности призваны помогать возрастанию «внутреннего человека во Христе», тут важны, по употребленному тем же апостолом Павлом образу, и вино, и кувшин:  не будет кувшина – и драгоценное вино разольется в грязь. Другое дело, что между внутренним и внешним, первым и вторым, должны быть правильные соотношения.

Верить веруем, жить живем, а формул нет

Так  вот, возвращаясь к вопросу о беременной маме: если она с верою и осознанно причащается Тела и Крови Христовых, то приобщается ли этих неизреченных Таин   и дитя в ее утробе? Да, думаю, несомненно.  Каким точно образом, какова формула?  Вот этого мы  не знаем. Попробуй, произведи точный химический, спектральный и прочий  анализ любви или объясни в точнейших, раз навсегда данных, терминах тайну Триединости Бога!.. Сколько пытались люди, да не выходит. Верить веруем, жить этим – живем, а втиснуть в формулы – увы…

Отменяет ли такое «внутриутробное» причащение необходимость крестить ребенка и приобщать его к установленным формам церковности? Никоим образом.

Совершает ли  верующая во Христа и любящая Христа мама насилие над свободой  ребенка, приобщая и его ко Христу, сперва вместе с собой, когда он в утробе, потом неся крестить в младенческом возрасте, потом неся к Чаше, потом – уча молиться, и так далее ?

На этот вопрос, о мере насилия и свободы,  я затрудняюсь ответить однозначно , это у всех по-разному ( да и еще смотря что иметь в виду  под «насилием» , нынче ведь иные  попросту любое воспитательное действие в отношении ребенка спешат объявить «насилием»…).

Но если она так делает – что ж, буди она благословенна.  Главное, чтобы при этом любила ребенка и шла ко Христу, была с Ним – сама. По закону Божьему, по закону природы, ребенку все дается в первую очередь через маму и папу, ко всему, что с ними происходит, причастен и он.

Ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем

Кстати, когда я крещу младенцев, то именно на это делаю упор в беседе перед крещением, понуждая мотать всё это на ус не столько крестных, а именно родителей чада: «Ребенку все потребное для жизни, по крайней мере до того времени, пока сам не станет на ноги и не придет пора перерезать незримую пуповину, не с неба сбрасывается Богом, а дается через вас, родителей.

Через ваши гены, ваше воспитание, ваше собственное внутреннее устроение, вашу любовь. В том числе – и для жизни во Христе… А уж вырастет – будет сам выбирать, что из этого понести во взрослую свою жизнь, обретая свою взрослую осознанную веру… Потому, как бы вы ни молились о ребенке, молитесь прежде всего – о себе самих.

Если вы сделали для него все, что могли – передайте Богу в руки, и не отчаивайтесь, если он в подростковом возрасте внешне отойдет от Церкви: он повторит путь Адама, покинувшего Эдем, чтобы через скорби и  труды  повзрослеть и обрести Христа, обрести путь в Его Царство, в  жизнь взрослую и полноценную, в жизнь вечную.

Этот путь повторяет, так или иначе, каждый человек, вспомните, в чем-то этим путем когда-то шли и вы, дорогие мои…

Не бойтесь проявлений свободы в своем ребенке, свобода – часть образа Божия в человеке, но любите его, помогайте эту свободу направлять к добру и научите брезговать злом.

Его путеводители ко Христу сейчас  – именно вы, мама и папа, и никакие крестные, никакие батюшки и воспитатели этого не заменят, не перекладывайте это Богоданное бремя ни на кого, толку из такого перекладывания всё равно не будет…Сил вам, крепости, радости в этих трудах!».

Фото: simbeparhia.ru

Фото: simbeparhia.ru

Надо доверять жизни, в которой промышляет Бог

Крещение младенца я вижу неким данным ему авансом, одеждой на вырост, семечком, которое даст  всходы, а тем паче – плоды, может быть, еще не скоро.  Надо ли крестить вот сейчас, пока он у груди матери, или надо  дождаться, пока войдет в сознательный возраст? Эти вопросы, которые, как известно, в истории Церкви вызывали немало споров, я считаю ненужными.

Надо – доверять жизни, в каждом дне и часе которой промышляет Бог наш.  Как случилось в вашей конкретной ситуации, в вашей жизни, так, Богу содействующу,  и делать. Как там на службе в ектении мы говорим: «Сами себе, и друг друга, и весь живот наш – Христу Богу предадим».

…Однажды я читал  сборник древних кельтских монастырских уставов, составленный знатоком древней  Ирландии, почитателем святых неразделенной Церкви, протоиереем Александром Шабановым.

И там встретил любопытное упоминание: в древней христианской Ирландии было в обычае, в случае необходимости, крестить еще неродившегося младенца прямо в утробе матери, произнося соответствующие молитвы и возливая освященную воду трижды ей прямо на живот . В книге этот факт упоминается вскользь, не комментируется, и мне было бы интересно знать мнение о сем тех, кто наторел в православной  премудрости куда более меня.

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