Лидия Чуковская – о догме, штампах и чистоте языка

По дороге домой я размышляла о слове «мещанство». Им пользуются, не определяя смысла. Тамара определяет так: тот слой населения, который лишен преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиции, нет истории, и уж конечно нет будущего. Они – сегодня. В культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой, напротив, вся – воплощенная память; вся – история души, история страны, история человечества; вся – в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет, у него в запасе слов триста, не более; да и не основных,русских, а сиюминутных, сегодняшних…