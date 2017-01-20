Маленький слепой Феодосий

Елена и Андрей взяли малыша и пошли в монастырский сад. Увидев их еще издалека, отец N сказал, чтобы его ни о чем не спрашивали, и удалился. Ну, нет так нет. Немного попозже он сам подошел к супругам и среди прочего сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3).

Чтобы на нем явились дела Божии

20 августа 2002 года в городе Чернигове в семье Андрея и Елены Морских родился четвертый ребенок. Еще до его рождения родители решили назвать сына в честь святителя Феодосия. Когда малышу Феодосию было два с половиной месяца, врачи сказали, что мальчик практически слепой, и такое заболевание глаз неизлечимо.

«Просто страшно себе представить, что было бы со мной, если бы мне сообщили такое, когда у меня родился первый ребенок, – рассказывает матушка Елена. – Тогда каждая мелочь, казалось, грозила катастрофой и вызывала страх за дитя. Но поскольку у меня был уже четвертый малыш и я наработала опыт общения с врачами, которые систематически «стращают» родителей, я спокойно восприняла эту новость: обойдется, все будет хорошо».

Как в итоге оказалось, местные врачи практически не ошиблись. Их диагноз был не совсем правилен по форме, но по сути речь шла о слепоте. Лелеющие надежду о том, что страшный диагноз окажется простым недоразумением, родители решили везти сына в Одессу, чтобы показать его лучшим специалистам.

Перед поездкой Андрей и Елена принесли младенца в Троицкий собор. Был уже поздний вечер, но храм был еще открыт: в дальнем углу шаркала шваброй уборщица, а в алтаре молился священник, готовясь к завтрашней литургии. Андрей и Елена помолились святителю Феодосию и приложили малыша к раке, в которой находятся мощи святого. В это время из алтаря вышел священник. Он открыл раку святого, чтобы родители и дитя могли приложиться к мощам. Андрей и Елена, конечно, обрадовались этому как доброму знаку.

Батюшка сразу понял, что у супругов стряслась беда, и стал их расспрашивать, что их привело в храм в столь поздний час.

Они начали рассказывать о своих хождениях по врачам, а батюшка от сострадательного волнения в какой-то момент стал перебирать в руках нагрудный крест. И тут ребенок вдруг перевел взгляд на крест. «Да точно ли он слепой? – спросил священник, внимательно глядя на младенца. – Смотрите, как повернул глаза ко кресту!»

Однако диагноз одесских специалистов был неутешительным: врожденный порок развития сетчатки стекловидного тела. Попросту говоря, ребенок не может видеть из-за складок на сетчатке глаза. В институте имени В.П. Филатова врачи прямо сказали, что на медицину рассчитывать в этом случае не приходится. Одна надежда – на Бога.

До вечернего поезда было еще много времени, и родители решили пойти в монастырь.

– Вы пошли к старцу Ионе? – спрашиваю отца Андрея и его супругу.

– Да нет. Мы просто зашли в монастырь. Смирились с диагнозом – и все. Так, значит, надо, – думали мы, – отвечает матушка Елена.

– Да. Мы никого ни о чем не собирались просить. Нам надо было просто где-то переодеть ребенка, – добавляет отец Андрей. – И еще я думал, если получится, посоветоваться относительно священства. Монах, который показал нам место, где мы можем переодеть ребенка, сам рассказал нам, что старец Иона как раз уехал в… Чернигов. «Ездят, ездят к старцу, всем нужен отец Иона, а ведь это – монастырь, тут много молитвенников», – добавил он.

– А с кем можно посоветоваться? – спросил тогда Андрей.

– А вот батюшка N в саду гуляет, с ним поговорите…

Елена и Андрей взяли малыша и пошли в монастырский сад. Увидев их еще издалека, отец N сказал, чтобы его ни о чем не спрашивали, и удалился. Ну, нет так нет. Немного попозже он сам подошел к супругам и среди прочего сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3).

Андрей и Елена вернулись в Чернигов. Они регулярно причащали ребенка, читали акафисты святителю Феодосию, прикладывали малыша к мощам святого. Молились об исцелении младенца настоятель и прихожане храма Рождества Христова, где Андрей пел на клиросе. Старшие дети тоже со слезами просили святителя исцелить их братика. Все эти люди еще не знали, что уже живут в пространстве чуда.

Видеть не может, но видит!

