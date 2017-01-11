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Константин Хабенский: Простить – значит, идти дальше

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Сегодня Константину Хабенскому исполняется 45 лет. Актер не только покорил подмостки лучших театров и сыграл множество ролей в кассовых фильмах. Благодаря фонду, названному его именем, врачи спасли сотни тяжелобольных детей. Правмир поздравляет Константина Хабенского с круглой датой и напоминает своим читателям о правилах жизни актера. Одно из них гласит: "Простить — значит идти дальше. Проклинать, ненавидеть — путь назад."
Константин Хабенский: Простить – значит, идти дальше

О смерти жены: «Я понял, что у меня друзей намного больше»

(1 декабря 2008 года жена Константина Хабенского, Анастасия Смирнова, умерла от опухоли головного мозга – ред.)

В тот момент, когда произошло чудовищное, страшное событие в моей жизни в 2008 году, друзей появилось намного больше. Люди, которые не набивались ко мне в друзья, которых я знал, но они были в стороне, они невероятно себя проявили, подставили плечи, руки, локти… И я понял, что у меня друзей намного больше. Леня Ярмольник, Сережа Гармаш, Миша Пореченков, Миша Трухин, Андрюша Зибров – я сейчас в суете могу кого-то забыть. Дело не в том, сколько времени в году мы с ними общаемся, выходим на одну сцену или нет, а в тех 3-5 минутах, когда мы видимся, взахлеб общаемся и разбегаемся или по телефону просим друг друга о помощи в том или ином случае, вот в чем дело.

«Может сложиться впечатление, что я всегда в депрессии»

Вообще у людей, которые меня не знают, может сложиться впечатление, что я все время в депрессии. У меня нет вещей, которые вдруг неожиданно подняли бы мне настроение. Или, скажем так, нет проверенных вещей, как то цвет или музыка… Если у меня плохое настроение — оно будет плохим. Но я буду стараться его исправить и даже в таком состоянии делать свою работу на все сто процентов.

О нехватке любви и источнике зла

К сожалению, жизнь показывает, что очень многим не хватает каких-то больших серьезных вещей: любовь, бессмертие и понимание того, есть Бог или нет.

…Отвернулся один раз, не погладил, не поцеловал, забыл – человек обозлился. Человек накапливает, накапливает, накапливает и на тебя же все и выплескивает. Или на кого-то другого. Но ты в этом виноват. Просто ты не приложил усилия, для того, чтобы одарить теплом, вниманием, любовью рядом находящегося человека.

О терпении и терпимости

Раньше меня дико раздражало, что есть люди, которые отстают в понимании, не догоняют, при том, что ты уже давно понял. Сейчас же у меня немножко изменилось отношение к подобным людям. Все по-разному все воспринимают, зато те, кто долго догоняют, потом очень точно и честно работают. Наверное, изменилось отношение, в том, что может быть это и не должно произойти сегодня. Может быть то, что ты очень хочешь сделать сегодня, не откладывая в долгий ящик, сегодня не должно произойти. Вот такое терпение или терпимость входит в мою жизнь.

О новостях и «законе Димы Яковлева»

Из телевизионных новостей я выводов не делаю. Телевизор — это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает… Я не участвую в политике и не хожу ни на какие заседания. Когда на получении народного артиста я надел значок «Дети вне политики» (знак протеста против «закона Димы Яковлева» – ред.), я не чувствовал себя героем. Я надел этот значок, потому что знал, что так надо.

О годах кризиса в России

Конечно, ситуация стресса приводит к некому отрезвлению и пониманию своих сил. Но, с другой стороны, ситуацию отрезвления от ситуации озверения разделяет каких-то полшага. То, что просыпается национальное самосознание, — это хорошо, но государству сейчас важно не только поддерживать людей морально, но и финансово. Для того, чтобы эти люди могли сказать: да, я могу что-то сделать в своей стране, да, в моей стране меня слышат. Главное — чтобы душевный подъем не захлебнулся в финансовых проблемах, когда люди думают только о том, как прокормить себя и семью.

О патриотизме

Не уверен, что существует какая-то методика воспитания чувства патриотизма. Думаю, патриотизм приходит к человеку с возрастом и опытом. Это все-таки приходит на уровне гордости и любви к своей стране, к людям.

Об актерской профессии

Профессия для меня — это профессия. То место, куда я прихожу с удовольствием, будь то театр, съемочная площадка. Куда спешу. Другое дело — как это получается. А все, что происходит в нашей реальности, это проходит и через профессию. Здесь я не являюсь исключением. Есть, конечно, актеры, которые умеют разделять мир фантазии и мир реальный, другим важно это взаимопроникновение. Вопрос для меня слишком глобальный. Иногда профессия помогает в каких-то обстоятельствах. Но, видимо, я не настолько ею владею, чтобы защищаться или пользоваться ею во внешнем мире.

