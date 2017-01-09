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«Мам, ты говорила, больно не будет…»

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Однажды на литургии читали притчу о милосердном самарянине. Священник сказал хорошую проповедь о доброте человеческой, о промысле Божьем. Тогда Нина Сергеевна подумала : «Как хорошо, что в наше время разбойники редкость, разве что по телевизору в новостях о них расскажут да в боевиках покажут».
«Мам, ты говорила, больно не будет…»
Протоиерей Максим Денисенко

Протоиерей Максим Денисенко

Бывает так, приходит грусть на сердце. И не от того что тебе плохо, не от того, что случилась какая-нибудь беда. Просто защемит сердце, словно слушаешь «Забвение» Астора Пьяццолла или наблюдаешь за дождем.

Бывает, смотришь в одну точку уходя раздумьями в себя, а потом кто-то окликнет и не можешь сразу вернуться к разговору и отвести взгляд на того кто тебя окликнул, а обернувшись уже и не помнишь о чем думал.

Стоишь, облокотившись на лопату, ах, да, это ж я картошку копаю…

Такое настроение часто бывало у Нины Сергеевны. ЧуднАя она какая-то… В селе ее любили за доброту. Идет она к соседям, всегда возьмет баночку своей закрутки, ну чтобы не с пустыми руками к людям в дом… У тех соседей что справа дочка родилась с ДЦП, к ним почти никто не ходит, потому что трудно смотреть на горе, а она придет да и сядет рядом с больной девочкой, а та, только мычит, но тянет свои кривые ручонки к Нине Сергеевне, а она и рада. В общем, за глаза все любя говорили, что она не от мира сего.

Муж ее очень любил. Они познакомились с ним в райцентре. Она училась в училище культуры, а он, как тогда говорили, в бурсе, т.е. в ПТУ. Он водил ее в кинотеатр, а она по дороге рассказывала ему разные истории о композиторах. О глухоте Бетховена и бедности Баха, леденящую историю о черном человеке, заказавшем реквием Моцарту, о двух октавной ширине пальцев Рахманинова,  а он все слушал ее и благоговел перед ее знаниями.

А потом сыграли свадьбу. Благо в селе, откуда родом был муж, была музыкальная школа, и Нина Сергеевна учила там детей играть на аккордеоне.  А потом молодежь уехала из села и музыкальную школу закрыли. И тогда она пошла петь в храм на клирос. Церковь в селе устояла после революции 1917 года. Конечно же, ее хотели разрушить, да бабы пожаловались своим мужьям,а те по ночам дежурили возле нее с трехлинейками. Председателя колхоза пропесочили на партсобрании, но церковь рушить не стали. Священника арестовали и превратили храм в складское помещение. А в 90-ые туда направили молодого батюшку, только после семинарии и тот сумел организовать дружный приход, да отремонтировать храм.

Муж Нины Сергеевны был на все руки… В храм ходил редко, разве что на Пасху, да на Крещение Господне, да еще на храм, так в селе называют престольный праздник. Но когда надо было чего-нибудь починить или сколотить леса для побелки, то никогда не отказывал батюшке и даже брал у него благословение – жена научила.

Батюшка в селе – это интеллигенция. Бывает так проповедь скажет, что бабы все в слезах стоят. Наревутся от души, вроде, как и на сердце легче станет…

Однажды на литургии  читали притчу о милосердном самарянине.  Священник сказал хорошую проповедь о доброте человеческой, о промысле Божьем.

Тогда Нина Сергеевна подумала : «Как хорошо, что в наше время разбойники редкость, разве что по телевизору в новостях о них расскажут да в боевиках покажут».

Старшей дочери было уже 16. Один мальчик из ее класса уже домой после уроков провожает, портфель несет. А Нина Сергеевна все переживает, что пальто у дочери уже не новое, да сапожки старомодные. Вот и решили после того как муж принес деньги за жнева (уборку урожая), поехать Нине Сергеевне в город и купить обновки дочери.

Ох и нелегкое это дело – на городском рынке вещи выбирать. Смотрят продавцы на деревенский платок, да и завышают цену, мол, пальто чешское, смотри какая подкладка…

Но с Божьей помощью все устроилось. Купила Нина Сергеевна и пальто и сапожки модные, да еще брюки мужу и футболку с какой-то надписью на иностранном… В общем все успела, только туалет на рынке не нашла, а спрашивать где он находится у окружающих постеснялась. Думала на вокзале сходит, прибежала на вокзал, а автобус вот вот отправится. Полдороги протерпела, а потом поняла, что не совладает с собой. Подошла к водителю и говорит тихонько: «Сынок, останови около кущиков, не позорь меня».

– Ну, давай мать, только быстро.

Побежала на обочину и с криком обратно.

– Там, там… помогите!…

Молодой парень выбежал из автобуса, а за ним и другие.

За обочиной в низине небольшое деревце, а на нем в петле мальчик лет пяти, и еще ножками дергает. Успели. Спасли.

И уже когда поняли что дышит, увидели, как в посадке идет за ручку молодая пара. Долго не думали, догнали и скрутили душегубов. Ими оказались мать ребенка и ее бойфренд. Решили, что по дороге сдадут их в милицию.

Мелькали деревья за окном, мотало ветром маленькие занавески автобуса у открытых окошек, а Нина Сергеевна отрешенно смотрела на сверкавший вдалеке купол храма.

На переднем сиденье связанными руками мать пятилетнего ребенка вытирала слезы, а тот, отдышавшись подошел, обнял ее за шею и говорит : «Мам, а ты говорила, что не будет больно»…

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