Концерт в «Крокус Cити Холле» 14 января будет посвящен памяти Валерия Халилова

26 декабря. ПРАВМИР. Концерт в «Крокус Cити Холле» 14 января 2017 года будет посвящен памяти погибшего руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

На концерте прозвучит «Рождественская оратория» для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра, написанная митрополитом Иларионом (тогда епископом Венским и Австрийским) весной 2007 года.

Известное произведение, которое завоевало любовь слушателей во многих странах мира, будет представлено в новом сценическом воплощении, с видеорядом, основанным на древних мозаиках и фресках. Текст Евангелия будут читать дети. На сцене выступят ведущие солисты оперной сцены, дирижировать будет Владимир Федосеев.

Концерт будет посвящен памяти выдающегося дирижера по просьбе митрополита Илариона, которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба.