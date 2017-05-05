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Лингвалидол: Ломпатки с ростягаями на едене

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Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: Ломпатки с ростягаями на едене

1. Заглоза. Звучит пугающе — практически как угроза. Кстати, например, в украинском языке действительно есть слово «загроза». Но к указанному неологизму оно не имеет никакого отношения. Его автор — не тот, кто просто не выговаривает букву «р», а тот, кто не знает, как пишется сочетание «за глаза» (первое значение — в отсутствии, второе — вполне). Так что если вдруг увидите фразу: «Да этого заглоза хватит!», не пытайтесь гадать, что это за «заглоз» такой, которого должно хватить.

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2. Растягаи. Одна моя знакомая с ужасом обнаружила в меню ресторана «растягаи» и «былые грибы». Есть чего испугаться! Ведь если грибы «былые», ими и отравиться недолго: неизвестно, сколько и где они «были». А что такое «растягаи», вообще неясно. Что-то растянутое? На самом деле название этого изделия из теста пишется совсем по-другому: расстегай. Это пирожок с продолговатым разрезом наверху, через который видна начинка (как правило, рыбная). Считается, что его прародитель — глагол «стегать» в форме повелительного наклонения. Правда, некоторые этимологи все-таки указывают на возможную связь с глаголом «тянуть». Но более правдоподобной принято считать первую гипотезу.

3. Ломпатка. Нечто среднее между лопаткой, ломом и лампадкой. Эту надпись я обнаружила на знаменитом одесском Привозе. Правда, рядом с надписью стояла самая настоящая лампадка. Так что, вероятнее всего, речь идет все-таки не об одесском юморе, а об орфографическом заблуждении.

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4. На едене. Если вы попытаетесь отыскать некий «еден», на котором можно находиться, вас ждет фиаско. Никакого «едена» (с непонятным, кстати, ударением) не существует! Точнее, он появляется там, где двое хотят поговорить с глазу на глаз — наедине.

5. Слабацкая Украина. С первых слов может показаться, что автор пренебрежительно выразился о целой стране, оценив ее жителей, как слабаков. Но читаем далее и понимаем, что дело не в слабости или слабаках, а в слабодах. Так автор называет слободы. А речь идет о Слободской Украине или Слобожанщине.

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