Едва малыш стал ходить, родные были просто поражены тем, что он это делает как ребенок с совершенно нормальным зрением. Позже, если мама или бабушка не могли что-то найти, они звали Феодосия, и он тут же находил потерянное. Иногда это были очень маленькие предметы. Феодосий вытаскивал их из самых темных углов и щелей в паркете.

– Какой же он слепой? Он видит лучше нас, – сказали родители и снова повезли ребенка к специалистам. Но диагноз был тот же. – Он видеть не может, – говорили врачи. – Но он видит! – отвечали родители.

Забегая вперед, скажу, что и сегодня диагноз остается в силе. Более того, с физиологической точки зрения даже есть небольшие ухудшения, но мальчик учится в обычной школе для детей с нормальным зрением и учится вполне прилично…

– Только не по математике, – возражает Феодосий и приносит свой табель.

Да, по математике стоит «7». Но зато по литературе (зарубежной и украинской), по истории (украинской и всемирной), по музыке – высший балл – отлично.

– Какое твое любимое занятие? – спрашиваю Феодосия.

– Больше всего я люблю читать.

– А какие книги любишь?

– Смешные…

– Смешные? Например?

– Вот: «12 стульев».

– А что еще ты любишь читать?

– Приключения разные… – Феодосий приносит мне стопку книг.

Феодосий начал читать с шести лет. Читает быстро. Елена говорит, что он за пару дней «заглатывает» книги, какой бы они ни были толщины. Бабушка и родители временами книги прячут, чтобы ребенок отдохнул, побегал, погулял. Тогда он идет за книгами в школьную библиотеку, а принесенные «сокровища» прячет в потайные места. Школьный библиотекарь радуется, что у нее есть постоянный посетитель: «Слава Богу, есть еще дети, которые любят читать!»

С чтения книг переходим на музыку, и я в течение получаса наслаждаюсь действительно хорошей игрой Феодосия (скрипка) и Анастасии (фортепиано).

Для того, чтобы играть на скрипке, нужно иметь не просто хороший, но очень хороший слух. Скрипочка звучит прекрасно – чисто, звонко. Я соображаю, что такой звук может быть только у качественного, дорогого инструмента.

– Это твоя скрипка?

– Нет, в школе выдали.

Теперь понятно. Ну, ничего. Надо будет дальше учиться – Бог пошлет ему скрипочку, – говорю сама себе.

В семье Морских все дети – музыкально одаренные. У старших мальчиков – Антония и Тимофея – прекрасные голоса. Антоний и Анастасия учатся в музыкальном училище. Когда семья собирается (старшие мальчики приезжают из Киева, где они учатся и работают), в гостиной исполняются такие концерты – душа радуется. Старшим детям подпевает Варечка – самая младшая в семье – пятый ребеночек. Совсем кроха, а уже хорошо слышит мелодию и почти не фальшивит.

Итак, книги, музыка, гуманитарные предметы… Но глубоко укоренившиеся в моем сознании ренессансные штампы диктуют образ всестороннего развития ребенка:

– А спортом ты занимаешься?

– На велике катаюсь, немного подтягиваюсь.

Отец Андрей находит мне фотографию сына, где он участвует в городском кроссе.

– И сколько раз ты можешь подтянуться?

Феодосий смущенно улыбается: «Пока что нисколько, но к осени буду подтягиваться 40 раз».

– Это невозможно! С нуля до 40 – не получится. Хотя бы 10 раз…

– Нет, 10 мало.

– Ладно, давай остановимся на 20. Если ты осенью не сможешь подтянуться 20 раз, устроишь мне концерт из произведений Моцарта.

– А если смогу?

–Тогда выберешь себе в книжном магазине любую книгу.

– Идет.

Только с Божьей помощью

Отец мальчика стал священником. Служит в селе, где в советские годы взорвали храм, осквернили могилу мецената этого храма, а на месте церковного кладбища сделали футбольное поле. Понятно, что потомки тех людей, мягко говоря, не очень тянутся к вере. Уже несколько лет отец Андрей служит службы, которые он с кроткой улыбкой называет «бесчеловечными», потому что на них часто просто никого нет. Редко зайдет какая-то бабушка. Может быть, это потому, что помещением для церкви служит комната в детском садике. Найти бы спонсора для строительства небольшой церкви…

Как живет сегодня семья с пятью детьми – семья, в которой работает только мама (она школьная учительница), а папа вынужден перебиваться случайными заработками? Только с Божьей помощью. И это главное чудо, что они не отчаялись и не озлобились, не пошли на сделку со своей совестью, что они верят, надеются и всегда готовы прийти на помощь тем, кому еще хуже…