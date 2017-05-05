Лингвалидол: Ломпатки с ростягаями на едене

Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.

1. Заглоза. Звучит пугающе — практически как угроза. Кстати, например, в украинском языке действительно есть слово «загроза». Но к указанному неологизму оно не имеет никакого отношения. Его автор — не тот, кто просто не выговаривает букву «р», а тот, кто не знает, как пишется сочетание «за глаза» (первое значение — в отсутствии, второе — вполне). Так что если вдруг увидите фразу: «Да этого заглоза хватит!», не пытайтесь гадать, что это за «заглоз» такой, которого должно хватить.

2. Растягаи. Одна моя знакомая с ужасом обнаружила в меню ресторана «растягаи» и «былые грибы». Есть чего испугаться! Ведь если грибы «былые», ими и отравиться недолго: неизвестно, сколько и где они «были». А что такое «растягаи», вообще неясно. Что-то растянутое? На самом деле название этого изделия из теста пишется совсем по-другому: расстегай. Это пирожок с продолговатым разрезом наверху, через который видна начинка (как правило, рыбная). Считается, что его прародитель — глагол «стегать» в форме повелительного наклонения. Правда, некоторые этимологи все-таки указывают на возможную связь с глаголом «тянуть». Но более правдоподобной принято считать первую гипотезу.

3. Ломпатка. Нечто среднее между лопаткой, ломом и лампадкой. Эту надпись я обнаружила на знаменитом одесском Привозе. Правда, рядом с надписью стояла самая настоящая лампадка. Так что, вероятнее всего, речь идет все-таки не об одесском юморе, а об орфографическом заблуждении.

4. На едене. Если вы попытаетесь отыскать некий «еден», на котором можно находиться, вас ждет фиаско. Никакого «едена» (с непонятным, кстати, ударением) не существует! Точнее, он появляется там, где двое хотят поговорить с глазу на глаз — наедине.

5. Слабацкая Украина. С первых слов может показаться, что автор пренебрежительно выразился о целой стране, оценив ее жителей, как слабаков. Но читаем далее и понимаем, что дело не в слабости или слабаках, а в слабодах. Так автор называет слободы. А речь идет о Слободской Украине или Слобожанщине.