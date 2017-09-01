Мама, а кто тебе больше важен – отличник, или такой, как я?

Такой ажиотаж это 1 сентября. И так вскрывает идиотизм человеческий, лучше любого экзамена. Например, купили школьную форму. Все лето обсуждалась эта форма, будь она неладна, в родительском чате. Даже я как-то засомневалась: ту самую купила или не ту?
Потом плюнула, решила, что ВА будет ходить в той, что куплена, и точка. Так вот, после трехмесячных обсуждений сегодня после собрания в чате вопрос: «Завтра в форме приходить? Всем одинаково или можно просто красиво одеться?». Ну, родители…?!
Или вот это: «Так один букет от всех дарим или участвуем в акции «один букет»?». Вот это что вообще?
Думаю, это паника. Нормальная паника родителей, особенно тех, у кого первый ребенок идет в школу. У меня второй. Я считаюсь с иммунитетом. Хотя тоже…
Говорят, дети волнуются меньше. Но в то же время я читала, что дети просто имеют меньший словарный запас и еще не научились выражать доходчиво свой ужас. Например, ВА волнуется. И даже боится. И он время от времени летом пытался мне сказать об этом.
То мы вдруг обсуждаем с ним, как проходит день ученика. То он у папы интересуется как бы между делом, будет ли тот его пороть за двойки. То спрашивает у Сашки, страшно ли у доски стоять и вообще что значит «вызовут»?…
Сегодня, вернувшись с собрания, я завела, мол, завтра праздник. Настоящий. Классный. И подарки будут. И пицца. И мороженое. И арбуз. И вообще День знаний – прекрасный день. И учительница досталась хорошая. И линейка завтра уже по-взрослому, без родителей – родители в актовом зале ждать будут. Все круто, все по-настоящему.
И вообще, вещаю, что школа – это нормальная рабочая жизнь. Ничего бояться не надо, я не брошу, я помогу. Все будем делать вовремя, и жизнь сделается у нас интереснее, богаче, насыщеннее. Будет клево. Будут подвиги. Будут открытия. Будут новые умения. Театры, походы, музеи!
ВА залез ко мне на колени, молча слушал, а потом обнял и на ушко шепчет:
– Мама, а тебе кто больше важен: мальчик, который все знает, умный и учится на пятерки, или вот такой, как я сейчас?
Это тот самый ужас, который мамочки на собрании выражали так:
– Господи, все ужасно, я не сплю три ночи уже. Что нас ждет. Вообще не знаю, как жить дальше… Эта школа – это кошмар какой-то. Ну, будем привыкать, что делать-то. Но, ужас, конечно… Ужаааааас.
После этого я сомневаюсь, что у детей словарный запас хуже и умение выражать мысль доходчиво не развито. У детей в таких ситуациях в речи примитива меньше, их понимать надо уметь. Надеюсь, я понимаю. И обнимаю. И выбираю ребенка, конечно, а не абстрактного отличника – на кой он мне? Поэтому, дорогой сын, я прямо напишу это здесь, чтобы, если накроет идиотизмом, перечитать быстренько.
- Не бойся ошибаться, задавать глупые вопросы и показывать, что ты чего-то не знаешь или не умеешь. Ошибка – часть жизни. Никто не родился сразу специалистом, выдающиеся люди такими стали, совершая кучу ошибок.
- Никогда не опускай руки и не вешай нос. У тебя есть семья, а это круче любой школы и важнее любого педагога и его требований. Семья никогда не бросит тебя и всегда поможет. Обещаю. Клянусь. Стою в очереди на помощь первая.
- Не хами. Относись с уважением к человеку. Ты мало знаешь даже о соседе по парте, ничего о том, кто твоя учительница и как она живет. Будь вежлив, даже если чувствуешь, что человек рядом с тобой не прав.
- Конфликты всегда были и будут, ибо школа – большое общежитие. Всегда помни, что мы никого не обижаем, но и не даем себя в обиду. Если не можешь разобраться в чем-то – у тебя есть семья, зови на помощь. Со временем ты научишься разруливать конфликты самостоятельно.
- Будь внимателен с девочками.
- Не кричи. Умение говорить уверенно и спокойно – визитная карточка королей.
- Соблюдай правила школы. Их не так много, как кажется.
- Знания важнее оценок. А оценки не всегда отражают знания.
- У тебя куча талантов. Ты невероятно интересный, умный и любопытный. Ты уже умнее некоторых мне знакомых докторов наук. Ты можешь все, что захочешь. Не верь тому, кто скажет, что это не так. Все обязательно получится! Смотри еще раз пункт 1.
- Режим дня важен. Спорт важен. Здоровье однозначно важнее уроков.
- Мы любим тебя всегда. Любого. С любыми оценками. Очень-очень сильно.
Источник – Фейсбук Евгении Гориной