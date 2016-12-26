Концерт в «Крокус Cити Холле» 14 января будет посвящен памяти Валерия Халилова

На концерте прозвучит «Рождественская оратория» для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра, написанная митрополитом Иларионом (тогда епископом Венским и Австрийским) весной 2007 года.
Известное произведение, которое завоевало любовь слушателей во многих странах мира, будет представлено в новом сценическом воплощении, с видеорядом, основанным на древних мозаиках и фресках. Текст Евангелия будут читать дети. На сцене выступят ведущие солисты оперной сцены, дирижировать будет Владимир Федосеев.
Концерт будет посвящен памяти выдающегося дирижера по просьбе митрополита Илариона, которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба.
Премьера «Рождественской оратории» состоялась 17 декабря 2007 года в Национальной кафедральной базилике Вашингтона в присутствии пяти тысяч слушателей, встретивших исполнение продолжительными овациями. Исполнение было показано в прямом эфире телекомпанией Salt and Light TV для более 40 млн зрителей.
В том памятном концерте принимали участие Московский Синодальный хор, Вашингтонский хор мальчиков, Московская хоровая капелла мальчиков и Оркестр Министерства обороны. Дирижировал концертом генерал-майор Валерий Михайлович Халилов, который девять лет спустя, 25 декабря 2016 года, погиб при крушении самолета над Черным морем.