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Количество абортов в России снизилось на четверть за пять лет

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12 апреля. ПРАВМИР. Количество абортов за пять лет сократилось на 250 тысяч или 25%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Количество абортов в России снизилось на четверть за пять лет

Она объяснила такой эффект развитием при женских консультациях и родильных домах кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

По словам Скворцовой, только за 2016 год число абортов снизилось на 58 тысяч случаев или на 8%.

Министр также подчеркнула, что таким образом здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижение смертности, но и за счет увеличения демографии через профилактику абортов и повышения доступности экстракорпорального оплодотворения.

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