О том, что изменилось, когда появился фонд

Я не начал говорить на другом языке и ходить на руках, но понял, что вполне можно жить без вещей, которые считал первоочередными. Переосмысление ценностей определенно произошло. Но не знаю, произошло ли это благодаря фонду или тому, что я просто стал старше.

Мы занимаемся адресной помощью детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. Таких диагнозов ставится около 850 ежегодно. За семь лет мы помогли более чем тремстам детям. В благотворительности много денег не бывает. Помощь нужна всегда.

С первым спасенным тобой человеком, и не важно, от какой именно болезни спасенным, а может, вообще от другого несчастья, – с первым таким человеком ты приобретаешь очень правильное внутреннее самоощущение и уверенность в том, что живешь там, где нужно, и делаешь то, что нужно. Вот главное.

«Главное – не опускать руки»

И в моем фонде, и в фонде Чулпан Хаматовой работают очень хорошие профессиональные команды, которые генерируют различные идеи. Мы являемся гарантами доверия к фонду, деятельность которого должна быть ясной и прозрачной. Профессионалы, работающие в фонде, придумывают и развивают программу действий, в том числе и механизмы отношений с банками, с другими структурами, с административным корпусом. Потому всё и работает. Может быть, не так быстро и здорово, как нам всем хотелось бы. Но опять же, если мы так быстро перескочили на эти рельсы, то возможен и перекос, перегиб, как это у нас бывает. Все должно развиваться плавно. Главное — не опускать руки, заниматься своим делом.

По-особому относишься к тем, чье спасение стало чудом. Я как-то в неформальной обстановке общался с нейрохирургами, спрашивал, бывали ли в их практике случаи, когда шансов на спасение практически не было, но происходило чудо и человек оставался жив. Они ответили, что такое бывало и они, хирурги, занимающиеся онкологией, всегда на чудо надеются. Вот и я надеюсь. И я такие истории знаю — видимо, судьба подкидывала их в качестве бонуса. Эти случаи сильно заряжают и настраивают на правильное восприятие мира. Не в том смысле, что ты начинаешь все время ждать чуда, а в том, что знаешь: оно возможно.

«Моя задача – помочь семье преодолеть трагедию»

Многие обжигаются и просто не выдерживают столкновения с бедой, в которую попали дети. Я не думаю, что таких людей надо бичевать: просто человек не готов к такому испытанию. Он защищается и отходит подальше. Но при этом каждый может участвовать в благотворительности на уровне пожертвований. В век технологий это доступно любому.

А моя задача – помочь семье преодолеть трагедию. Ситуация, в которую попадает больной ребенок, в первую очередь – трагедия для родителей. Необходимо объяснить ребенку, что болезни не надо бояться, и транслировать свою уверенность родителям.

Об «армии милосердия»

У нас есть такой театральный проект «Поколение Маугли» – с его помощью мы в разных городах ищем средства на спасение детишек, которые оказались между жизнью и смертью, и участвуют в этом проекте их ровесники. Из них вырастают люди, которые с детства знают, что такое спасти человеческую жизнь. По сути, формируется и обучается новая молодая армия, армия милосердия.

С этой армией должны быть связаны главные надежды страны, не с другой.Мы на всю страну пока не размахиваемся, идем вперед маленькими шагами. Но наша армия понемножку разрастается, и их уже несколько тысяч – совсем молодых людей, которые 31 декабря, подводя итоги года, вправе сказать: в этом году я спас человека. Это умные и свободные ребята. Они уже сейчас не боятся задавать себе и окружающим вопросы, которые не всякий взрослый решится себе задать.

О щите позитивности

У меня есть щит — это моя профессия. Я не могу выйти в плохом настроении на сцену, я не имею права прийти расстроенным или с какими-то своими проблемами к родителям, к ребенку, которому помогаю. Поэтому я щитом позитивности прикрываюсь. И еще я стараюсь за время общения вытащить из девочки или мальчика как можно больше положительных эмоций, заметить какие-то подробности в его одежде, характере. Это очень важно.

О благотворительности в России

Слава Богу, в России во все времена находятся люди, которые охотно откликаются и поддерживают благотворительные проекты. Которым не все равно, что будет завтра. Надо сказать, что это люди с самыми разными финансовыми возможностями. На сегодняшний день, несмотря на богатую историю, сформированной культуры благотворительности в нашем обществе пока нет. Вообще, это очень сложная задача – постепенно, не травмируя, сформировать в обществе понимание, что благотворительные фонды и организации не должны бегать с протянутой рукой, что люди должны ненавязчиво втягиваться в эту деятельность, заниматься ею так же, как чистить зубы или выезжать в отпуск – регулярно.

Я считаю, что, если человек занимается благотворительностью, если он вошел в эту воду, не вышел обратно, не умыл руки, не вытерся полотенцем и не сбежал, а продолжает ею заниматься, значит, это правильно.

О прощении

Простить — значит идти дальше. Проклинать, ненавидеть — путь назад.

 

 

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