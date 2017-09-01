Мама, а кто тебе больше важен – отличник, или такой, как я?

«Мама, а тебе кто больше важен: мальчик, который все знает, умный и учится на пятерки, или вот такой, как я сейчас?». Евгения Горина написала трогательный пост-наставление для себя и своего сына, как не поддаться панике в начале учебного года.

Такой ажиотаж это 1 сентября. И так вскрывает идиотизм человеческий, лучше любого экзамена. Например, купили школьную форму. Все лето обсуждалась эта форма, будь она неладна, в родительском чате. Даже я как-то засомневалась: ту самую купила или не ту?

Потом плюнула, решила, что ВА будет ходить в той, что куплена, и точка. Так вот, после трехмесячных обсуждений сегодня после собрания в чате вопрос: «Завтра в форме приходить? Всем одинаково или можно просто красиво одеться?». Ну, родители…?!

Или вот это: «Так один букет от всех дарим или участвуем в акции «один букет»?». Вот это что вообще?

Думаю, это паника. Нормальная паника родителей, особенно тех, у кого первый ребенок идет в школу. У меня второй. Я считаюсь с иммунитетом. Хотя тоже…

Говорят, дети волнуются меньше. Но в то же время я читала, что дети просто имеют меньший словарный запас и еще не научились выражать доходчиво свой ужас. Например, ВА волнуется. И даже боится. И он время от времени летом пытался мне сказать об этом.

То мы вдруг обсуждаем с ним, как проходит день ученика. То он у папы интересуется как бы между делом, будет ли тот его пороть за двойки. То спрашивает у Сашки, страшно ли у доски стоять и вообще что значит «вызовут»?…

Сегодня, вернувшись с собрания, я завела, мол, завтра праздник. Настоящий. Классный. И подарки будут. И пицца. И мороженое. И арбуз. И вообще День знаний – прекрасный день. И учительница досталась хорошая. И линейка завтра уже по-взрослому, без родителей – родители в актовом зале ждать будут. Все круто, все по-настоящему.

И вообще, вещаю, что школа – это нормальная рабочая жизнь. Ничего бояться не надо, я не брошу, я помогу. Все будем делать вовремя, и жизнь сделается у нас интереснее, богаче, насыщеннее. Будет клево. Будут подвиги. Будут открытия. Будут новые умения. Театры, походы, музеи!

ВА залез ко мне на колени, молча слушал, а потом обнял и на ушко шепчет:

– Мама, а тебе кто больше важен: мальчик, который все знает, умный и учится на пятерки, или вот такой, как я сейчас?

Это тот самый ужас, который мамочки на собрании выражали так:

– Господи, все ужасно, я не сплю три ночи уже. Что нас ждет. Вообще не знаю, как жить дальше… Эта школа – это кошмар какой-то. Ну, будем привыкать, что делать-то. Но, ужас, конечно… Ужаааааас.

После этого я сомневаюсь, что у детей словарный запас хуже и умение выражать мысль доходчиво не развито. У детей в таких ситуациях в речи примитива меньше, их понимать надо уметь. Надеюсь, я понимаю. И обнимаю. И выбираю ребенка, конечно, а не абстрактного отличника – на кой он мне? Поэтому, дорогой сын, я прямо напишу это здесь, чтобы, если накроет идиотизмом, перечитать быстренько.

Не бойся ошибаться, задавать глупые вопросы и показывать, что ты чего-то не знаешь или не умеешь. Ошибка – часть жизни. Никто не родился сразу специалистом, выдающиеся люди такими стали, совершая кучу ошибок.

Никогда не опускай руки и не вешай нос. У тебя есть семья, а это круче любой школы и важнее любого педагога и его требований. Семья никогда не бросит тебя и всегда поможет. Обещаю. Клянусь. Стою в очереди на помощь первая.

Не хами. Относись с уважением к человеку. Ты мало знаешь даже о соседе по парте, ничего о том, кто твоя учительница и как она живет. Будь вежлив, даже если чувствуешь, что человек рядом с тобой не прав.

Конфликты всегда были и будут, ибо школа – большое общежитие. Всегда помни, что мы никого не обижаем, но и не даем себя в обиду. Если не можешь разобраться в чем-то – у тебя есть семья, зови на помощь. Со временем ты научишься разруливать конфликты самостоятельно.

Будь внимателен с девочками.

Не кричи. Умение говорить уверенно и спокойно – визитная карточка королей.

Соблюдай правила школы. Их не так много, как кажется.

Знания важнее оценок. А оценки не всегда отражают знания.

У тебя куча талантов. Ты невероятно интересный, умный и любопытный. Ты уже умнее некоторых мне знакомых докторов наук. Ты можешь все, что захочешь. Не верь тому, кто скажет, что это не так. Все обязательно получится! Смотри еще раз пункт 1.

Режим дня важен. Спорт важен. Здоровье однозначно важнее уроков.

Мы любим тебя всегда. Любого. С любыми оценками. Очень-очень сильно.

Источник – Фейсбук Евгении Гориной