«Люди прорывались к святыне, как фанаты на рок-концерт»

Епископ Иона рассказывает о том, что его угнетало в Иерусалиме, и напоминает, зачем Церковь зовет нас в храм в последнее утро перед праздником Пасхи.

Несколько лет назад мне довелось быть в составе официальной делегации Украинской Православной Церкви, направленной в Иерусалим за Благодатным огнем. Мы должны были присутствовать в храме Гроба Господнего в момент схождения огня, чтобы затем доставить его на Украину для передачи верующим.

Сразу скажу, что никогда никаких сомнений относительно того, что Благодатный огонь — это истинное чудо Господне, у меня не возникало. Я действительно верю, что Бог утешает Своих верных тем, что каждую Великую Субботу Святой Свет, как его еще называют, сходит в Иерусалиме.

Но и стремления поехать посмотреть на всё своими глазами с моей стороны тоже не было. Я очень люблю удивительные прекрасные богослужения Страстной седмицы, а служба Великой Субботы — моя самая любимая в году. Когда чувствуешь уже пасхальную радость, но видишь еще Христа во гробе. Когда вот-вот, совсем скоро, запоют «Воскресение Твое, Христе Спасе», но пока что служба совершается в темных облачениях. И когда неспешный ход богослужения во время степенного чтения паремий вдруг прерывается торжественным стремительным «Воскресни, Боже…» — это ни с чем не сравнимо.

Действительно, как мы знаем, зачастую ожидание праздника даже более утешительно и отрадно, чем сам праздник. И Великая Суббота — как раз и есть такое очень тихое ожидание радостной и сверкающей Пасхи.

Потому у меня и не возникало никогда желания быть в этот день где-либо, кроме как у нас в монастыре на богослужениях.

Но вышло так, что Предстоятель Церкви включил меня в состав официальной группы, и я полетел в Иерусалим. До сих пор скорблю и сокрушаюсь, что был вынужден променять спокойное, мирное, сосредоточенное богослужение Великой Субботы, когда каждое слово отпечатывается в сердце, на толкотню и давку сперва в Старом городе по дороге к храму Гроба Господнего, а затем и возле самой Кувуклии.

Несмотря на то, что у нас были специальные пропуска официальной делегации, и шли мы в сопровождении представителя израильской полиции, в некоторых местах приходилось буквально прокладывать себе дорогу сквозь толпу с опасностью остаться без пуговиц, а то и предметов одежды.

Возможно, некрасиво так называть верующих православных христиан, но то, что мы увидели, было именно толпой. Люди прорывались к святыне, как какие-нибудь фанаты на концерт рок-звезды… Видеть подобное было прискорбно и больно.

Те, кто бывал в этот день в Иерусалиме, наверняка обращали внимание, что само богослужение на Гробе Господнем совершается крайне небрежно и беспорядочно. Может, кого-то воодушевляет обстановка, которая там царит, умиляет простодушность арабов, их своеобразное моление перед схождением Благодатного огня, когда они скачут, восседая на плечах друг у друга, скандируя какие-то кричалки, как болельщики на футбольном матче. Меня же это все угнетало…

Когда наконец сошел Благодатный огонь, я находился буквально в метре от того отверстия, из которого Патриарх подает зажженные свечи.

При этом каких-либо эмоций я совершенно не испытывал, было одно-единственное желание — поскорее вернуться домой и молиться с братией и прихожанами в тишине и спокойствии.

Безусловно, это мои личные ощущения. Но я понял, что раз не получается у меня абстрагироваться от внешней обстановки, помышлять только о святости места, о совершающемся таинстве схождения Благодатного огня, больше подобных экспериментов в своей жизни пока не хочу.

Но не только служба Благословенной Субботы, — все богослужения второй половины Страстной седмицы, начиная со среды вечера и заканчивая субботним утром, стóят того, чтобы присутствовать на них. Многие наши прихожане стараются даже взять отпуск на первую седмицу Великого поста и на Страстную, чтобы в эти дни каждый день посещать храм.

Также я всегда рекомендую найти в интернете (например, на сайте общества им. Скабаллановича) или приобрести в церковных магазинах тексты богослужений Страстной. Поскольку вся глубина того, что читается в храме, может не быть воспринята на слух, лучше иметь перед глазами текст, чтобы полностью погрузиться в воспоминаемые события. Ведь без понимания того, ЧТО Христос перенес «нас ради человек и нашего ради спасения», прочувствовать праздник Пасхи совершенно невозможно. И только пройдя и умом, и сердцем вместе со Христом весь скорбный путь: Гефсиманский сад, судище Пилатово, Голгофу, погребение — мы сможем по-настоящему ощутить и радость Его Воскресения.